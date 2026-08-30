কার্শিয়াং মডেলের অভূতপূর্ব সাফল্য, হাতি-মানুষ সংঘাত রুখতে রাজ্যজুড়ে প্রযুক্তির 'স্মার্ট ওয়াচ'

কার্শিয়াং মডেলের অভূতপূর্ব সাফল্য, হাতি-মানুষ সংঘাত রুখতে রাজ্যজুড়ে প্রযুক্তির 'স্মার্ট ওয়াচ'
রাজ্যের সমস্ত স্পর্শকাতর বনাঞ্চলেই একই ধাঁচে সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে 'স্মার্ট মনিটরিং' চালু করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন রাজ্য বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ।
Published : August 30, 2026 at 2:04 PM IST
শিলিগুড়ি, 29 অগস্ট: বনাঞ্চল ঘেরা এলাকায় হাতি ও মানুষের বছরের পর বছর ধরে চলে আসা সংঘাত বন্ধ করতে এবার এক বড়সড় প্রযুক্তিগত বিপ্লবের পথে হাঁটছে রাজ্য বন দফতর। কার্শিয়াং ফরেস্ট ডিভিশনে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা সিসিটিভি ক্যামেরার আধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা রাতারাতি অভাবনীয় সাফল্য এনে দিয়েছে ।
সেই সফল অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে এবার উত্তর থেকে দক্ষিণ, রাজ্যের সমস্ত স্পর্শকাতর বনাঞ্চলেই একই ধাঁচে সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে 'স্মার্ট মনিটরিং' চালু করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন রাজ্য বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। জঙ্গলের জটিল ভৌগোলিক পরিবেশে সৌরবিদ্যুৎচালিত ক্যামেরা দিয়ে 24 ঘণ্টা নজরদারির এই পদক্ষেপে বন্যপ্রাণী ও স্থানীয় জনজীবন রক্ষা, উভয়ক্ষেত্রেই নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।
এই কার্যকারিতা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করার পর বনমন্ত্রী জানান, কার্শিয়াংয়ের সাফল্যকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে রাজ্যের অন্যান্য বনাঞ্চলগুলিতে খুব শীঘ্রই এই ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটানো হবে। প্রতিটি স্পর্শকাতর জঙ্গলে পর্যাপ্ত সিসিটিভি বসিয়ে কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে সংযোগ ঘটালে যেমন বন্যপ্রাণীর অনাকাঙ্খিত আক্রমণ থেকে গ্রামের মানুষকে রক্ষা করা যাবে, তেমনই জঙ্গলের গভীরে দুষ্কৃতীদের প্রবেশ, বেআইনি গাছ কাটা বা শিকারের মতো অসামাজিক কার্যকলাপও বন্ধ করা সহজ হবে।
সম্প্রতি, কার্শিয়াং ডিভিশনের বনাঞ্চল পরিদর্শনে গিয়ে সেখানকার কাজের অগ্রগতির বাস্তব চিত্র খতিয়ে দেখেন বনমন্ত্রী। পরিদর্শনের সময় বাগডোগরা রেঞ্জে বিশেষ কন্ট্রোল রুমে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। সেখানে স্ক্রিনে ভেসে ওঠা রিয়েল-টাইম ফুটেজ এবং তা দেখে বনকর্মীদের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের পদ্ধতি দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। জানা গিয়েছে, কার্শিয়াং ডিভিশনের অন্তর্ভুক্ত পানিঘাটা, বাগডোগরা, টুকরিয়া-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ হাতির চলাচল বা 'ইলিফ্যান্ট করিডোর'-এ ইতিমধ্যে 60টিরও বেশি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।
দুর্গম জঙ্গলে বিদ্যুতের জোগান বজায় রাখতে এই ক্যামেরাগুলোর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সৌরবিদ্যুৎ প্যানেল, যার ফলে নিরবচ্ছিন্নভাবে ফুটেজ পাঠানো সম্ভব হচ্ছে। পূর্বে বনকর্মীর সংকট এবং রাতে লোকালয়ে হাতি ঢোকার পর খবর পৌঁছতে দেরি হওয়ার কারণে প্রায়শই বড় রকমের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটত। কিন্তু এই স্বয়ংক্রিয় নজরদারি ব্যবস্থা চালুর পর সেই পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গিয়েছে। কন্ট্রোল রুমে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে কোনও হাতির দল লোকালয়ের অভিমুখে রওনা হলেই কর্মরত কর্মীরা তা সরাসরি দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকার রেঞ্জ অফিসার ও কর্তব্যরত বনকর্মীদের ফোনে সতর্কবার্তা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে হাতির দল লোকালয়ে ঢোকার আগেই বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে পারছেন।
পরিসংখ্যান বলছে, গত ছয় মাসে সিসিটিভি ক্যামেরার সময়োপযোগী সতর্কতার কারণে প্রায় 50টির বেশি সম্ভাব্য ভয়াবহ হাতি-মানুষ সংঘাত এড়ানো সম্ভব হয়েছে। বন দফতর মনে করছে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও মানবসম্পদের সঠিক মেলবন্ধন ঘটিয়ে নেওয়া এই ঐতিহাসিক উদ্যোগ বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় দেশের কাছে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।