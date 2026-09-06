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বাংলাতেই সাপে কাটার ওষুধ ! রেয়ার আর্থের খোঁজ পুরুলিয়া-উত্তরবঙ্গে, ইঙ্গিত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

রবিবার সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে আয়োজিত 'RISE' কনক্লেভে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই দাবি করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী চিকিৎসক শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ।

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'RISE' কনক্লেভে রাজ্য ও কেন্দ্রের মন্ত্রী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 6, 2026 at 10:43 PM IST

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কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: সাপের কামড়ে আক্রান্তের সংখ্যা কম নয় বাংলায় । অথচ অ্যান্টি-স্নেক ভেনমের জন্য এখনও নির্ভর করতে হয় বাইরের উৎপাদন-ব্যবস্থার উপর । এবার সেই ছবিই বদলানোর সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে । পশ্চিমবঙ্গেই অ্যান্টি-স্নেক ভেনম তৈরি ও বিপণনের পরিকল্পনা নিয়ে বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে চলেছে রাজ্য সরকার । পাশাপাশি রেয়ার আর্থ মিনারেলের সম্ভাব্য উৎস চিহ্নিত করে খননের বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

রবিবার সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে আয়োজিত 'RISE' কনক্লেভে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই দাবি করলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী চিকিৎসক শারদ্বত মুখোপাধ্যায় । তাঁর কথায়, বাংলায় সাপের কামড়ের রোগীর সংখ্যা যথেষ্ট । সেই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্টি-স্নেক ভেনম তৈরিতে আগ্রহ দেখিয়েছে । আগামী এক-দুই সপ্তাহের মধ্যে সংস্থার সঙ্গে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে ।

বাংলাতেই সাপে কাটার ওষুধ ! (ইটিভি ভারত)

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, "বেঙ্গল কেমিক্যালের একটি নতুন পরিকল্পনা দেখলাম । তারা অ্যান্টি-স্নেক ভেনম তৈরি করতে আগ্রহী । কী প্রয়োজন, কী কী লাগবে এবং কী ধরনের সরকারি সাহায্য দরকার- সেগুলি তাদের সঙ্গে এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করব ।"

শুধু রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রয়োজন মেটানো নয়, এই উদ্যোগ সফল হলে বৃহত্তর স্বাস্থ্য-পরিকাঠামো এবং 'সুপ্রা-হেলথকেয়ার' ক্ষেত্রেও নতুন দরজা খুলতে পারে বলে মনে করছেন মন্ত্রী । তাঁর মতে, গবেষণা, স্টার্টআপ এবং শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে যোগাযোগ আরও মজবুত করা প্রয়োজন । তরুণ উদ্যোগপতিদের সঙ্গে শিল্প ও বিনিয়োগকারীদের বি-টু-বি (দুটি ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে) বৈঠকের সুযোগ তৈরি হলে গবেষণালব্ধ প্রযুক্তিকে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়াও সহজ হবে ।

শিল্প বিনিয়োগের প্রশ্নেও রাজ্য সরকারের প্রস্তুতির কথা তুলে ধরেন শারদ্বত । জমি, অর্থায়ন, সরকারি অনুমোদন-সহ শিল্পের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে বিনিয়োগকারীদের সহযোগিতা করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে তাঁর দাবি ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে আলোচনার প্রসঙ্গও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে । স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, বাংলার জন্য কেন্দ্রের তরফে কী কী করা সম্ভব, তা নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে কথাবার্তা হয়েছে । তবে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি । তাঁর কথায়, "এটা খুবই প্রিলিমিনারি আলোচনা । এর মধ্যে ফলপ্রসূ করতে হবে সব কটাকেই ।"

আলোচনায় বিশেষ নজর কেড়েছে রেয়ার আর্থ মিনারেলে। বাংলার মাটির নীচে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খনিজের সম্ভাব্য ভাণ্ডার রয়েছে কি না, থাকলে কোথায় রয়েছে এবং তা উত্তোলন করা সম্ভব কি না- তা খতিয়ে দেখার কথা উঠেছে । মন্ত্রীর দাবি, প্রাথমিক আলোচনায় পুরুলিয়া এবং উত্তরবঙ্গের কয়েকটি এলাকার সম্ভাবনার কথা উঠে এসেছে । তবে শুধু সম্ভাবনার কথা উঠলেই হবে না, প্রকৃত উৎস চিহ্নিত করতে প্রয়োজন বিস্তারিত ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা ও অনুসন্ধান ।

শারদ্বতের কথায়, "রেয়ার আর্থ মিনারেলের মাইনিং এখানে করা যায় কি না, সেটা দেখা হচ্ছোে । পুরুলিয়ায় একটু সুযোগ আছে এবং উত্তরবঙ্গেও আছে । সেগুলো কীভাবে, কোথায় করা যায় বা আদৌ কোথায় পাওয়া যাবে, সেটাও নিরীক্ষণ করতে হবে ।"

অ্যান্টি-স্নেক ভেনম উৎপাদন থেকে রেয়ার আর্থ খনিজের সন্ধান- দুই ভিন্ন ক্ষেত্রকে ঘিরেই এদিন সম্ভাবনার কথা সামনে এল RISE কনক্লেভে । গবেষণা ও শিল্পের যোগসূত্র মজবুত করে বাংলায় উৎপাদন ও বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করাই এখন রাজ্যের লক্ষ্য বলে ইঙ্গিত মিলেছে মন্ত্রীর বক্তব্যে ।

TAGGED:

BENGAL CHEMICAL
RARE EARTH MINERALS
PURULIA AND NORTH BENGAL
সাপে কাটার ওষুধ
SNAKEBITE ANTIVENOM

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