থাকবে অস্বস্তি, পয়লা বৈশাখে বঙ্গে মেঘ-বৃষ্টি-রোদের লুকোচুরি খেলা

থাকবে অস্বস্তি, পয়লা বৈশাখে বঙ্গে মেঘ-বৃষ্টি-রোদের লুকোচুরি খেলা
আজ বুধবার পয়লা বৈশাখ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 36 ও 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
Published : April 15, 2026 at 7:29 AM IST
কলকাতা, 15 এপ্রিল: রোদ বৃষ্টির খেলায় বৈশাখ যেন শুরু থেকেই তপ্তকুণ্ড । আলিপুর আবহাওয়া অফিস ইতিমধ্যেই দহন দিনের পূর্বাভাস দিয়েছে । 2024 সালের মতো এবারও এল নিনো পরিস্থিতির শিকার হবে বাংলা । বৃষ্টি এই বছর কম হওয়ার কথা জানিয়েছে মৌসম ভবন ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আজ বুধ থেকে শুক্রবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । হতে পারে কালবৈশাখীও । দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলা এবং উত্তরের পার্বত্য জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি । তবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে সব জেলাতেই ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গে আজ বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে । বৃহস্পতি এবং শুক্রবার এই দু'দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে ।
শনিবারেও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া জেলার কিছু অংশে ।
দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রা গরম ও অস্বস্তিকর থাকবে । আগামী 24 থেকে 48 ঘণ্টায় আরও দু'ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে ।
কলকাতার ক্ষেত্রে 37 ডিগ্রি এবং পশ্চিমের জেলাতে 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছতে পারে তাপমাত্রা । বৃষ্টির কারণে শুক্রবার সামান্য তাপমাত্রা করলেও মোটামুটি এইরকম তাপমাত্রাই থাকবে । গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া বেশি থাকবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম জেলায় ।
উত্তরবঙ্গে যেমন থাকবে আবহাওয়া
উত্তরের ছবিটা একটু হলেও আলাদা । সেখানে ওপরের পাঁচ জেলায় বৃষ্টি চলবে ৷ দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচজেলাতে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে ।
বুধ-বৃহস্পতি ও শুক্রবারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি এবং 30 থেকে 40 কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে । মালদা ও উত্তর-দক্ষিণ দিনাজপুরেও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও আগামী 48 ঘণ্টায় 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে । মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের কিছু এলাকায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া তৈরি হতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 36 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.09 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 89 এবং সর্বনিম্ন 41 শতাংশ ৷