মুম্বইয়ের ধারাভির ধাঁচে শহরে বস্তি উন্নয়ন ! সরকারি ঘোষণায় চিন্তায় বস্তি আন্দোলনের নেতারা

মুম্বইয়ের ধারাভির ধাঁচে শহরে বস্তি উন্নয়ন ! সরকারি ঘোষণায় চিন্তায় বস্তি আন্দোলনের নেতারা
Slum redevelopment: টালির চাল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ পিছনে ফেলে বস্তিবাসীরা পাবেন ফ্ল্যাটের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ । এই পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ।
Published : November 5, 2026 at 1:45 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: ধারাভি বস্তির উন্নয়নে মুম্বইয়ে অনেক দিন ধরেই কাজ করছে আদানি গোষ্ঠী ৷ অনেকটা সেই ধাঁচেই এবার কলকাতা শহরের বস্তির সংস্কার করা হবে বলে জানিয়েছেন পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
টালির চাল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ পিছনে ফেলে বস্তিবাসীরা পাবেন ফ্ল্যাটের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ । কলকাতার বস্তির বাসিন্দাদের স্বচ্ছন্দে জীবনযাপনের লক্ষ্য়ে সরকারের এই পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন অগ্নিমিত্রা।
মন্ত্রী বলেন, "50 বছর বস্তিবাসী মানুষের জন্য কেউ কিছু করেনি । আমরা পদক্ষেপ করছি । বিভিন্ন রাজ্য যেভাবে কাজ হয়েছে আমাদের এখানেও হবে । উন্নত পরিবেশ, মাথার উপর ছাদ, ভালো জীবন যাপন করবেন তাঁরা ।" এই ঘটনায় অবশ্য বস্তিবাসীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে বলেই আশঙ্কা করছে বস্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব ।
এশিয়ার বৃহত্তম বস্তি বলে পরিচিত মুম্বইয়ের ধারাভি । সেই বস্তির আমূল সংস্কার ও উন্নয়ন করছে আদানি গোষ্ঠী (ADANI) । ধারাভি বস্তি সংস্কারের ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে আদানি গোষ্ঠীর একটি কোম্পানি যৌথভাবেই কাজ করছে । 2032 সালে সেই কাজ শেষ হওয়ার কথা ।
মুম্বইয়ের এই প্রকল্পে বস্তিবাসী মানুষজন পরিবারপিছু একটি করে ফ্ল্যাট পাচ্ছেন । কমবেশি সাড়ে তিনশো বর্গফুটের। আর আশেপাশের মালিকানাধীন ব্যক্তিদের জন্য 500 বর্গ ফুটের। এখানে একাধিক টাওয়ার তৈরি করা হবে । তার মধ্যে কিছু টাওয়ারে গড়ে তোলা হবে ফ্ল্যাটগুলি ৷ বাকি টাওয়ারগুলি কোম্পানি নিজেদের মতো বিক্রি করবেনবা পরিস্থিতি অনুসারে ব্যবসার কাজে লাগানো হবে ।
দিল্লি-সহ আরও একাধিক রাজ্যে এই ধরনের পরিকল্পনায় বস্তি উন্নয়ন হচ্ছে । এবার সেই রকম কাজ হবে কলকাতায় । এখনও নির্দিষ্ট করা হয়নি কোন বস্তি থেকে শুরু হবে কাজ । মন্ত্রক সূত্রে দাবি, কাজ শুরু হয়ে যাবে দ্রুত । তার জন্য সমীক্ষাও শুরু হবে। এই কাজে পৌর ও নগরোন্নয়ন দফতরের সঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশন ও পরামর্শ দেওয়ার জন্য এনবিসিসি থাকবে ।
যদিও উন্নয়ন ও সংস্কারের এই সিদ্ধান্তে বস্তির মানুষের নিজস্ব অধিকার হারাবেন বলে মনে করছে পশ্চিমবঙ্গ বস্তি উন্নয়ন সমিতি । সংগঠনের নেতৃত্ব শিবেন্দু ঘোষ বলেন, "আসল কথা হচ্ছে, কলকাতায় গরিব মানুষদের রাখবে না এই সরকার । তাই সংস্কারের নামে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়া হবে তাদের । বহু বস্তিবাসীর কাছে নির্দিষ্ট কোনও কাগজ নেই । সরকার যদি চায় তাহলে বস্তিবাসীদের এমনিই ভালো পরিবেশ দিতে পারে । তার জন্য কর্পোরেট সংস্থার কী ভূমিকা? আসলে কর্পোরেটদের কাছে বিক্রি করবে বস্তির জমি । যাঁরা ফ্ল্যাটে থাকবেন, তাঁদের খরচ বাড়বে । জল, রক্ষণাবেক্ষণ, আলো-সহ বিভিন্ন খাতে টাকা দিতে হবে । এতসব দিতে না পেরে কেউ কেউ অল্প টাকা নিয়ে চলে যাবেন গ্রামে । কারণ, বস্তিবাসীদের সিংহভাগই দরিদ্র ।"
সংগঠনের তথ্য অনুসারে, কলকাতা কর্পোরেশনের আওতায় 5537টি বস্তি আছে। এর বাইরে অস্বীকৃত বস্তিও রয়েছে প্রায় 1 হাজার । 2011 সালের জনগণনা অনুযায়ী 17 লক্ষ বস্তিবাসী রয়েছেন শহরে । সেটা এখন হয়েছে 19 লক্ষ । শহরের 34 শতাংশ বস্তিবাসী ।
বিগত তৃণমূল আমলে কলকাতা কর্পোরেশন নির্দেশিকা জারি করে সমস্ত বস্তি ঠিকা প্রজাস্বত্ব আওতায় নিয়ে এসেছিল । সেখানে প্রোমোটিং নিষিদ্ধ করা হয় এবং সরকার বাংলার বাড়ি প্রকল্প চালু করে ।
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