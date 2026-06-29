গায়ে হলুদ বস্ত্র, 108 কলস জলে স্নান সারলেন মদনমোহন

গায়ে হলুদ বস্ত্র, 108 কলস জলে স্নান সারলেন মদনমোহন
গলায় রজনীগন্ধা ও গাঁদার মালা ৷ স্নানযাত্রার পুণ্যতিথিতে কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরে উৎসবের মেজাজ ৷ স্নান করলেন মদনমোহন ৷
Published : June 29, 2026 at 2:18 PM IST
কোচবিহার, 29 জুন: রথযাত্রার আগে রাজ আমলের ঐতিহ্য ও প্রাচীন রীতি মেনে পালিত হল শ্রীশ্রী মদনমোহন দেবের স্নানযাত্রা । বুধবার সকালে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী মদনমোহন মন্দিরে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই বিশেষ উৎসব পালিত হয় ।
সকাল 9টা নাগাদ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে রাজ পুরোহিত ও মন্দিরের অন্যান্য পুরোহিতরা শ্রীশ্রী মদনমোহন দেবের মহাস্নান সম্পন্ন করেন । প্রাচীন প্রথা অনুসারে দেবতাকে 108 ঘড়া জল দিয়ে স্নান করানোর পাশাপাশি ডাবের জল, ঘি, মধু, সুগন্ধি দ্রব্য-সহ বিভিন্ন পবিত্র উপাদান ব্যবহার করা হয় ।
স্নানযাত্রাকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো । অনেকেই দেবদর্শন ও পুজো দিয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন । মন্দির সূত্রে জানা যায়, রথযাত্রার আগে এই স্নানযাত্রার বিশেষ ধর্মীয় গুরুত্ব রয়েছে ৷ দীর্ঘদিন ধরে কোচবিহারের রাজপরিবারের আমল থেকে এই প্রথা চলে আসছে এবং আজও সেই ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে অনুষ্ঠান হয় ।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ পুরোহিত শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী জানান, রাজ আমল থেকেই রথযাত্রার আগে শ্রীশ্রী মদনমোহন দেবের স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে । সেই প্রাচীন রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান মেনেই প্রতি বছরের মতো এ বছরও স্নানযাত্রা সম্পন্ন হয়েছে ।
তাঁর কথায়, "এই স্নানযাত্রার পর থেকেই রথযাত্রার প্রস্তুতি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় এবং ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী এই আচার অত্যন্ত শুভ ও তাৎপর্যপূর্ণ । কোচবিহারের রাজাদের আরাধ্য দেবতা মদনমোহন । 1893 সালে কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলে এই মদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় । তখন থেকেই এই প্রথা চলে আসছে । রাজা না-থাকলেও রাজ্যের পর্যটন দফতরের অধীনে রয়েছে কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড ৷ এই ট্রাস্টই মদনমোহন মন্দিরের দেখভাল করে । এছাড়া রথযাত্রা উৎসব ঘিরেও প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ৷ কোচবিহার দেবোত্তর ত্রাস্টের এক আধিকারিক জানান, রাজা না-থাকলেও রাজ আমলের সমস্ত নিয়ম মেনেই উৎসব, পুজো হয়ে থাকে ৷