নতুন বছরেও শীতের কাঁপন অব্যাহত, দার্জিলিংয়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা

নতুন বছরেও শীতের কাঁপন অব্যাহত, দার্জিলিংয়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা
ছাব্বিশের শুরুর দিনে চেনা মেজাজে শীত ৷ তবে আগামী কয়েকদিনে দক্ষিণবঙ্গে সামান্য বাড়তে পারে তাপমাত্রা ৷ আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া, জানুন বিস্তারিত ৷
Published : January 1, 2026 at 7:31 AM IST
কলকাতা, 1 জানুয়ারি: বর্ষশুরুর দিনে রাজ্যজুড়ে জাঁকিয়ে শীত ৷ যা উৎসবের আনন্দ দ্বিগুণ করেছে ৷ বিদায়ী বছরের শেষ দিনে মরশুমের শীতলতম দিন দেখেছে কলকাতা । এই প্রথম 11 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে নেমেছিল কলকাতায় তাপমাত্রা । চলতি মরশুমে তো বটেই, গত সাত বছরে ডিসেম্বর মাসে এমন শীত পড়েনি কলকাতায় ।
2018 সালের ডিসেম্বরে কলকাতার পারদ নেমেছিল 10.6 ডিগ্রিতে । তারপর থেকে এই প্রথম বার শহরের তাপমাত্রা 11 ডিগ্রি স্পর্শ করল ডিসেম্বরে । কলকাতা-সহ রাজ্যে জাঁকিয়ে শীতের পরিস্থিতি । গত 48 ঘণ্টা জুড়ে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় হাড় কাঁপানো শীত চলছে । আগামী সাতদিন আবহাওয়া এমনই থাকবে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস । সঙ্গে থাকবে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা । দৃশ্যমানতা কম থাকবে বেশ কিছু জেলায় ৷ ভোর বা সকালের দিকে তাই রাস্তায় বেরোলে যানবাহন চালানোর ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ প্রধানত পরিষ্কার থাকবে । ভোর ও সকালে কুয়াশার দাপট থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 22 এবং 12 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী চার-পাঁচদিনই কুয়াশার দাপট থাকবে । আজ বৃহস্পতিবার ঘন কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে দক্ষিণ 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও দুই বর্ধমানে । তবে নতুন বছরের শুরু থেকে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে শীতের কামড় কিছুটা কমবে । আগামী তিন দিনে দক্ষিণের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ধীরে ধীরে 2-3 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে । তারপরের কয়েক দিন অবশ্য বিশেষ হেরফের হবে না দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ায় ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ ও আগামীকাল অর্থাৎ বৃহস্পতি এবং শুক্রবার দার্জিলিংয়ে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । সেই সঙ্গে শৈলরানির পার্বত্য এলাকায় তুষারপাতও হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । থাকবে কুয়াশাও । আগামী তিনদিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় বিশেষ পরিবর্তন হবে না ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 11 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 02.08 ডিগ্রি নিচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 20.01 ডিগ্রি ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 05.03 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 60 এবং সর্বোচ্চ 90 শতাংশ ।