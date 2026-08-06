প্রশাসনের নজরদারির ফাঁক গলে মালদাকে করিডর হিসাবে ব্যবহার করছে মাদক কারবারিরা !
পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, এসব মাদক এই জেলা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে দেশের নানা রাজ্যে ৷ এমনকী বড় অংশ বাংলাদেশ, নেপালেও চলে যাচ্ছে ৷
Published : August 6, 2026 at 12:26 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 1:08 PM IST
মালদা, 5 অগস্ট: একসময় মালদা জেলা মানেই ছিল চোরাকারবারিদের স্বর্গরাজ্য ৷ বিশেষত জাল নোট ও নানা ধরনের মাদক পাচারের মৃগয়াভূমি ৷ পোস্ত ফল থেকে আঠা বের করে তৈরি হত আফিম ৷ হেরোইন, ব্রাউন সুগারের মতো মাদক তৈরির কাঁচামাল ৷ তবে প্রশাসন ও পুলিশের কড়া পদক্ষেপে এখন এই জেলা জিরো পপি কালটিভেশন ডিস্ট্রিক্ট হিসাবে চিহ্নিত ৷ অন্তত খাতায় কলমে ৷ তাতেও জেলায় বন্ধ করা যায়নি মাদকের কারবার ৷ পরিসংখ্যান বলছে হেরোইন, ব্রাউন সুগার তো রয়েছেই, এবার তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গাঁজা আর কাফসিরাপ পাচারের কারবার ৷
পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, এসব মাদক এই জেলা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে দেশের নানা রাজ্যে ৷ এমনকী এর একটা বড় অংশ বাংলাদেশ, নেপালেও চলে যাচ্ছে ৷ জেলা পুলিশের সূত্র বলছে, গত ছ’মাসে এই জেলায় ব্রাউন সুগার উদ্ধারের পরিমাণ প্রায় 26 কিলো ৷ ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত থেকেও ৷ তবে মাদক উদ্ধার হলেও কারবারিদের গ্রেফতার করা যায়নি ৷ সম্প্রতি গাজোল, ইংরেজবাজার ও হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকা থেকে পাকড়াও করা হয়েছে গাঁজা ৷ সোমবারই মালদা টাউন স্টেশন থেকে প্রায় 10 কিলো গাঁজা-সহ বিহারের তিন মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ওই একইদিনে এক কিলো ব্রাউন সুগার-সহ মালদা কোর্ট স্টেশনে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে বিহারের এক যুবক ৷ শুধু গত সোমবার নয়, জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানাচ্ছেন, সাম্প্রতিক সময়ে মাদক কারবারের দায়ে যতজন ধরা পড়েছে, তাদের মধ্যে ভিনরাজ্যের বাসিন্দার সংখ্যাটা উল্লেখযোগ্য ৷
পুলিশ সুপার অনুপম সিং বলেন, “জেলায় মাদক কারবার পুরোপুরি বন্ধ করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ৷ তার জন্য পুলিশি নজরদারি জারি রয়েছে ৷ তার সুফলও মিলছে ৷ একাধিক কারবারের ছক ভেস্তে দেওয়া হয়েছে ৷ মাদক বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি পাচারকারীদের গ্রেফতারও করা হয়েছে ৷”
মণিপুর, অসম, উত্তরপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশের মতো রাজ্যের বাসিন্দারাও মাদক পাচার করতে গিয়ে মালদা জেলায় ধরা পড়েছে ৷ উত্তর-পূর্ব ভারতের পাচারকারীরা মূলত মাদক তৈরির কাঁচামাল মালদায় নিয়ে আসে ৷ এখানে সেই কাঁচামাল থেকে হেরোইন বা ব্রাউন সুগার তৈরি করতে কালিয়াচক এলাকার অনেকেই সিদ্ধহস্ত ৷ তারা সেই কাঁচামাল থেকে মাদক তৈরি করে দেয় ৷ এরপর পাচারের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেয় মাদক চক্রের লোকজন ৷
বর্তমান সময়ে জেলায় পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নেশার কাফসিরাপ পাচারের ঘটনাও ৷ দু’দিন আগেই মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ কাফসিরাপ মজুত ও পাচারের দায়ে গ্রেফতার করেছে পুরাতন মালদার এক যুবক পিন্টু সরকারকে৷ তার গোডাউন থেকে কিছু কাফসিরাপও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ পুলিশকে তাজ্জব বানিয়েছে, তার ফ্ল্যাটে মজুত থাকা প্রায় আড়াই কোটি টাকা ৷ নিজেকে ওষুধ ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচয় দিত পিন্টু ৷ এলাকার সকলেই তাকে বিনয়ী হিসাবে জানত ৷ সেই পিন্টুর ফ্ল্যাট থেকে এত টাকা কীভাবে উদ্ধার হল সেটাই কেউ বুঝতে পারছেন না ৷
ঠিক এই জায়গা থেকেই ভাবনা শুরু হয়েছে পুলিশের ৷ পুলিশ আধিকারিকদের একাংশ নিশ্চিত, মাদক মাফিয়ারা অল্পবয়সীদের মোটা অংকের মুনাফার স্বপ্ন দেখিয়ে এই ব্যবসায় নামানোর ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছে ৷ সেই অনুযায়ী কাজ শুরু করে দিয়েছে তারা ৷ ওই অধিকারিকদের মতে, এর পিছনে নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিক মদত রয়েছে ৷ সেই মদত কারা দিচ্ছে, এখন সেটাই খুঁজে বের করতে হবে ৷