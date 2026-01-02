কনকনে শীতের মাঝে বৃষ্টি ! দক্ষিণে পারদ চড়লেও পাহাড়ে তুষারপাত
দক্ষিণবঙ্গে সাময়িক বিরতি নিলেও উত্তরবঙ্গে জমিয়ে শীত ৷ দার্জিলিংয়ে তুষারপাতের পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস ৷ সেইসঙ্গে ঝঞ্ঝা 'কাঁটা'য় দক্ষিণে ঊর্ধ্বমুখী হবে পারদ ৷
Published : January 2, 2026 at 7:31 AM IST
কলকাতা, 2 জানুয়ারি: দক্ষিণবঙ্গে শীতের দাপটে সামান্য ছেদ পড়তে পারে । কারণ, বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত ও পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় উত্তুরে বাতাসে ধাক্কা লাগছে । তবে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস অবশ্য আশ্বস্ত করেছেন, আগামী সপ্তাহেই শীত ফিরবে । ভালোভাবে ঠান্ডা অনুভূত হবে দক্ষিণবঙ্গে । তবে উত্তরবঙ্গে ঠান্ডা যেমন চলছে তেমনই বজায় থাকবে, সঙ্গে কুয়াশার দাপট অব্যাহত থাকবে ৷
পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় বাধা শীতল হাওয়া । ফলে দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখী হবে পারদ । যেহেতু ওড়িশা উপকূলে বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে, তার প্রভাবে জলীয় বাষ্প ঢুকবে রাজ্যে ।
কবে দক্ষিণবঙ্গে ফের পারদ পতন ? আজ এবং আগামিকাল অর্থাৎ শুক্র ও শনিবার বাড়বে তাপমাত্রা ৷ পরবর্তী দু'থেকে তিনদিন একই রকম থাকবে আবহাওয়া । দক্ষিণবঙ্গে সপ্তাহান্তে কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 14 থেকে 16 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় 10 থেকে 14 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে । আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি থেকে ফের পারদ পতনের সম্ভাবনা রয়েছে । দু'থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমবে আগামী বুধ ও বৃহস্পতিবার নাগাদ ।
দক্ষিণবঙ্গে কুয়াশার দাপট- কুয়াশার দাপট বাড়বে রাজ্যে । দক্ষিণবঙ্গে কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে কলকাতা, দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন এলাকায় ৷
আজকের তাপমাত্রার পূর্বাভাস- আজ দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে ৷ তবে ভোর বা সকালের দিকে কুয়াশার দাপট অব্যাহত। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 24 ডিগ্রি এবং 13 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।
পাহাড়ে তুষারপাত- দার্জিলিংয়ের পার্বত্য উঁচু এলাকায় আগামিকালের মধ্যে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সান্দাকফু, ঘুম, ধোত্রে, মানেভঞ্জন, চটকপুরের মতো উঁচু এলাকায় তুষারপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ দার্জিলিং-সহ উত্তরবঙ্গের 4 জেলায় থাকছে বৃষ্টির পূর্বাভাস। আজ ও আগামিকাল একই পরিস্থিতি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷ বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। উত্তরবঙ্গে আগামী তিনদিন একইরকম তাপমাত্রা থাকবে ৷ তারপর দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমবে।
উত্তরবঙ্গে কুয়াশার দাপট- আজ উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায় ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে ৷ শনিবার ঘন কুয়াশা থাকবে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায়। রবিবার কুয়াশা বেশি থাকবে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে ৷
গতদিনের তাপমাত্রার রেকর্ড- বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 11.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.6 ডিগ্রি নীচে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 22.6 ডিগ্রি যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.5 ডিগ্রি নীচে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 50 ও সর্বোচ্চ 97 শতাংশ।