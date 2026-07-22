বাড়িতে স্মার্ট মিটার বাধ্যতামূলক নয়, এবার থেকে প্রতি মাসে বিদ্যুতের বিল

বাড়িতে স্মার্ট মিটার বাধ্যতামূলক নয়, এবার থেকে প্রতি মাসে বিদ্যুতের বিল
5 হাজার টাকার বিদ্যুৎ বাজেট পেশ হয়। সাধারণ গ্রাহক থেকে শুরু করে কৃষক ও ছাত্রীদের জন্য একগুচ্ছ নতুন জনমুখী প্রকল্পের কথা জানানো হয়েছে ৷
Published : July 22, 2026 at 7:45 PM IST
কলকাতা, 22 জুলাই: রাজ্যের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের জন্য বড় খবর ৷ বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানো আর বাধ্যতামূলক থাকছে না ৷ পাশাপাশি, তিন মাস অন্তর বিদ্যুতের বিল দেওয়ার পুরনো নিয়মও এবার বদলে যাচ্ছে ৷ আগামী জানুয়ারি মাস থেকেই গ্রাহকরা প্রতি মাসে বিদ্যুতের বিল হাতে পাবেন ৷ রাজ্য বিধানসভায় বিদ্যুৎ দফতরের বাজেট আলোচনায় জবাবি ভাষণে এমনটাই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
এদিন বিধানসভায় 5 হাজার 341 কোটি 49 লক্ষ 1 হাজার টাকার বিদ্যুৎ বাজেট পেশ হয়। সেখানেই সাধারণ গ্রাহক থেকে শুরু করে কৃষক ও ছাত্রীদের জন্য একগুচ্ছ নতুন জনমুখী প্রকল্পের কথা জানানো হয়েছে ৷ দফতরকে জরুরি ও নিত্যদিনের পরিষেবা হিসেবে উল্লেখ করে মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করে দেন, গ্রাহক স্বার্থকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে বর্তমান সরকার। সেই লক্ষ্যেই আগামী অর্থবর্ষে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতের কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে কর্মীর সংখ্যা একধাক্কায় দ্বিগুণ করা হচ্ছে ৷ বাড়ানো হচ্ছে নাইট মোবাইল ভ্যানের সংখ্যাও ৷ স্মার্ট মিটার নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে যে সংশয় তৈরি হয়েছিল, তা দূর করতে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশে ভারত সরকার ডোমেস্টিকের ক্ষেত্রে স্মার্ট মিটার লাগানো বাধ্যতামূলক করছে না ৷"
রাজ্যের 54 হাজার অঙ্গনওয়াড়ি বা আইসিডিএস কেন্দ্রগুলির বেহাল দশা কাটাতেও বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার ৷ এই কেন্দ্রগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ না-থাকায় দীর্ঘদিন ধরে কর্মীদের পাশাপাশি শিশু ও প্রসূতিদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হত ৷ এই সমস্যা সমাধানে সমস্ত আইসিডিএস কেন্দ্রে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেখানে বিনামূল্যে আলো ও পাখা লাগানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডব্লিউবিএসইডিসিএল-কে। এছাড়া কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি বা সিএসআর তহবিলের সাহায্যে রাজ্যের 1 হাজার উচ্চবালিকা বিদ্যালয় ও কলেজে মেয়েদের সুবিধার্থে বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন বসানো হবে ৷
কৃষকদের বিদ্যুৎ বিলে সুরাহা দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের 'পিএম কুসুম' প্রকল্প রাজ্যে কার্যকর করা হচ্ছে ৷ আগের সরকার এই প্রকল্প গ্রহণ না-করলেও, এবার তা বাস্তবায়িত হবে ৷ এর ফলে কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্পগুলি দ্রুত সৌরবিদ্যুতের আওতায় আসবে। শুধু তাই নয়, আগামী 1 অগস্ট 2026 থেকে কৃষিকাজে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে প্রতি ইউনিটে 2 টাকা করে অতিরিক্ত ভর্তুকি দেবে রাজ্য সরকার ৷ পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থায় জোর দিতে ডব্লিউবিএসইডিসিএল-কে নোডাল সংস্থা করে রাজ্যজুড়ে বৈদ্যুতিক গাড়ির চার্জিং স্টেশন গড়ে তোলা হচ্ছে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের 'পিএম ই-ড্রাইভ' প্রকল্পের অধীনে হওয়া এই স্টেশনগুলিতে বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত গাড়িও চার্জ দেওয়া যাবে ৷
বিদ্যুৎ পরিকাঠামো উন্নয়নে বেশ কিছু বড় মেগা প্রকল্পের প্রস্তাবও এদিন বিধানসভায় রাখা হয়েছে ৷ বক্রেশ্বরে 10 হাজার 970 কোটি টাকা ব্যয়ে 800 মেগাওয়াটের নতুন সুপার ক্রিটিক্যাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হবে ৷ পাশাপাশি বক্রেশ্বর জলাধারে 2 হাজার 14 কোটি টাকা ব্যয়ে 200 মেগাওয়াটের মেগা ফ্লোটিং সোলার প্রকল্প ও ব্যাটারি স্টোরেজ তৈরি করা হবে ৷ কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রেও ব্যাটারি স্টোরেজ ও সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য যথাক্রমে 1 হাজার 238 কোটি এবং 183 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ডিভিসি'র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পাঞ্চেতে 1 হাজার মেগাওয়াটের পাম্প স্টোরেজ প্রকল্প করা হবে।
আর্থিক স্বচ্ছতা ও বৃদ্ধির লক্ষ্যে বণ্টন সংস্থাকে পাবলিক লিস্টেড কোম্পানি হিসেবে তালিকাভুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই সংস্থার অনুমোদিত শেয়ার মূলধন 12 হাজার কোটি টাকা। এই সংস্থা প্রফিট মেকিং হওয়ায় আগামী দিনে কর্মসংস্থান ও রাজ্যের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে ৷ রাজ্যের নিজস্ব খনি থেকে উত্তোলিত অতিরিক্ত 30 লক্ষ টন কয়লা এবার নিলামের মাধ্যমে খোলা বাজারে বিক্রি করে রাজস্ব আদায়ের পথও খুঁজছে সরকার ৷ এছাড়া ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে থাকা সীমান্তবর্তী 9টি জেলায় 'ভাইব্রেন্ট ভিলেজ' কর্মসূচিতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে আলাদা ভাবে 150 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে ৷
বাজেট আলোচনার শেষ পর্বে বিরোধীদের কড়া ভাষায় নিশানা করতে ছাড়েননি শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি বলেন, "এই সরকার মানুষের জন্য এবং মানুষের স্বার্থেই কাজ করবে ৷ আমরা সিদ্ধান্ত নিই জনগণের দিকে তাকিয়ে ৷" তৃণমূল ও বামেদের কটাক্ষ করে তাঁর কড়া হুঁশিয়ারি, "উস্কানি দিতে শুরু করেছেন। আমি লক্ষ্য রেখেছি বেশি বাড়তে দেবো না ৷ বেশি বাড়তে দেব না, এটা দুর্বল সরকার নয় শক্তিশালী সরকার।" শেষে আগামী মার্চের পূর্ণাঙ্গ বাজেটের ইঙ্গিত দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পরের বারে বুঝিয়ে দেব ডবল ইঞ্জিন কাকে বলে।"