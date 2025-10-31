ETV Bharat / state

লুঙ্গি পরে সাপ ধরা ! অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসেই আসানসোলে ঘটল অঘটন

গৃহস্থের বাড়ি থেকে গোখরো সাপ ধরতে গিয়ে নিজেই ছোবল খেলেন আসানসোলের বার্নপুরের সাপ উদ্ধারকারী ।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসেই অঘটন ঘটল আসানসোলে (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 31, 2025 at 5:51 PM IST

5 Min Read
আসানসোল, 31 অক্টোবর: গৃহস্থ বাড়িতে সাপের দেখা মিললেই ডাক পড়ে তাঁর । গত 15 বছর ধরে নাকি তিনি সাপ ধরছেন । বহু অভিজ্ঞতা । আসানসোলের বিভিন্ন অঞ্চলে সাপ ধরার সময় তাঁর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস সবাইকে অবাক করত । তবে এবার সেই অতি আত্মবিশ্বাসই যেন কাল হল আসানসোলের হীরাপুরের গনেণ দাসের । অসাবধানবশতঃ খেতে হল বিষাক্ত গোখরোর ছোবল । বর্তমানে আসানসোল জেলা হাসপাতালের সিসিইউতে ভর্তি বার্নপুরের সাপ উদ্ধারকারী । তাঁর বাম হাতের কড়ে আঙুলে সাপে কেটেছে ৷ প্রাণে বাঁচলেও, আঙুল বাঁচবে কি ? চিন্তায় চিকিৎসকরা ।

বনদফতরের বৈধ ছাড়পত্র ছাড়াই গ্রামাঞ্চল ও শহরে বহু এমন সাপ উদ্ধারকারী রয়েছে । কারও বাড়িতে সাপ বেরোলেই ডাক পড়ে তাঁদের । সেই মতো আসানসোলের হীরাপুর থানা এলাকার বাসিন্দা গণেশ দাস দীর্ঘ 15 বছর ধরে সাপ রেসকিউয়ের কাজ করতেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ।

সাপ ধরতে গিয়ে গোখরোর ছোবল খেলেন সর্প উদ্ধারকারী (নিজস্ব ভিডিয়ো)
গৃহস্থ বাড়ি, কারখানা কিংবা কারও দোকানে সাপ ঢুকে পড়লেই গণেশের ডাক পড়ত ৷ ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে সাপকে খুব সহজে ধরে ফেলতেন এবং সেই সাপকে তিনি ছেড়ে দিয়ে আসতেন নিরাপদ জায়গায় ।

এত বছর ধরে সাপ ধরার কাজ করায় তাঁর মধ্যে জন্মেছিল অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস । আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গণেশের সাপ ধরা দেখে মানুষজন অবাক হয়ে যেত । কিন্তু কে জানত সেই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসই তাঁর বিপদ হয়ে দাঁড়াবে ! দু'দিন আগে আসানসোলের হীরাপুর থানা এলাকায় একটি গৃহস্থ বাড়িতে বিষাক্ত গোখরো সাপ বের হয় । সাপ ধরতে ডাক পড়ে গণেশের । ঘরের লুঙ্গি পরা অবস্থাতেই গণেশ যন্ত্রপাতি নিয়ে সাপ ধরতে হাজির হন ৷ শুধু তাই নয়, তাঁর পায়েও আঘাত ছিল । ক্রেপ ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল বলে ছবিতে দেখা গিয়েছে । সেই অবস্থাতেও গণেশ আসেন সাপ ধরতে । হাতের লোহার দণ্ড দিয়ে সাপের মাথা চেপে দিয়ে তিনি সাপের মাথা এবং লেজ ধরেও ফেলেন । কিন্তু মাথা টিপে দেওয়াতেই সাপ বোধহয় বেশি ক্ষিপ্র হয়ে ওঠে ।

এরপর তিনি একটি ব্যাগের মধ্যে সাপটিকে ঢোকাতে যান । সেই সময় সাপটি তার লেজের ঝাপটায় গণেশের হাতের মধ্যে পাকিয়ে যায় । তবে যেন কিছুই হয়নি ৷ এমন একটা ভাব করে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লেজ ধরে টান মেরে নিজের হাতকে মুক্ত করে গণেশ । কিন্তু থলের ভেতর সাপটিকে ঢোকাতে গিয়ে অসাবধানতার ফলে গণেশের বাম হাতের কড়ে আঙুলে ছোবল মারে সাপটি । সামান্য দাগ হয়েছিল । গণেশের তাতেও যেন কিছুই হয়নি ৷

কিন্তু প্রতিবেশী ও বন্ধুদের পরামর্শে আসানসোল জেলা হাসপাতালে সেই রাতেই ভর্তি হন গণেশ । কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে আসানসোল জেলা হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটে শল্য চিকিৎসক সোমনাথ গুপ্তর তত্ত্বাবধানে ভর্তি করা হয় । ততক্ষণে আঙুল অসার হয়ে গিয়েছে । বর্তমানে আঙুলে প্রচুর পরিমাণে পুঁজ জমে আছে এবং তার ফলে আঙুলটি ক্রমেই মোটা হয়ে যাচ্ছে । হয়তো প্রাণে বেঁচে যাবেন গণেশ দাস, কিন্তু তাঁর আঙুলটি রাখা যাবে কি না তা নিয়ে চিন্তিত চিকিৎসকরা ।

আসানসোল জেলা হাসপাতালের সুপার নিখিলচন্দ্র দাস ইটিভি ভারতকে ফোনে জানিয়েছেন, "এখনিই অ্যামপুট করার কথা ভাবছি না আমরা । আরও কয়েকদিন দেখতে চাইছি। যদি এর মধ্যে রক্ত সঞ্চালন শুরু হয় বা আঙুলটি চিকিৎসায় সাড়া দেয়, তাহলে আমরাও চাইছি না আঙুলটিকে বাদ দিতে । তবে বর্তমানে যা অবস্থা তাতে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না, আঙুলটিকে আমরা বাঁচাতে পারব কি না।"

গণেশের মতো সাপ উদ্ধারকারীরা কি প্রশিক্ষিত ?

এমন ঘটনা কেন ঘটল ? গণেশ দাসের সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেকেই তাঁকে বনদফতরের প্রশিক্ষিত বলে পরিচয় দেন । আদৌ কি বনদফতর এই ধরনের কোনও প্রশিক্ষণ দেয় ? এই কথা জানতে আমরা ফোন করেছিলাম বনদফতরের পশ্চিম বর্ধমান জেলার বনাধিকারিককে ।

পশ্চিম বর্ধমান জেলার ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসার অনুপম খাঁ ইটিভি ভারতকে স্পষ্ট জানিয়েছেন, "বনদফতর এইভাবে সাধারণ কারওকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সাপ ধরার লাইসেন্স দেয় না । বনদফরের নিজস্ব কর্মীদের প্রশিক্ষিত করা হয়। তাদেরকে যথেষ্ট ভালো যন্ত্রপাতি ও তাদের সুরক্ষার জন্য যথেষ্ট ভালো ব্যবস্থা দিয়ে তাঁদেরকে পাঠানো হয় । কিন্তু এই ধরনের প্রচুর সাধারণ মানুষজন রয়েছেন যাঁরা সাপ ধরেন । এটা বেআইনি । সাধারণ মানুষ সচেতনতার অভাবে তড়িঘড়িতে এঁদেরকে ডাকেন । আমরা এই ধরনের সাপ উদ্ধারের খবর পেলেই আইনি ব্যবস্থা নেব । তবে সাধারণ মানুষকেও বলা দরকার, বাড়িতে সাপ বের হলে কিংবা কোথাও সাপ দেখা গেলে বনদফতরকে খবর দিন ।"

সাপ রেসকিউ করার নির্দিষ্ট নিয়ম

ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসার অনুপম খাঁ আরও জানান, "সাপ ধরার নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে । বনকর্মীরা সেই পদ্ধতি মেনেই সাপ উদ্ধার করেন । শুধু তাই নয়, সাপকে রেসকিউ ক'রে আনার পর তাকে চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করানো হয় । সাপকে ছাড়ার ক্ষেত্রেও বেশকিছু নিয়ম রয়েছে । কোথায় তাকে ছাড়া হবে সেটাও দেখা হয় । এই সবকিছু মেনেই সাপ উদ্ধার করে বনদফতর । কিন্তু এইরকম মানুষজন যাঁরা সাপ ধরছেন, তাঁরা কোনও নিয়মের ধার ধারেন না । ফলে এটা বেআইনি । বনদফতর কাউকেই এই ধরনের সাপ ধরার জন্য অনুমোদন দেয় না ।"

আসানসোলের বিশিষ্ট ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার এবং ওয়াইল্ড টাসকার্স নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সভাপতি সপ্তর্ষি মুখোপাধ্যায় ইটিভি ভারতকে ফোনে জানান, "এই ধরনের কাজ করার আগে চরম সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় । কিন্তু কেন যে মানুষ এখনও বোঝেন না । সাধারণ মানুষকে আগে সচেতন হতে হবে । সাপ বেরোলে বনদফতরকেই আগে খবর দিন । তারাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে । অযথা বিপদ ডেকে এনে লাভ কী ?"

