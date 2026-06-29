ETV Bharat / state

রীতি মেনে মাহেশ-চন্দননগর-গুপ্তিপাড়ায় জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, হাজির বহু ভক্ত

দুর্গাপুরে ইসকনের স্নানযাত্রা মহোৎসবেও ভক্তদের ঢল মন্দির প্রাঙ্গণে৷

Lord Jagannath Snana Yatra 2026
রীতি মেনে মাহেশ-চন্দননগর-গুপ্তিপাড়ায় জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 29, 2026 at 4:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হুগলি ও দুর্গাপুর, 29 জুন: জগন্নাথদেবের স্নান ও রথযাত্রায় ওড়িশার পুরীর পর হুগলির শ্রীরামপুরের মাহেশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। তাই প্রতিবছরই মাহেশে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে ভিড় জমে ভক্তদের৷ সোমবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি৷ এদিন সকাল থেকেই মাহেশের স্নানযাত্রা উপলক্ষে বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছেন।

মাহেশের রথ ও স্নানযাত্রা উৎসব 630 বছরে পড়ল। এদিন নিয়ম মেনে শুরুতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিগ্রহকে স্নান বেশ পরানো হয়। অমৃতযোগে পুণ্যস্নান শুরু হয় সকাল 10.15 মিনিটে। রীতি অনুযায়ী স্নানমঞ্চে 28 ঘড়া গঙ্গাজল এবং দেড় মণ দুধ দিয়ে স্নান করানো হয় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে। এবার 108টি কলসের বিশেষ দ্রব্য দ্বারা জগন্নাথ দেবের মহা-অভিষেক স্নানযাত্রা হয়।

Lord Jagannath Snana Yatra 2026
হুগলির চন্দননগরে স্নানযাত্রা (নিজস্ব ছবি)

স্নান পিড়ি মাঠে অগণিত ভক্তের সমাবেশ ঘটে মাহেশের জগন্নাথের স্নানযাত্রা দেখতে। দিনভর পুজো, হোম-যজ্ঞ-আরতি ও ভোগ নিবেদনের পর অনবসর শুরু হবে রাত সাড়ে 9টায়। শ্রীরামপুর মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরের সেবাইত পিয়াল ও তমাল অধিকারী বলেন, ‘‘সকাল সাতটায় মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে বের করা হয়। তারপর পুজো অর্চনা ও অভিষেক স্নান করা হয়।’’

Lord Jagannath Snana Yatra 2026
হুগলির চন্দননগরে স্নানযাত্রা (নিজস্ব ছবি)

তাঁরা আরও বলেন, ‘‘কলি যুগে জগন্নাথদেব সবার সামনে একদিন স্নান করেন। এই স্নান করার পর উনি জ্বরে পড়বেন। মন্দির বন্ধ থাকবে৷ তবে কাঁসার-ঘণ্টা বাজবে। রুদ্ধদ্বারে তার অঙ্গরাগ হবে। পুরীতে হয় নব কলেবর৷ আমাদের এখানে নবযৌবন রূপ পান জগন্নাথদেব। স্নানের পর গজ বেশে পুজো করা হবে। এরপর 14 জুলাই মন্দির খুলবে। আর 16 জুলাই রথযাত্রা উৎসব।’’

Lord Jagannath Snana Yatra 2026
হুগলির চন্দননগরে স্নানযাত্রা (নিজস্ব ছবি)

এদিন শুধু মাহেশের নয়, চন্দননগরের জগন্নাথ বাড়িতে ও বলাগড়ের গুপ্তিপাড়াতে স্নানযাত্রা হয় জগন্নাথদেবের। প্রবাদ রয়েছে এই স্নানযাত্রার পরই দুধ-গঙ্গাজলে স্নান করে জগন্নাথের জ্বর আসে। মন্দির বন্ধ রেখে সেবা-শুশ্রূষার পর কবিরাজের পাঁচন খেয়ে সুস্থ হন তিন ভাইবোন। ফের রথের দিন সকলের সামনে আসেন জগন্নাথদেব। এই রীতি চলে আসছে রথযাত্রা উৎসবের আগে।

Lord Jagannath Snana Yatra 2026
শ্রীরামপুরে স্নানযাত্রা (নিজস্ব ছবি)

দু’শো বছর আগে যাদবেন্দ্র ঘোষের চন্দননগরের রথযাত্রার সূচনা হয়। আগে কাঠের রথই ছিল৷ 1960 সালে সেই রথ ভগ্ন হয়ে যাওয়ার কারণে লোহার রথ তৈরি করা হয়। মাহেশ, গুপ্তিপাড়ার সঙ্গে চন্দননগরেও স্নানযাত্রা হচ্ছে। সকাল থেকেই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে স্নান পিঁড়িতে নিয়ে গিয়ে স্নান করা হয় জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে।

চন্দননগরের রথযাত্রা কমিটির প্রবীণ সদস্য রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘মাহেশের মতো 28 ঘড়া দুধ-গঙ্গাজলের পরিবর্তে চার ঘড়া দুধ-গঙ্গাজল দিয়ে স্নান হয়। ভোগ পুজোপাট সব রকমই হয়। বহু মানুষ ও চন্দননগরের বিধায়ক আসেন এই স্নান যাত্রায় আসেন।

Lord Jagannath Snana Yatra 2026
হুগলির মাহেশের স্নানযাত্রা (নিজস্ব ছবি)

সোমবার গুপ্তিপাড়াতেও স্নানযাত্রা উপলক্ষ্য়েও দুধ ও গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করানো হয় জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাকে। গুপ্তিপাড়ার বৃন্দাবনচন্দ্র মঠ প্রাঙ্গণে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। 285 বছরের পা দিল গুপ্তিপাড়ার রথযাত্রা ও স্নানযাত্রা। দুপুর দেড়টা পর্যন্ত চলবে জগন্নাথদেবের স্নান। গুপ্তিপাড়াতেও জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রায় বহু ভক্ত সমাগম হয়েছিল৷

অন্যদিকে ভক্তি, আচার এবং উৎসবের আবহে সোমবার সকাল থেকেই মুখর হয়ে ওঠে দুর্গাপুরের ইসকন মন্দির। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে সকাল সাড়ে 8টা থেকে শুরু হয় বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান। মন্দিরে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

Lord Jagannath Snana Yatra 2026
দুর্গাপুরে ইসকনের রথযাত্রা (নিজস্ব ছবি)

সকাল সাড়ে 10টায় বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও হরিনাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে দুধ দিয়ে শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মহাস্নান শুরু হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে পঞ্চামৃত ও পবিত্র জল দিয়ে স্নান করানো হয় বিগ্রহকে। পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে ভক্তরা হরিনাম সংকীর্তনে অংশ নেন এবং ভগবানের দর্শন লাভ করেন।

Lord Jagannath Snana Yatra 2026
দুর্গাপুরে ইসকনের রথযাত্রা (নিজস্ব ছবি)

ইসকন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্নানযাত্রা রথযাত্রার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পর্ব। এই বিশেষ তিথিকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই মন্দিরে ভক্তদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে মন্দিরের পক্ষ থেকে সবরকম ব্যবস্থা করা হয়। ধর্মীয় আবহ, কীর্তন ও ভক্তদের উচ্ছ্বাসে এদিন উৎসবের রূপ নেয় দুর্গাপুর ইসকন মন্দির।

আরও পড়ুন -

TAGGED:

জগন্নাথদেব
স্নানযাত্রা
MAHESH
LORD JAGANNATH
LORD JAGANNATH SNANA YATRA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.