স্কুল চলাকালীন সাপের কামড় ছাত্রীকে, জেনেও ব্যবস্থা নিতে গড়িমসি কর্তৃপক্ষের !
স্কুলের গাছ কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন হেরিটেজের প্রিন্সিপাল। পাশাপাশি এই ধরনের ঘটনা এড়াতে আরও কয়েকটি ব্যবস্থা হয়েছেও বলে তিনি জানান ।
Published : August 19, 2026 at 4:43 PM IST
কলকাতা, 19 অগস্ট: শহরের নামজাদা স্কুলের ছাত্রীকে সাপের কামড়। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হেরিটেজ স্কুলে। ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সাক্ষী তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। ঘটনার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রথমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। তবে ছাত্রীর পরিবারের তরফে পুলিশের কাছে কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি। ঘটনায় দায় নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাদের তরফে পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়েছে । স্বচ্ছতায় জোর দিয়ে গাছ কাটাও শুরু হয়েছে স্কুলে।
জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে স্কুলের একটি শৌচাগারে ঘটনাটি ঘটে। বেশ খানিকক্ষণ পর সন্ধ্যায় পরিবারের সদস্যরা সাপে কামড়ানোর বিষয়টি জানতে পারেন। তখনই ছাত্রীকে বাড়ির কাছের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে পৌঁছেছিলেন স্কুলের আধিকারিকরাও। তবে জানা গিয়েছে সাপটি বিষধর নয়। ওই ছাত্রী শারীরিকভাবে স্থিতিশীল। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন চিকিৎসকরা ।
ছাত্রীর মা বলেন, "স্কুলেই সাপ কামড়েছে। মেয়েরা বন্ধুরা স্কুলের শিক্ষককে ঘটনাটি জানিয়েছিল। কিন্তু তখন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মেয়ে বাড়িতে এসেও কিছু বলেনি। ওর এক বন্ধুর বাবা আমাকে ফোন করে বিষয়টা বলেন। তখনই আমরা হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং প্রধান শিক্ষিকাও আসেন। আমি এই বিষয়ে কোন অভিযোগ দায়ের করিনি। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে জানিয়েছেন। পুরো ঘটনার দায় নিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।"
প্রিন্সিপাল সীমা সাপ্রু বলেন, "ঘটনায় দায় অব্যশই আমাদের। আমারা আজ স্কুল ছুটি দিয়ে গাছ কাটানোর ব্যবস্থা করছি। সকলের নার্সারি পরিচর্যা হয়েছে। তবে এই ছাত্রীটির সঙ্গে ঘটনাটি ঘটেছে । ওর আই কার্ড গলা থেকে পড়ে গিয়েছিল। সেটা তুলতে গিয়ে বুঝতে পারে কিছু একটা কামড়েছে। ঘুরে দেখে সাপ। যদিও এই বিষয়েও আমাদের কিছু জানায়নি। পরবর্তী সময়ে আমি অভিভাবকদের সোশাল মিডিয়া গ্রুপ থেকে বিষয়টি জানতে পারি। তারপর আমরা ওই হাসপাতালে পৌঁছেছিলাম।"
দিন দশেক আগে একই ঘটনা ঘটেছিল মহারাষ্ট্রের একটি হস্টেলে। ঘুমের মধ্যে সাপের কামড়ে প্রাণ যায় তিন আদিবাসী ছাত্রীর। গুরুতর জখম আরও তিনজন । মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলির ওই আবাসিক স্কুলে স্থানীয় এলাকার বেশ কয়েকজন ছাত্রী থাকে। সাপ কীভাবে হস্টলে ঢুকল তা খুঁজে বের করতে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছিল জেলা প্রশাসন । পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তের কাজ শুরু করেছিল পুলিশও। কলকাতার ছাত্রী যেদিন আক্রান্ত হচ্ছে ঠিক তার পরদিন মানে বুধবার ওই আবাসিক স্কুলের অনুমোদন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন ।
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