যাদবপুরে ফের উত্তেজনা ! দেওয়াল-স্লোগানে আরএসএসকে নিশানা, পালটা 'রাষ্ট্রবাদী' পোস্টার

যাদবপুরে ফের উত্তেজনা ! দেওয়াল-স্লোগানে আরএসএসকে নিশানা, পালটা 'রাষ্ট্রবাদী' পোস্টার
কারা রাতের অন্ধকারে ফের দেওয়াল দখল করল ? উত্তর অবশ্য এখনও মেলেনি । বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রেও জানা যায়নি, কারা এই দেওয়াল লিখেছে ।
Published : September 3, 2026 at 3:24 PM IST
কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: এক দিন আগেই সাদা রঙে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল দেওয়াল । রাত পেরোতেই সেই সাদা দেওয়ালের বুকেই আবার ফিরে এল স্লোগান ! এ বার সরাসরি নিশানায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস) । সঙ্গে নাম উঠল অ্যাডলফ হিটলার এবং বেনিতো মুসোলিনিরও ! আর সেই আবহেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের একাধিক জায়গায় দেখা গেল পালটা পোস্টার, 'ফ্রি প্যালেস্তাইন' এর দাবির বিরুদ্ধে অটলবিহারী বাজপেয়ীর পুরনো বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে সেখানে । সব মিলিয়ে ফের উত্তপ্ত যাদবপুরের দেওয়াল, উত্তেজনা ক্যাম্পাসেও ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন এয়ার থিয়েটারের বাইরে দেওয়ালে লেখা হয়েছে, 'মুসোলিনি কো দে দিয়া আজাদি, আরএসএস কো ভি দেঙ্গে আজাদি ।' অন্য একটি দেওয়ালে লেখা, 'যো হিটলারওয়ালি চাল চালেগা, ও হিটলারওয়ালি মউত মরেগা ।' মঙ্গলবার রাতে যাদবপুরের বেশ কিছু দেওয়াল লিখন সাদা রঙে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল ৷ কলকাতা পুলিশ এবং কলকাতা পুরনিগমের উদ্যোগে এই কাজ করা হয় বলে দাবি করেন পড়ুয়ারা । তার পরেই সেই সাদা রঙের উপর নতুন করে স্লোগান দেখা যাওয়ায় প্রশ্ন উঠছে, কারা রাতের অন্ধকারে ফের দেওয়াল দখল করল ? উত্তর অবশ্য এখনও মেলেনি । বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রেও জানা যায়নি, কারা এই দেওয়াল লিখেছে । কোনও সংগঠন এখনও প্রকাশ্যে এর দায় নেয়নি । ফলে রাজনৈতিক উত্তাপের পাশাপাশি তৈরি হয়েছে পরিচয় ঘিরে ধোঁয়াশাও ।
এর মধ্যেই ক্যাম্পাসের অন্য কয়েকটি জায়গায় নজরে পড়েছে আলাদা ধরনের পোস্টার । 'ফ্রি প্যালেস্তাইন'-এর দাবিকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি যাদবপুরে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তারই পালাটা সুর রয়েছে ওই পোস্টারে । সেখানে 1977 সালে প্যালেস্তাইনের প্রসঙ্গে তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর একটি বক্তব্যের অংশ তুলে ধরা হয়েছে । পোস্টারে থাকা কিউআর কোড স্ক্যান করলে সেই সময়ের সম্পূর্ণ বক্তব্য শোনার সুযোগ রয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে । পোস্টারের নীচে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, 'যাদবপুরের রাষ্ট্রবাদী ছাত্ররা' ।
কিন্তু এই পোস্টার কারা লাগিয়েছে, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে পালটা জল্পনা । এনএসএফ-এর সদস্য সোমসূর্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, "এই পোস্টার আমরা বা এবিভিপি কেউ দিইনি । হতে পারে অতি-বামেরা আমাদের নাম করে এই পোস্টার দিয়ে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি করতে চাইছে ।" এবিভিপি-র সদস্য আদিত্য মণ্ডলের কটাক্ষ, "যাদবপুর নিশ্চয়ই মার্ক্সের পৈতৃক সম্পত্তি নয় যে, ওরা যা খুশি করে যাবে ।" তাঁর আরও দাবি, "লাল সন্ত্রাসের রাজনীতি অদূর ভবিষ্যতে শেষ হবে । যাদবপুরে এদের স্থায়িত্ব আর বেশি দিন নেই ।"
বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির তরফে অবশ্য এখনও এই পোস্টার বা দেওয়াল লিখন নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । বৃহস্পতিবার বিকেলে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের একটি কর্মসূচি রয়েছে । সেখানেই এই বিষয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
যাদবপুরে দেওয়াল লিখন ঘিরে বিতর্ক অবশ্য নতুন নয় । রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাত, পালটা স্লোগান, পোস্টার, ক্যাম্পাসের দেওয়াল - বহু বারই সেই সংঘাতের ভাষা হয়ে উঠেছে । সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও আবেদন জানিয়েছিল, ক্যাম্পাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষ রয়েছেন । তাই আবেগের বশে একে অপরকে সরাসরি আক্রমণ না করাই উচিত । তার পরেও সাদা রঙের উপর ফের স্লোগান । এক দেওয়ালের পাশে আর এক দেওয়ালে পালটা পোস্টার । কে লিখল, কে লাগাল - উত্তর নেই । কিন্তু দেওয়াল যেন নিজের ভাষায় বলে দিচ্ছে, যাদবপুরে রাজনৈতিক সংঘাতের উত্তাপ এখনও কমেনি । বরং পুরনো দেওয়ালের রং শুকোতে না শুকোতেই নতুন লেখায় ফের জেগে উঠছে সেই উত্তেজনা ।
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