জিপিএস ট্র্যাকিংয়ে মিলবে রিয়েল-টাইম লোকেশন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি মেলায় প্রদর্শিত স্মার্ট পরিচয়পত্র

বালিগঞ্জের ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামে আয়োজিত হল 'পূর্ব ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা' ৷ নজর কাড়ল ওড়িশার স্কুল পড়ুয়ার আবিষ্কার ৷

SMART IDENTITY CARD
পূর্ব ভারতের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি মেলায় জিপিএস ও এসওএস প্রযুক্তি যুক্ত প্রদর্শিত স্মার্ট পরিচয়পত্র ৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 20, 2026 at 9:03 PM IST

কলকাতা, 20 জানুয়ারি: রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট পরিচয়পত্র বা আইডেন্টিটি কার্ডের ব্যবহার শুরু হয়েছে ৷ যেখানে পড়ুয়ারা স্কুলে পৌঁছে বায়োমেট্রিকে অ্যাটেন্ডেন্স দিলেই অভিভাবকদের স্মার্ট ফোনে নোটিফিকেশেন চলে যায় ৷ এবার তার থেকেও আধুনিক মানের স্মার্ট আইডেন্টিটি কার্ড নিয়ে এল ওড়িশার নবম শ্রেণির ছাত্র আয়ুষকুমার দে ৷ যে আই কার্ডে থাকছে এসওএস বা এমার্জেন্সি পুশ বাটন ৷ সেখানে অবশ্যই থাকছে জিপিএস ট্র্যাকিং ব্যবস্থা ৷

সম্প্রতি এই প্রযুক্তি নিয়ে 'পূর্ব ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা'য় হাজির হয়েছিল ওড়িশা আদর্শ বিদ্যালয়ের পড়ুয়া আয়ুষ ৷ ভারত সরকারের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন বালিগঞ্জের ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামের বিড়লা শিল্প ও প্রযুক্তি সংগ্রহশালায় এর আয়োজন করা হয় ৷

জিপিএস ট্র্যাকিংয়ে মিলবে রিয়েল-টাইম লোকেশন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি মেলায় প্রদর্শিত স্মার্ট পরিচয়পত্র (ইটিভি ভারত)

নবম শ্রেণির এই পড়ুয়া ইটিভি ভারতকে বলে, "স্মার্ট আইডেন্টিটি কার্ড RFID (রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন), GPS (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম), GSM/Wi-Fi কানেকশন ও মাইক্রো কন্ট্রোলার-ভিত্তিক অটোমেশনকে একত্রিত করে ডিজাইন করা হয়েছে ৷ শিক্ষার্থী অথবা কার্ড হোল্ডারের অবস্থান ট্র্যাক করে অভিভাবক, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের কাছে জরুরি বার্তা পাঠাতে সক্ষম এই স্মার্ট আই-কার্ড ৷ পাশাপাশি, নিরাপত্তা, জরুরি অবস্থায় যোগাযোগ এবং ডিজিটাল রেকর্ড ম্যাপিংয়ের জন্য সুবিধাজনক এই কার্ডটি ৷ প্রাথমিক স্তরে এই কার্ড অনেকটা বড় বা ওজনে ভারী ৷ তবে, এটিকে আকারে আরও ছোট এবং হালকা করে তৈরি করা সম্ভব ৷"

কীভাবে কাজ করবে স্মার্ট আইডেন্টিটি কার্ড ?

স্মার্ট আইডেন্টিটি কার্ড সিস্টেমটি একটি Arduino ন্যানো মাইক্রোকন্ট্রোলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ৷ যা একাধিক ইলেকট্রনিক মডিউল ৷ বর্তমানে রাজ্য তথা দেশের একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একটি স্মার্ট পরিচয়পত্র দেওয়া হয় ৷ যার সঙ্গে RFID ট্যাগ লাগানো থাকে ৷ শিক্ষার্থী যখন স্কুলে প্রবেশ করে, তখন RFID রিডার কার্ডটি স্ক্যান করে ৷ এর ফলে মাইক্রোকন্ট্রোলার একটি ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নম্বর পাঠায় ৷ ফলে সেই তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্কুলে পড়ুয়ার উপস্থিতি রেকর্ড করে নেয় ৷ এর ফলে ম্যানুয়াল রোল কলের প্রয়োজন হয় না ৷

কিন্তু, ওড়িশার জামিরডিহা আদর্শ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির পড়ুয়া আয়ুষকুমার দে-র তৈরি করা এই আধুনিক আইডেন্টিটি কার্ডটিতে একটি জিপিএস মডিউল রয়েছে ৷ যা ক্রমাগত শিক্ষার্থীর অবস্থান ট্র্যাক করে ৷ তবে, তা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে শক্তি বা পাওয়ার সাশ্রয়ের জন্য নিষ্ক্রিয় থাকে ৷ তবে, জরুরি অবস্থা তৈরি হলে, জিপিএস মডিউল সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং রিয়েল-টাইম লোকেশনের তথ্য সরবরাহ করে ৷

তবে, জরুরি অবস্থায় এই স্মার্ট পরিচয়পত্রকে সক্রিয় করতে একটি এসওএস বা এমার্জেন্সি পুশ বাটন দেওয়া থাকে ৷ সেটিতে চাপ দিলে, জিএসএম/ওয়াই-ফাই মডিউল সক্রিয় হয়, যা তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থীর পরিচয় এবং অবস্থান সম্বলিত একটি ইমার্জেন্সি এলার্ট অভিভাবক, স্কুল ও নিকটবর্তী থানার পাঠিয়ে দেয় ৷ স্মার্ট আইডেন্টিটি কার্ডের পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট একটি বুস্টার কনভার্টার ও চার্জিং মডিউলের মাধ্যমে পরিচালিত হয় ৷ যা খুব সহজেই বহন করা যায় ৷

স্মার্ট আইডেন্টিটি কার্ড তৈরির উদ্দেশ্য

1. RFID-ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে ম্যানুয়াল অ্যাটেন্ডেন্স ব্যবস্থাকে নির্মূল করা ৷

2. জিপিএস ব্যবহার করে রিয়েল-টাইম লোকেশন ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা ৷

3. জিএসএম বা ওয়াই-ফাই মডিউল ব্যবহার করে জরুরি অবস্থায় অভিভাবক এবং শিক্ষকদের দ্রুত সতর্কতা প্রদান করা ৷

4. স্কুল প্রশাসনের মানবিক ত্রুটি কমানো এবং সময় সাশ্রয় করা ৷

5. শিক্ষায় উদীয়মান প্রযুক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ বৃদ্ধি করা ৷

6. শিশুদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা প্রদান করা ৷ বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক ঘটনা, যেমন- শিশু পাচার, অপহরণ এবং যৌন নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচানো ৷

7. শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বিশ্লেষণ এবং সেই অনুযায়ী উন্নত ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ৷

8. বিভিন্ন প্রকল্প, যেমন- মনরেগা-তে দরিদ্র ও বেকারদের দ্বারা পরিচালিত গ্রামীণ উন্নয়নমূলক প্রকল্পে দুর্নীতি দূর করা ৷

স্মার্ট আইডেন্টিটি কার্ড তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপকরণ:

আরডুইনো ন্যানো (ARDUINO NANO)

RFID মডিউল এবং RFID কার্ড

জিপিএস মডিউল

জিএসএম/ওয়াই-ফাই মডিউল

বুস্টার কনভার্টার

চার্জিং মডিউল

এমার্জেন্সি পুশ বাটন

স্মার্ট আইডেন্টিটি কার্ড হাউজিং

ওড়িশার জামিরডিহা আদর্শ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাকেশ কুমার নায়েক বলেন, "শুধুমাত্র ওড়িশা নয়, দেশের প্রান্তিক এলাকার স্কুলগুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা ক্রমশ কমছে ৷ তার নানা কারণ আছে ৷ কিন্তু, বহুক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি পড়ুয়ারা বাড়ি থেকে স্কুলে যাওয়ার নাম করে বের হয় ৷ কিন্তু, শেষ পর্যন্ত স্কুলে পৌঁছায় না ৷ তখনই চিন্তাভাবনা আসে বিকল্প কিছু করার ৷ কারণ, বাচ্চারা স্কুলের নাম করে বাড়ি থেকে বের হলেও, অন্য জায়গায় গিয়ে কোথাও অনলাইন গেম খেলছে বা অন্য কোনও কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে ৷ একইভাবে তাদের সঙ্গে নানারকম দুর্ঘটনা ঘটছে ৷ মেয়েদের সঙ্গে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে ৷ এরকম পরিস্থিতির বদল ঘটাতেই আমাদের এই উদ্যোগ ৷ এই ট্র্যাকিং আইডেন্টি কার্ড-এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে পড়ুয়ার অবস্থান আমরা যেমন জানতে পারব, ঠিক তেমনই অভিভাবকরাও জানতে পারবেন ৷ এরকম একাধিক সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা ৷"

