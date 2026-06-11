প্রাশাসনে ফিরবেন প্রাক্তন কাউন্সিলররা? কো-অর্ডিনেটর করতে চেয়ে পুরমন্ত্রীকে চিঠি স্মিতা পাণ্ডের
পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে চিঠি দিচ্ছেন পুর কমিশনার ও প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে । মন্ত্রীর উত্তর অনুযায়ী এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।
Published : June 11, 2026 at 2:12 PM IST
কলকাতা, 11 জুন: রাজনৈতিক পালাবদলের পর ভেঙে গিয়েছে কলকাতা কর্পোরেশন বোর্ড । নিয়োগ করা হয়েছে প্রশাসক । এবার নাগরিক স্বার্থে প্রাক্তন হওয়া কাউন্সিলরদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর হিসেবে নিয়োগ করা যায় কি না, তা জানতে চেয়ে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে চিঠি দিচ্ছেন পুর কমিশনার ও প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে । মন্ত্রীর উত্তর অনুযায়ী এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।
করোনাকালে দেশের সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যে ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা জারি হয় । সেই সময় রাজ্যের সরকার কলকাতা পুরনিগমে বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করে । সেক্ষেত্রে প্রতিটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে কো-অর্ডিনেটর পদে নিয়োগ করা হয়েছিল । যাতে আপৎকালীন পরিস্থিতিতেও নাগরিকরা নিরবিচ্ছিন্ন পরিষেবা পেতে পারেন । তাঁদের অভাব অভিযোগ বলার জন্য একটা জায়গা থাকে ।
তবে সম্প্রতি রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর তৃণমূল পরিচালিত পুরবোর্ড ভেঙে যায় । মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন ফিরহাদ হাকিম । যদিও বোর্ডের মেয়াদ এখনও মাস ছয়েক বাকি অর্থাৎ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ ছিল । মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরেই পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর থেকে কলকাতা পুরনিগমের কমিশনারের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, পুর বোর্ড কেন ভেঙে দেওয়া হবে না ? পাশাপাশি 1982 সালের পুর আইন অনুযায়ী বলা হয়েছিল যে, তিনদিন সময় দেওয়া হচ্ছে । তার মধ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল যদি নতুন মেয়র নির্বাচিত করতে না-পারে, তাহলে এই বোর্ড ভেঙে দেওয়া হবে । সেই সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর নতুন কোনও নাম না-পাওয়াতে পুর নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে কলকাতা পুরনিগমের বোর্ড ভেঙে দেওয়া হয় ।
পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকেই প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয় । জানিয়ে দেওয়া হয়, পুর বোর্ড ভেঙে দেওয়ার কারণে সমস্ত মেয়র পারিষদ, সব কমিটি এমনকি সব সদস্য আর তাঁদের পদে থাকছেন না । অর্থাৎ কাউন্সিলাররাও সেই মুহূর্ত থেকে আর কাউন্সিলর পদে থাকছেন না । বলা হয়, প্রতিটি এলাকার নাগরিকের সঙ্গে জনপ্রতিনিধি অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের যোগাযোগ যেন থাকে ৷ পুর পরিষেবা সংক্রান্ত অভাব অভিযোগ পুর কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছানো থেকে পুর প্রশাসন বা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ও পরিষেবা সেই সমস্ত সাধারণ জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম জনপ্রতিনিধিরাই । যার বিকল্প এখনও পর্যন্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়ে ওঠেনি ।
ফলে এলাকার জনগণের পুর পরিষেবা নিরবচ্ছিন্নভাবে পাওয়ার কথা মাথায় রেখেই সদ্য প্রাক্তন হওয়া কাউন্সিলরদের কো-অর্ডিনেটর পদে নিয়োগ করা যায় কিনা তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে কলকাতা পুর প্রশাসন । তবে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দফতর ।
স্মিতা পাণ্ডে জানিয়েছেন, পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁরা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে চিঠি দিয়ে জানতে চাইবেন, নির্বাচন না-হওয়া পর্যন্ত যতদিন প্রশাসক সব নিয়ন্ত্রণ করবে, ততদিন প্রাক্তন কাউন্সিলরদের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডগুলিতে নিয়োগ করা যায় কি না। পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের উত্তর পাওয়ার পরেই তিনি এই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন ।