ETV Bharat / state

পুজোর মুখে চা-বাগানে হাসি, 20 শতাংশ বোনাস ! 5 অক্টোবরের মধ্যে দেওয়ার নির্দেশ রাজ্যের

পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্স মিলিয়ে উত্তরবঙ্গে প্রায় 113টি চা বাগান রয়েছে । এর মধ্যে শুধু পাহাড়েই রয়েছে 76টি ।

tea garden bonus
শারদোৎসবের আগে স্বস্তির বার্তা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 7, 2026 at 5:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলিগুড়ি, 7 সেপ্টেম্বর: পাহাড়ের ঢালে সারি সারি চা-গাছ । তরাই-ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ সবুজ বাগান । বছরভর সেই বাগানেই শ্রমের ঘাম ঝরান হাজার হাজার শ্রমিক । শারদোৎসবের আগে তাঁদের ঘরে এ বার বাড়তি স্বস্তির বার্তা । উত্তরবঙ্গের পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্সের সমস্ত চা বাগানের শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য সর্বোচ্চ 20 শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার নির্দেশিকা জারি করল রাজ্য শ্রম দফতর । শুধু ঘোষণা নয়, আগামী 5 অক্টোবরের মধ্যে বোনাস মিটিয়ে দেওয়ার জন্য বাগান মালিকদের সময়সীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে ।

সোমবার শিলিগুড়ির দাগাপুরে অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার অমল মজুমদার এই নির্দেশিকা জারি করেন । সরকারি নির্দেশ সামনে আসতেই পাহাড় থেকে সমতল, চা-বাগানগুলিতে শুরু হয়েছে বোনাস নিয়ে আলোচনা । পুজোর বাজার, নতুন জামাকাপড়, ঘর সাজানো- বছরের এই সময়টায় যে বাড়তি খরচ, তার অনেকটাই সামলানোর ভরসা এই বোনাস ।

tea garden bonus
রাজ্য শ্রম দফতরের নির্দেশিকা (ইটিভি ভারত)

পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্স মিলিয়ে উত্তরবঙ্গে প্রায় 113টি চা-বাগান রয়েছে । এর মধ্যে শুধু পাহাড়েই রয়েছে 76টি । এই বিস্তীর্ণ চা-বলয়ের শ্রমিক ও কর্মচারীদের কথা মাথায় রেখেই এ বার বোনাসের ক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে শ্রম দফতর । তবে নির্দেশিকার গুরুত্বপূর্ণ দিক শুধু 20 শতাংশ বোনাস নয় । বেতনসীমার কারণে কেউ যাতে উৎসবের বোনাস থেকে বাদ না-পড়েন, সে বিষয়েও বিশেষ ছাড় রাখা হয়েছে ।

সাধারণত 1965 সালের পেমেন্ট অব বোনাস আইনে নির্দিষ্ট বেতনসীমার ঊর্ধ্বে থাকা কর্মীরা বোনাসের আওতার বাইরে চলে যেতে পারেন । কিন্তু এ বারের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যাঁদের বেতন বা মজুরি ওই আইনি সীমা অতিক্রম করেছে বলে তাঁরা সাধারণ নিয়মে বোনাস পাওয়ার যোগ্য নন, তাঁদেরও নির্দিষ্ট শর্তে বেতনসীমা অতিক্রম করেননি বলে বিবেচনা করে বোনাস দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

মাসিক বেতনভোগী কর্মীদের ক্ষেত্রেও গত বছরের নির্ধারিত বোনাসের ঊর্ধ্বসীমাই এ বার বহাল রাখা হয়েছে । ফলে বেতন কাঠামোর কারণে দীর্ঘদিনের কর্মী বা মাসিক বেতনভোগীদের একটি অংশ যাতে উৎসবের সময় বঞ্চিত না-হন, সেই দিকটিও নির্দেশিকায় গুরুত্ব পেয়েছে ।

কিন্তু সরকারি নির্দেশ জারি হলেই যে টাকা শ্রমিকের হাতে পৌঁছে যাবে, তা নিয়ে সংশয়ও রয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলির একাংশের । অতীতে বোনাস নিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে শ্রমিক সংগঠনগুলির টানাপড়েন বার বার প্রকাশ্যে এসেছে । সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এ বার নির্দেশিকা বাস্তবায়নের উপর নজরদারি চাইছেন তাঁরা ।

সিটু নেতা সমন পাঠক বলেন, "নির্দেশিকা জারি হয়েছে ঠিকই । এ বার যাতে প্রতিটি বাগানে নিয়ম মেনে তা কার্যকর হয়, সেই আবেদন জানাব । সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই ।" আইএনটিইউসি নেতা অলক চক্রবর্তীর বক্তব্য, 20 শতাংশ বোনাস তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি । তাঁর কথায়, "প্রতি বারই এই দাবি জানানো হয় । সরকার নির্দেশিকা জারি করলেও মালিকপক্ষ অনেক সময় কর্ণপাত করে না । এ বার দেখা যাক শ্রমিকেরা বোনাস পান কি না ।"

শ্রমিক সংগঠনের পাশাপাশি রাজনৈতিক মহলেও প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে । দার্জিলিং জেলা হিল বিজেপির সভাপতি সঞ্জীব লামা বলেন, চা-বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থকে তাঁদের দল শুরু থেকেই গুরুত্ব দিয়ে এসেছে । তাঁর দাবি, বকেয়া না-মেটানোয় মালিকদের বিরুদ্ধে এফআইআরও হয়েছে । তাঁর বক্তব্য, বোনাসের এই পদক্ষেপে পুজোর আগে চা-শ্রমিকদের ঘরে স্বস্তি ফিরবে ।

শ্রম দফতর অবশ্য শুধু নির্দেশ জারি করেই থামছে না । প্রতিটি বাগানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বোনাস দেওয়া হচ্ছে কি না, নির্দেশিকা যথাযথ ভাবে কার্যকর হচ্ছে কি না, তা নজরে রাখবে রাজ্যের শ্রম কমিশনার । মালিকপক্ষ এবং শ্রমিক সংগঠনগুলিকেও উৎসবের বোনাসকে কেন্দ্র করে শিল্পের শান্তি, কর্মক্ষেত্রের শৃঙ্খলা এবং সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখার আবেদন জানানো হয়েছে ।

কারণ, বোনাসকে ঘিরে সামান্য টানাপোড়েনও চা-বাগানে দ্রুত শ্রমিক অসন্তোষের আকার নিতে পারে । পুজোর আগে সেই পরিস্থিতি কোনও ভাবেই চাইছে না প্রশাসন । তাই এক দিকে 20 শতাংশ বোনাসের নির্দেশ, অন্য দিকে 5 অক্টোবরের সময়সীমা- দুইয়ের উপরই নজর রাখছে শ্রম দফতর।

TAGGED:

NABANNA ORDERS
TEA GARDEN
STATE LABOUR DEPARTMENT
চা শ্রমিকদের পুজো বোনাস
DURGA PUJA BONUS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.