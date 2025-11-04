ETV Bharat / state

একসময়ের স্কুলছুট কিশোরীরা এখন বানাচ্ছে রোবোটিকস মডেল

আর এসবই সম্ভব হয়েছে আসানসোলের ফিড ক্যাম্পাসের উদ্যোগে ৷ কীভাবে ও কাদের জন্য এই মডেল তৈরি করছে ছাত্রছাত্রীরা, খোঁজ নিল ইটিভি ভারত ৷

robotics model
পিছিয়ে পড়া পরিবারের মেয়েরা বানাচ্ছে রোবোটিকস মডেল (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 4, 2025 at 8:08 PM IST

4 Min Read
আসানসোল, 4 নভেম্বর: পাথর ক্র‍্যাশার ও ইটভাটার অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরছে কিশোর-কিশোরীরা ৷ পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে তারা নিজে হাতে বানাচ্ছে রোবোটিকস মডেল, যা তাক লাগাচ্ছে জেলাবাসীকে ৷

এই কিশোর-কিশোরীদের কারও বাবা রাজমিস্ত্রিদের সঙ্গে যোগানের কাজ করেন, কারও বাবা আবার হয়তো পাথর ক্র‍্যাশারে দিনমজুরির কাজ করেন । কারও বাবা নেই, মা অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন । এরকম বহু পরিবারে পড়াশোনাটাই বিলাসিতা হয়ে যায় । আর মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে তাই কম বয়সেই শিশুশ্রমের অন্ধকারে হারিয়ে যায় কত কিশোর-কিশোরী ।

একসময় স্কুলছুট কিশোরীরা এখন বানাচ্ছে রোবোটিকস মডেল (ইটিভি ভারত)

পড়াশোনা ছেড়ে স্কুলছুট হয়ে কেউ চলে যায় ইটভাটায় কাজ করতে, কেউ বা আবার পাথরক্র‍্যাশার মেশিনে । আর এই সমস্ত কিশোর-কিশোরীদের পুনরায় স্কুলে ফিরিয়ে নিয়ে মূল স্রোতে আনতে লড়াই শুরু করেছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী 'ফুডম্যান' নামে খ্যাত চন্দ্রশেখর কুণ্ডু । বহু কিশোর-কিশোরীকে তিনি আবার স্কুলে ভর্তি করে বিনা পয়সায় কোচিং দিতে শুরু করেন । তৈরি হয় ফিড ক্যাম্পাস ।

robotic models
কিশোরীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কৃতি ছাত্র (নিজস্ব ছবি)

কী কী হয় এই ফিড ক্যাম্পাসে

সেই ফিড ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ বাড়াতে মুখরোচক খাবার, গান বাজনা, নাচের প্রশিক্ষণ, ফুটবল, ক্যারাটের প্রশিক্ষণ দেওয়াতে শুরু করেন চন্দ্রশেখর । তবে তিনি ভেবেছিলেন, ইংরেজি মাধ্যমে যেভাবে পড়াশোনা হয়, সেই স্মার্ট ক্লাস বা মডেলের সাহায্যে পড়াশোনা না-হলে ছাত্রছাত্রীরা পিছিয়ে পড়বে, সেইমতো তিনি স্মার্ট ক্লাস শুরু করেন ক্যাম্পাসে । ইচ্ছে ছিল ছাত্রছাত্রীরা রোবোটিকসের মডেল তৈরি করুক । কিন্তু বাধ সাধে অর্থ । আর সেই ভাবনার কথা জেনেই এগিয়ে আসেন এক চিকিৎসক দম্পতি চন্দ্রাণী পাল ও রাহুল সরকার । তাঁদেরই অর্থ সাহায্য চন্দ্রশেখরের ফিড ক্যাম্পাসে শুরু হয়েছে রোবোলিউশিন ক্লাব ।

robotics model
হাতে কলমে কাজ শিখছে কিশোরীরা (নিজস্ব ছবি)

কীভাবে মডেল তৈরি করছে ছাত্রছাত্রীরা?

আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এক কৃতি ছাত্রকে ক্যাম্পাসে নিয়ে আসা হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের রোবোটিকসের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য । এই প্রশিক্ষণেই ইতিমধ্যেই ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের মডেল তৈরি করতে পেরেছে । দৃষ্টিহীনদের জন্য তারা তৈরি করেছে 'ব্লাইন্ড-স্টিক' ওই ছড়ি নিয়ে হাঁটলে, সামনে কিছু বাধা এলেই ব্লাইন্ড-স্টিক জানান দেবে ।

robotics model
বিভিন্ন জিনিস তৈরি করছে তারা (নিজস্ব ছবি)

একই পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে গাড়িতে লাগানোর জন্য ডিটেক্টর । গাড়ি পিছনে আসার সময় যদি কিছু বাধা সামনে চলে আসে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেমে যাবে । এছাড়াও তৈরি হয়েছে স্বয়ংক্রিয় হুইলচেয়ার বানানোর জন্য মডেল । বাড়ির ভিতরে তাপমাত্রা গ্যাসের পরিমাণ ও বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ মাপার জন্য বিশেষ মডেল । ছাত্রছাত্রীরা তৈরি করেছে অক্সিমিটার ও হার্টবিট দেখার জন্য বিশেষ মডেল । এছাড়াও রয়েছে আরও অনেক কিছু ।

কিন্তু কেন রোবোটিকস?

সমাজসেবী চন্দ্রশেখর কুণ্ডু বলেন, "পিছিয়ে পড়া সুবিধেবঞ্চিত পরিবারগুলি ভাবে পড়াশোনা করে কী আর হবে । আর তাই তারা চটজলদি কিছু ফল দেখতে চায়, যে পড়াশোনায় কী লাভ হচ্ছে । যখন এই মডেলগুলি ছাত্রছাত্রীরা বানিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে তখন তাদের বাবা-মা'রা অবাক হচ্ছেন । ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে তাঁদের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা শিখছে । তবে শুধু বাবা-মা'রাই নন, প্রতিবেশীরাও এই ধরনের মডেল ছাত্রছাত্রীদের হাতে বানানো দেখে তাদের শিশুদের স্কুলে এবং ফিড ক্যাম্পাসে পাঠানোর জন্য উৎসাহিত বোধ করছেন । ফলে বহু ছাত্রছাত্রী পুনরায় স্কুলে ফিরে এসেছে ।"

robotics model
রোবোটিকস মডেল তৈরির উৎসাহ তুঙ্গে (নিজস্ব ছবি)

মডেল বানানোয় উৎসাহ কেমন?

আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের বিটেক-এর ফাইনাল বর্ষের ছাত্র দেবনারায়ণ সিং এই ফিড ক্যাম্পাসে এসে রোবটিকসের ক্লাস করাচ্ছেন । সেই প্রশিক্ষকের কথায়, "সপ্তাহে দু'দিন কিংবা তিনদিন এই রোবোটিকসের ক্লাস হয় ক্যাম্পাসে । ছাত্রছাত্রীরা এই ক্লাস কখনওই মিস করে না । তাদের প্রবল উৎসাহ রয়েছে । আমি সহায়তা করি । কিন্তু সমস্ত মডেল এখানে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই বানিয়েছে । শুধু তাই নয়, নতুন নতুন মডেলের ভাবনাও তারা ভাবছে । এটা ভাবতেই খুব ভালো লাগছে, যে ছাত্রছাত্রীরা মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে ইটভাটায় কাজ করতে চলে যেত, তারা আজকে রোবটিকসের মডেল বানাচ্ছে, এটাই তো আনন্দের ।"

robotics model
গাড়িতে লাগানোর জন্য ডিটেক্টর তৈরি করেছে ছাত্রীরা (নিজস্ব ছবি)

কী বলছেন পড়ুয়ারা?

আসানসোলের ফিড ক্যাম্পাসে পড়তে আসা ছাত্রী শ্রেয়া পাইক, সঙ্গীতা দাস বলে, "আমরা বেশ কিছুদিন ধরে এই রোবটিকসের ক্লাস করছি । নিজেরা মডেল বানাতে পারছি । খুব ভালো লাগে এই কাজ করতে । ইতিমধ্যেই বেশ কিছু মডেল তৈরি করেছি । আগামী দিনে এই রোবটিকস নিয়েই পড়াশোনা করার ইচ্ছে আমাদের । এআই ডেভলপ করা মডেল তৈরি করার কথা আমরা জানিয়েছি । খুব তাড়াতাড়ি আমরা এআই নিয়েও পড়াশোনা করব ।"

স্কুলে শুধুমাত্র সিলেবাসের পড়া পড়ানো হত আর তাতে উৎসাহ কম হচ্ছিল বাচ্চাদের । সেই কারণেই তারা স্কুলছুট হচ্ছিল । স্কুলে তাদের পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি তাদের উৎসাহের জন্য বিভিন্ন রকমের আয়োজন করা হয় এই ফিড ক্যাম্পাসে । ফলে তারা আনন্দের সঙ্গে পড়াশোনাটাও চালিয়ে যেতে পারছে । আর এখানেই সার্থকতা, এই পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রছাত্রীদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা গিয়েছে ।

