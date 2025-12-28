দার্জিলিংয়ে তুষারপাতের পূর্বাভাস, রাজ্যজুড়ে শীতের কাঁপন অব্যাহত

দার্জিলিংয়ে তুষারপাতের পূর্বাভাস, রাজ্যজুড়ে শীতের কাঁপন অব্যাহত
পৌষের দ্বিতীয় সপ্তাহে ঠান্ডায় জবুথবু রাজ্য ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ, সর্বত্র তাপমাত্রার পতনে ঠান্ডায় কাঁপছে বাংলা ৷ আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া, রইল বিস্তারিত ৷
Published : December 28, 2025 at 7:33 AM IST
কলকাতা, 28 ডিসেম্বর: চেনা ছন্দে শীত ৷ দার্জিলিংয়ে বৃষ্টি এবং তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া অফিস । অর্থাৎ, দার্জিলিংয়ে চলতি মরশুমে যে প্রবল ঠান্ডার ঝাপটা চলছে তা অব্যাহত থাকবে । বিদায়ী বছরের শেষ দিন এবং নতুন বছরের প্রথম দু'দিন তুষারপাতের সম্ভাবনা শৈলশহরে ৷ এমনটাই জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহাওয়াবিদ অন্বেষা ভট্টাচার্য ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
ইতিমধ্যেই রাজ্যে জাঁকিয়ে শীতের পরিস্থিতি । তবে নববর্ষের শুরুতেই সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রা । কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 12 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ঘোরাফেরা করবে । পশ্চিমের জেলাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে 8 ডিগ্রির কোঠায় ৷ উপকূলের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে 11 থেকে 14 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে । সোমবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকবে । পরবর্তী দু-তিন দিনে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
তবে তাপমাত্রা সামান্য বাড়লেও জাঁকিয়ে শীত চলবে দক্ষিণবঙ্গে । বর্ষশেষের বাকি দিনগুলোতে শীতের পরিস্থিতি বজায় থাকবে । পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে 31 ডিসেম্বর থেকে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে পারদ । তবে বড়সড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই । আজ রবিবার দিনের আকাশ থাকবে পরিষ্কার । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 23 এবং 13 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গের ছবিটা অবশ্য অন্যরকম । বেশিরভাগ জেলাতেই আজ ঘন কুয়াশা থাকবে । তার মধ্যে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে কুয়াশার দাপট বেশি থাকবে । এই এলাকাগুলিতে ভোরের দিকে দৃশ্যমানতা 200 মিটারের নিচে নেমে যেতে পারে ৷ বেলা বাড়লে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে ৷ এছাড়াও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা বিক্ষিপ্তভাবে দেখা যাবে কালিম্পং, দুই দিনাজপুর-সহ মালদাতে । দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলা-সহ বেশ কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে কুয়াশা থাকবে । পরে আকাশ পরিষ্কার হলেও কোথাও কোথাও দিনভর আংশিক মেঘলা আকাশ ও কুয়াশার সম্ভাবনা থাকবে ।
দার্জিলিং জেলা সহ-সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 4 থেকে 6 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে । পার্বত্য এলাকা এবং ওপরের দিকের পাঁচ জেলাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 7 থেকে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে । মালদা ও সংলগ্ন জেলাতে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের নিচের দিকে জেলাগুলিতে 9 থেকে 12 ডিগ্রির মধ্যে থাকবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ।
শনিতে শীতলতম স্থানের রেকর্ড
শনিবার দক্ষিণবঙ্গে শীতলতম স্থান দখল করেছে শ্রীনিকেতন ৷ এখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 09.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের সমতল এলাকার মধ্যে শীতলতম স্থান ছিল আলিপুরদুয়ার ৷ এখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছিল 8 ডিগ্রি সেলসিয়াসে । শনিবার দার্জিলিংয়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 04.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 12.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01 ডিগ্রি নিচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 22.09 ডিগ্রি ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.05 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 58 এবং সর্বোচ্চ 88 শতাংশ ।