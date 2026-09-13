সাপের কামড়ে হাসপাতালে নয়, ওঝার দারস্থ ! জনসচেতনতার অভাবে বাড়ছে মৃত্যু

সাপের কামড়ে হাসপাতালে নয়, ওঝার দারস্থ ! জনসচেতনতার অভাবে বাড়ছে মৃত্যু
Snakebites Death Increas: বন্যাকবলিত এলাকায় বাড়ি ও ত্রাণশিবিরে সাপের আনাগোনা ! সঙ্গে সময়ে রোগীকে হাসপাতালে না-নিয়ে যাওয়ার সমস্যা ৷ সুনীল দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : September 13, 2026 at 8:39 PM IST
মেদিনীপুর, 13 সেপ্টেম্বর: লাফিয়ে বাড়ছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় সাপের কামড়ের রোগী ও তার মৃত্যুর সংখ্যা ৷ যা ক্রমশ চিন্তায় ফেলছে জেলাপ্রশাসন ও জেলা স্বাস্থ্য দফতরকে ৷ বিশেষ করে বর্ষাকালে জেলার ঘাটাল, দাসপুর, কেশপুর, গড়বেতা, শালবনী, নারায়ণগড়, কেশিয়াড়ি, পিংলা ও সবং-এর অধিকাংশ বন্যা কবলিত হয়ে পড়ায় সাপের উপদ্রব বাড়ছে ৷ কিন্তু, সমস্যা হল সাপের কামড়ের রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেশি চিন্তিত প্রশাসন ৷ এখনও পর্যন্ত জেলায় সাপে কাটা রোগীর সংখ্যা 1400 ছাড়িয়েছে ৷ আর মৃত্যু হয়েছে 17 জনের ৷ যে সংখ্যা আগামী দুই মাসে আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন ৷
কিন্তু, সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে ? কেনই বা প্রশাসনের তরফে অ্যান্টিভেনম সিরাম দিয়েও প্রাণ বাঁচানো যাচ্ছে না ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সরেজমিনে প্লাবিত এলাকাগুলিতে পৌঁছে গিয়েছিল ইটিভি ভারত ৷ সেখানে গিয়ে যে ছবি উঠে এল, তা একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে ভাবতে গেলে শিউরে উঠতে হয় ৷ প্লাবিত এলাকার লোকজন ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে যে তথ্য ইটিভি ভারতের হাতে এসেছে, তা খুবই ভয়ঙ্কর ৷
অভিযোগ, এখনও গ্রামীণ তথা মেদিনীপুর ও খড়গপুরের মতো শহর এলাকায় সাপ কামড়ালে পরিবারের লোকজন রোগীকে হাসপাতালে নয়, নিয়ে যান স্থানীয় গুণিন বা ওঝার কাছে ৷ আর সেখানেই যত বিপত্তি বলে জানাচ্ছেন স্বাস্থ্য আধিকারিকরা ৷ অভিযোগ, সামাজিক সচেতনতার অভাবে লোকজন প্রথমে গুণিন বা ওঝার কাছে যাচ্ছেন ৷ কিন্তু, সেখানে কোনও প্রতিকার না-হওয়ায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় রোগীকে ৷ কিন্তু, ততক্ষণে রোগীর শারীরিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, পুরো রক্তে বিষ ছড়িয়ে পড়ে ৷ ফলত মৃত্যু হয় রোগীর ৷
প্লাবিত এলাকাগুলিতে গিয়ে আরও একটি বিষয় নজরে আসে ৷ বন্যার কারণে চারদিক জলে ভেসে থাকায় বিষধর সাপ শুকনো আস্তানা খোঁজে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ছে ৷ এমনকি যেসব স্কুলগুলিতে ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে, সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে ৷ ফলে অসাবধানতায় সাপের কামড় খাচ্ছে মানুষজন ৷ আর তারপর রোগীকে হাসপাতালের বদলে গুণিনের কাছে নিয়ে যাচ্ছে ৷ ফলে প্রাণ বাঁচানোর আশা যদিও থেকে থাকে, গুণিনের কাছে নিয়ে যাওয়ায় সময় নষ্টের কারণে তাও সম্ভব হচ্ছে না চিকিৎসকদের পক্ষে ৷
এমন একাধিক ছবি উঠে এসেছে, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, খড়গপুর হাসপাতাল, ঘাটাল হাসপাতাল, শালবনী, নারায়ণগড় ও পিংলার হাসপাতাল ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ৷ চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, সময়ে সাপে কাটা রোগীকে 'গোল্ডেন আওয়ারে' (সাপ কামড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে) হাসপাতালে বা স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে অ্যান্টি ভেনম সিরাম দিয়ে প্রাণ বাঁচানো সম্ভব ৷
কিন্তু, কেন এই পরিস্থিতি ? প্রতিবছর সরকারের তরফে সচেতনতামূলক ক্যাম্প করার পরেও, কেন মানুষজন ওঝার কাছে ছুটছেন ? কেন চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর ভরসা রাখতে পারছে না সাধারণ মানুষ ? এই বিষয়টি যাচাই করতে খোদ মেদিনীপুর শহরে সাপের কামড়ে মৃত এক ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছিল ইটিভি ভারত ৷ কিন্তু, সেখানে মৃতের পরিবারের বক্তব্য শুনে অবাক হতেই হয় ৷
সাপের কামড়ে মৃত সঞ্জয় ঘোষের স্ত্রী সন্ধ্যা ঘোষ বলেন, "বছর দশেক আগে আমার স্বামী রঞ্জন ঘোষকে সাপে কামড়েছিল ৷ উনি সাপ ধরে ছেড়ে দিতেন, ঘরে সাপ পুষতেন ৷ কিন্তু, কোনও কারণে তাঁকে একটি বিষধর সাপ কামড়ে দেয় ৷ তারপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু, সেখানে মারা যান উনি ৷"
এরপরেই মধ্যযুগীয় মন্তব্যটি করেন মৃত সঞ্জয় ঘোষের স্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "আমাদের বক্তব্য হল, ওঁকে যদি হাসপাতালে না-নিয়ে গিয়ে, আমাদের ঘরের ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া হতো, তাহলে হয়তো বাঁচানো যেত ৷ তবে সময় অনেক পেরিয়ে গেছে, এখন আধুনিক যুগ ৷ সবাইকে বলব হাসপাতালে যেতে এবং হাসপাতালের কাছে আবেদন করব তারা যেন খুব দ্রুত চিকিৎসা করে ৷ কারণ দ্রুত চিকিৎসা না-করার জন্য প্রচুর রোগী মারা যায় ৷"
উল্লেখ্য, মেদিনীপুর সদরের অন্তর্গত ধেড়ুয়ার বাসিন্দা তপনকুমার সিংহ (54) ৷ তিনি সর্পবন্ধু নামে পরিচিত ছিলেন ৷ সম্প্রতি তিনি মারা যান সাপের কামড়েই ৷ তিনি নিজে লোকজনের বাড়ি থেকে সাপ ধরে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসতেন ৷ এমনকি লোকজনকে সচেতন করতেন ৷ কিন্তু তাঁকে যখন সাপে কামড়ায়, তখন তিনি নিজে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে না-গিয়ে, গুণিনের উপর ভরসা করেছিলেন ৷ তাতেও সুস্থ না-হওয়ায় হাসপাতালে যান ৷ কিন্তু, অনেক দেরি করে ফেলায় তাঁকে প্রাণে বাঁচানো যায়নি ৷
তবে, এই গুণিন সমস্যাও সাপের কামড়ে রোগীর মৃত্যুর একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ তাই এই গুণিন বা ওঝাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন আরেক সর্পবন্ধু দেবরাজ চক্রবর্তী ৷ তিনি বলেন, "প্রথমে প্রশাসনকে বলব সব গ্রামেগঞ্জে ওঝা বা গুণিনদের সতর্ক ও সচেতন করতে ৷ যাতে কোনও সাপে কাটা রোগী তাঁদের কাছে গেলে, তাঁরা যেন সরাসরি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন ৷ নচেৎ তাঁরা দু-তিন ঘণ্টা দেরি করার ফলে সেই রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও মারা যাচ্ছে ৷"
পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও বেশি করে সচেতনতা বৃদ্ধির দাবি তুলেছেন তিনি ৷ দেবরাজ বলেন, "আগেকার মানুষ পড়াশোনা খুব একটা করেনি ৷ তাই তাঁরা সচেতনও নন ৷ কিন্তু, এখনকার মানুষ অনেক শিক্ষিত, সচেতন ৷ আমরা চাই তাঁদের বোঝানো হোক সাপে কামড়ালে কী করণীয় ৷ আমরাও অনেক করে সচেতন করছি ৷ এটা হয়তো আরও সময় লাগবে ৷"
এই বিষয়ে স্থানীয় গ্রামীণ চিকিৎসক হারাধন দুয়ারির বক্তব্য, "আমাদের কাছে সাপে কাটার বহু রোগী আসে ৷ আমরা তাঁদেরকে সরাসরি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই ৷ কিন্তু বহু মানুষ এখনও আছেন, যাঁরা ওঝা বা গুণিনের কাছে দৌড়ায় ৷ আর তাতেই তাঁদের 'গোল্ডেন পিরিয়ড' নষ্ট হয় ৷ ফলে যখন রোগী একদম শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন হাল ছেড়ে দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে আসে ৷ আর তাতেই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ এই কালচার এখনও শেষ হয়নি ! তাই অবিলম্বে সবাইকে বলব, সাপে কামড়ালে আগে হাসপাতালে আসেন ৷ নির্দিষ্ট এভিএস নেয় হাসপাতাল থেকে ৷"
গুণিন সমস্যা ও মানুষের সচেতনতা নিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুুরের জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণ বলেন, "আমাদের কাছে পর্যাপ্ত AVS আছে ৷ কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, মানুষ সাপে কাটলে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেরি করে ফেলে ৷ আরও সচেতনতা দরকার আছে ৷ বিশেষ করে বন্যা ও প্লাবিত এলাকায় ৷ যেখানে যোগাযোগ মাধ্যম কম ৷ কয়েকটা এরিয়া আমরা চিহ্নিত করেছি, স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে কথা বলে সচেতনতা ক্যাম্প করা হবে ৷ আর যেসব ওঝা ও ঝাড়ফুকের জন্য লোকজন মারা যাচ্ছেন, সেইসব ওঝাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে খুব তাড়াতাড়ি ৷"
জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌম্য শঙ্কর সড়ঙ্গী বলেন, "এবছর সাপে কাটা রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে ৷ যদিও প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে ৷ সেটাই এর প্রধান কারণ ৷ গত বছরের তুলনায় এখনই সংখ্যাটা অনেক বেড়ে গেছে ৷ আমরা বারে বারে মানুষজনকে সচেতন করছি ৷ আমরা সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন রাখছি সাপে কামড়ালে তান্ত্রিক বা গুণিনের কাছে যাবে না ৷"
তবে রাজ্যের বিজ্ঞান মঞ্চের তরফে একটি গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে ৷ বিজ্ঞান মঞ্চের কার্যকরী সভাপতি দিলীপ চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, "আমাদের যে অ্যান্টিভেনম সিরাম তৈরির প্রোডাকশন হাউস ছিল, পূর্বতন সরকারের আমলে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ৷ নতুন সরকারের কাছে আবেদন করব, সেই প্রোডাকশন চালু করতে ৷ কারণ অন্যান্য রাজ্যে তাদের নিজস্ব এভিএস প্রোডাকশন হাউস রয়েছে ৷ তাই সময়ে সিরাম প্রয়োগ করে একশো শতাংশ মৃত্যু ঠেকানো গেছে ৷ কিন্তু, আমাদের রাজ্যে সাপে কাটা রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলছে এবং মৃত্যু ঘটছে ৷ আর সাধারণ মানুষকে যেমন বলব, তাঁরা ওঝা বা গুণিনের কাছে না-গিয়ে হাসপাতালে এসে ট্রিটমেন্ট করাক ৷"
এখন প্রশ্ন, কবে খুলবে রাজ্যের এভিএস প্রোডাকশন হাউস ? আর কবেই বা অ্যান্টিভেনম সিরাম উৎপাদন হবে ? যদিও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই বিষয়ে সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন এভিএস হাউসটি খোলানোর কথা ৷ তবে তা কবে হবে, সেটাই দেখার ৷