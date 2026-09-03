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যাদবপুরে ফের উত্তেজনা ! দেওয়াল-স্লোগানে আরএসএসকে নিশানা, পালটা 'রাষ্ট্রবাদী' পোস্টার

কারা রাতের অন্ধকারে ফের দেওয়াল দখল করল ? উত্তর অবশ্য এখনও মেলেনি । বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রেও জানা যায়নি, কারা এই দেওয়াল লিখেছে ।

Jadavpur University campus
ফের স্লোগান! (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2026 at 3:24 PM IST

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কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: এক দিন আগেই সাদা রঙে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল দেওয়াল । রাত পেরোতেই সেই সাদা দেওয়ালের বুকেই আবার ফিরে এল স্লোগান ! এ বার সরাসরি নিশানায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) । সঙ্গে নাম উঠল অ্যাডলফ হিটলার এবং বেনিতো মুসোলিনিরও ! আর সেই আবহেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের একাধিক জায়গায় দেখা গেল পালটা পোস্টার, 'ফ্রি প্যালেস্তাইন' এর দাবির বিরুদ্ধে অটলবিহারী বাজপেয়ীর পুরনো বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে সেখানে । সব মিলিয়ে ফের উত্তপ্ত যাদবপুরের দেওয়াল, উত্তেজনা ক্যাম্পাসেও ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন এয়ার থিয়েটারের বাইরে দেওয়ালে লেখা হয়েছে, 'মুসোলিনি কো দে দিয়া আজাদি, আরএসএস কো ভি দেঙ্গে আজাদি ।' অন্য একটি দেওয়ালে লেখা, 'যো হিটলারওয়ালি চাল চালেগা, ও হিটলারওয়ালি মউত মরেগা ।' মঙ্গলবার রাতে যাদবপুরের বেশ কিছু দেওয়াল লিখন সাদা রঙে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল ৷ কলকাতা পুলিশ এবং কলকাতা পুরনিগমের উদ্যোগে এই কাজ করা হয় বলে দাবি করেন পড়ুয়ারা । তার পরেই সেই সাদা রঙের উপর নতুন করে স্লোগান দেখা যাওয়ায় প্রশ্ন উঠছে, কারা রাতের অন্ধকারে ফের দেওয়াল দখল করল ? উত্তর অবশ্য এখনও মেলেনি । বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রেও জানা যায়নি, কারা এই দেওয়াল লিখেছে । কোনও সংগঠন এখনও প্রকাশ্যে এর দায় নেয়নি । ফলে রাজনৈতিক উত্তাপের পাশাপাশি তৈরি হয়েছে পরিচয় ঘিরে ধোঁয়াশাও ।

Jadavpur University campus
স্লোগান মুছে দেওয়া হয়েছিল (নিজস্ব চিত্র)

এর মধ্যেই ক্যাম্পাসের অন্য কয়েকটি জায়গায় নজরে পড়েছে আলাদা ধরনের পোস্টার । 'ফ্রি প্যালেস্তাইন'-এর দাবিকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি যাদবপুরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তারই পালাটা সুর রয়েছে ওই পোস্টারে । সেখানে 1977 সালে প্যালেস্তাইনের প্রসঙ্গে তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর একটি বক্তব্যের অংশ তুলে ধরা হয়েছে । পোস্টারে থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করলে সেই সময়ের সম্পূর্ণ বক্তব্য শোনার সুযোগ রয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে । পোস্টারের নীচে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, 'যাদবপুরের রাষ্ট্রবাদী ছাত্ররা' ।

কিন্তু এই পোস্টার কারা লাগিয়েছে, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে পালটা জল্পনা । এনএসএফ-এর সদস্য সোমসূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, "এই পোস্টার আমরা বা এবিভিপি কেউ দিইনি । হতে পারে অতি-বামেরা আমাদের নাম করে এই পোস্টার দিয়ে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করতে চাইছে ।" এবিভিপি-র সদস্য আদিত্য মণ্ডলের কটাক্ষ, "যাদবপুর নিশ্চয়ই মার্ক্সের পৈতৃক সম্পত্তি নয় যে, ওরা যা খুশি করে যাবে ।" তাঁর আরও দাবি, "লাল সন্ত্রাসের রাজনীতি অদূর ভবিষ্যতে শেষ হবে । যাদবপুরে এদের স্থায়িত্ব আর বেশি দিন নেই ।"

Jadavpur University campus
পড়ল পোস্টারও (নিজস্ব চিত্র)

বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির তরফে অবশ্য এখনও এই পোস্টার বা দেওয়াল লিখন নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । বৃহস্পতিবার বিকেলে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের একটি কর্মসূচি রয়েছে । সেখানেই এই বিষয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।

যাদবপুরে দেওয়াল লিখন ঘিরে বিতর্ক অবশ্য নতুন নয় । রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাত, পালটা স্লোগান, পোস্টার, ক্যাম্পাসের দেওয়াল - বহু বারই সেই সংঘাতের ভাষা হয়ে উঠেছে । সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও আবেদন জানিয়েছিল, ক্যাম্পাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষ রয়েছেন । তাই আবেগের বশে একে অপরকে সরাসরি আক্রমণ না করাই উচিত । তার পরেও সাদা রঙের উপর ফের স্লোগান । এক দেওয়ালের পাশে আর এক দেওয়ালে পালটা পোস্টার । কে লিখল, কে লাগাল - উত্তর নেই । কিন্তু দেওয়াল যেন নিজের ভাষায় বলে দিচ্ছে, যাদবপুরে রাজনৈতিক সংঘাতের উত্তাপ এখনও কমেনি । বরং পুরনো দেওয়ালের রং শুকোতে না শুকোতেই নতুন লেখায় ফের জেগে উঠছে সেই উত্তেজনা ।

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