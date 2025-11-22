শিলিগুড়িতে স্ম্যাকের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক, চিকেনস নেকের নিরাপত্তা দ্বিগুন করার সিদ্ধান্ত

শিলিগুড়িতে স্ম্যাকের উচ্চপর্যায়ের বৈঠক, চিকেনস নেকের নিরাপত্তা দ্বিগুন করার সিদ্ধান্ত
শনিবার শিলিগুড়িতে সেন্ট্রাল আইবি-র কার্যালয়ে স্ম্যাক বা স্টেট সাবসিডারি মাল্টি এজেন্সি সেন্টারের বৈঠক হয়৷
Published : November 22, 2025 at 5:48 PM IST
দার্জিলিং, 22 নভেম্বর: প্রতিবেশী দেশগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের পর চিকেনস নেক বা শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত সরকার৷ সেই কারণে ওই এলাকার নিরাপত্তা দ্বিগুন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে৷ এমনকী উত্তরবঙ্গের সীমান্ত এলাকাগুলিতে নজরদারি দ্বিগুন হতে চলেছে৷
শনিবার শিলিগুড়ির কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা বা সেন্ট্রাল আইবি-র কার্যালয়ে হাই লেভেল স্ম্যাকের (স্টেট সাবসিডারি মাল্টি এজেন্সি সেন্টার) বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সেখানেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে৷ শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার অবশ্য সেভাবে এই বিষয়ে মুখ খুলতে চাননি। পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর বলেন, "এটি একটি রুটিন বৈঠক৷ সংবাদমাধ্যমে বলার নয়। নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠক প্রকাশ্যে বলার কিছু নেই।"
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিভিশনাল সেফটি কমিশনার সন্দীপ কুমার পিএস ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন৷ তিনি বলেন, "একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সমস্ত নিরাপত্তা সংস্থা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিল। মূলত, এই বৈঠকে প্রত্যেক নিরাপত্তা সংস্থা নিজেদের নিরাপত্তা ও নজরদারি সংক্রান্ত কিছু পরামর্শ রেখেছে। শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।’’
এদিনের স্ম্যাক বৈঠকে সিআইএসএফ, বিএসএফ, এসএসবি, আইটিবিপি, আরপিএফ, ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা, কেন্দ্রীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ, মিলিটারি পুলিশ, আর্মি ইন্টেলিজেন্স, রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ, জিআরপি-সহ একাধিক নিরাপত্তা সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থার উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের মধ্যে চিকেনস নেককে ঘিরে একাধিক আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ ও নেপালে এখনও রাজনৈতিক অস্থিরতা বজায় রয়েছে। গত দু'মাসে ইন্দো-নেপাল সীমান্ত থেকে 41 জন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতার করেছে এসএসবি। তিনজন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য হওয়ার অভিযোগে ভারতীয় সেনার বাগডোগরার ব্যাঙডুবি সেনা ছাউনি থেকে গ্রেফতার হয়েছে।
অন্যদিকে, ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় গরুপাচারকারী ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে 19 জনকে গত তিনমাসে গ্রেফতার করেছে বিএসএফ। প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ছাড়াও দিল্লির বিস্ফোরণের পর আন্তর্জাতিক সীমান্তের শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
সূত্রের খবর, তারই প্রেক্ষিতে এদিনের বৈঠকে চিকেনস নেকের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়৷ সেখানেই সেখানকার নিরাপত্তা দ্বিগুন করা হবে বলে ঠিক হয়৷ এছাড়া এসআইআর লাগু হওয়ার পর, অনুপ্রবেশকারীদের রোধে ও সন্ত্রাসবাদী গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে। দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রত্যেক সংস্থা অন্য সংস্থার সঙ্গে যাতে আদানপ্রদান করে, সেই বিষয়টি নিয়েও এদিন আলোচনা হয়েছে।
ইতিমধ্যে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নিরাপত্তা বাড়িয়েছে সিআইএসএফ। এছাড়াও বিমানবন্দরে এআই ব্যবহার করে যাত্রীদের তথ্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি শিলিগুড়ির গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন এনজেপি, শিলিগুড়ি জংশন, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার রেল স্টেশনের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে আরপিএফ ও জিআরপি-র তরফে। রাজধানী, বন্দে ভারতের মতো গুরুত্বপূর্ণ দূরপাল্লার ট্রেনগুলোতে সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উত্তরের সমস্ত জাতীয় সড়ক, এশিয়ান হাইওয়েতে পুলিশি টহল বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিভিশনাল সেফটি কমিশনার সন্দীপ কুমার পিএস বলেন, "বেশ কিছু সড়ক, মহাসড়ক, রেলের সেতু, মহাসড়কের সেতু, গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন রয়েছে যেগুলোর নজরদারি বৃদ্ধি করতে বলা হয়েছে। প্রত্যেক সংস্থা আধিকারিকরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন। তবে সব সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ্যে বলা সম্ভব নয়। ডিজিটাল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার ও প্রযুক্তিগত নজরদারিতে জোর দিতে বলা হয়েছে। এমনিতে আমরা সতর্ক রয়েছি। গোয়েন্দা বিভাগকেও সক্রিয় করাই রয়েছে। তবে দিল্লির বিস্ফোরণের পর অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।"
এদিকে ইন্দো-নেপাল ও ইন্দো-ভুটান সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে এসএসবি। একই ভাবে ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে বিএসএফ। দুই সীমান্তেই অতিরিক্ত জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে। ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে অটোমেটিক নম্বর প্লেট রিডার মেশিন বসানো কাজও দ্রুতগতিতে চলছে। ইন্দো-নেপাল ও ইন্দো-বাংলাদেশের কাঁটাতারহীন সীমান্তে নজরদারি বাড়াতে বলা হয়েছে। রাজ্য পুলিশকে সীমান্ত এলাকায় ও গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল স্থান যেমন তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস, পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস ও সীমান্ত এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি বাড়াতে বলা হয়েছে। একই ভাবে নজরদারি বাড়াতে বলা হয়েছে আর্মি ইন্টেলিজেন্সকেও।