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ধর্মীয় রীতি মেনে মায়াপুর ইসকনের জগন্নাথ মন্দিরে পালিত হল স্নানযাত্রা

হরিনাম সংকীর্তন, বৈদিক মন্ত্রচ্চারণ এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সারাদিন ব্যাপী চলেছে এই স্নানযাত্রা উৎসব।

Snana Yatra of Lord Jagannath
ইসকনের জগন্নাথ মন্দিরে পালিত হল স্নানযাত্রা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 29, 2026 at 7:14 PM IST

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মায়াপুর, 29 জুন: ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়েই পালিত হল মায়াপুরের ইসকনের রাজাপুর জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথ স্নানযাত্রা উৎসব। এরপরেই জ্বরে কাবু হয়ে গৃহবন্দি হয়ে থাকবেন, জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা। সোমবার ভোর থেকেই ইসকনের রাজাপুর মন্দিরে দেশ-বিদেশের কয়েক হাজার ভক্তের সমাগম ঘটেছে স্নানযাত্রাকে ঘিরে। উৎসব মুখর হয়ে উঠেছে মায়াপুর।

হরিনাম সংকীর্তন, বৈদিক মন্ত্রচ্চারণ এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সারাদিনব্যাপী চলেছে এই স্নানযাত্রা উৎসব। শাস্ত্রসম্মত নিয়ম মেনে পবিত্র গঙ্গাজল, চন্দন, দুধ, দই, মধু, ঘি, ডাবের জল ও সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার স্নানযাত্রা সম্পন্ন হচ্ছে ৷ নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে বহু ভক্ত স্নানযাত্রায় যোগ দিয়েছে ৷ স্নানযাত্রা জগন্নাথ সংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। পুরাণ মতে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সময় থেকেই এই উৎসবের প্রচলন। বিশ্বাস করা হয়, অতিরিক্ত জল ঢেলে স্নানের কারণে ভগবান অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই স্নানের পর তাঁকে 'অনসর' কক্ষে বিশ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। স্নানযাত্রার পর থেকে আগামী এক পক্ষকাল দিন সাধারণ ভক্তদের জন্য দর্শনও বন্ধ থাকবে। পরে 'নবযৌবন দর্শন'-এর মাধ্যমে পুনরায় দর্শন দিয়ে রথে আরোহণ করবেন জগন্নাথদেব।

স্নানপর্বের শেষে ভগবানকে ঐতিহ্যবাহী গজবেশে সজ্জিত করা হয় ৷ যা দর্শনার্থীদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। এই বিশেষ রূপ দর্শনের জন্য মন্দির চত্বরে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেন অসংখ্য ভক্ত। দিনভর মন্দিরে হরিনাম সংকীর্তন, গীতা পাঠ, বিশেষ ভোগ নিবেদন, মহাপ্রসাদ বিতরণ এবং বিভিন্ন বৈষ্ণব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মায়াপুরের এই স্নানযাত্রা উপলক্ষে দেশ-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ভক্তদের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ভক্তি সাধনার এক অনন্য পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

এদিনের স্নানযাত্রার মধ্য দিয়েই শুরু হল রথযাত্রা উৎসবের আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি। অনসর পর্ব শেষে নবযৌবন দর্শন এবং তার পরেই মহাধুমধামে অনুষ্ঠিত হবে বহুল প্রতীক্ষিত রথযাত্রা। ফলে সোমবারের এই স্নানযাত্রা শুধু একটি ধর্মীয় আচার নয়, বরং আগামী রথোৎসবের সূচনাপর্ব হিসেবেও বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে। সামগ্রিক অনুষ্ঠান ঘিরে পুলিশ প্রশাসন ও ইস্কনের নিরাপত্তার নজরদারি ছিলো চোখে পড়ার মতো ৷

অন্যদিকে, জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা পালিত হয়েছে রাজ্যের অন্যত্রও ৷ ওড়িশার পুরীর পর হুগলির শ্রীরামপুরের মাহেশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। প্রতি বছরই মাহেশে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে ভিড় জমে ভক্তদের ৷ সোমবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ এদিন সকাল থেকেই মাহেশের স্নানযাত্রা উপলক্ষে বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন।

TAGGED:

MAYAPUR ISKCON RATH YATRA
ISKCON JAGANNATH SNANA YATRA
মায়াপুর ইসকনের জগন্নাথ স্নানযাত্রা
জগন্নাথের স্নানযাত্রা
SNANA YATRA OF LORD JAGANNATH

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