জল বাড়তেই ঘুম উড়েছে গঙ্গাপাড়ের মানুষের, নদী ভাঙনে অস্তিত্ব সংকটে মালদা শহর
2027 সালের আগে হবে না ভাঙনের স্থায়ী সমাধান, জানিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গঙ্গার পাড় পরিদর্শনে পুলিশ ও এনডিআরএফ ৷
Published : July 19, 2026 at 8:55 PM IST
মালদা, 19 জুলাই: শ্রাবণ মাস শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ অথচ বৃষ্টির অভাবে চাতক পাখির মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে মালদা ৷ এখনও পর্যন্ত বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে প্রায় 50 শতাংশ ৷ অথচ বঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের মানুষ বৃষ্টির প্রভাব ভালোই বুঝতে পারছে ৷ প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে উত্তর ভারত-সহ প্রায় গোটা দেশেই ৷ এতেই ঘুম উড়েছে রতুয়া-1 নম্বর ব্লকের গঙ্গাপাড়ের মানুষের ৷ কারণ, মালদা জেলায় বৃষ্টি না-হলেও, উত্তরের ভারী বৃষ্টিতে মালদায় গঙ্গা নদীর জল ক্রমশ বাড়ছে ৷ পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গঙ্গা-পাড়ের বাসিন্দাদের আতঙ্ক ৷
রাজ্যের নতুন সরকার জানিয়ে দিয়েছে, চলতি মরশুমে গঙ্গা ভাঙনের স্থায়ী কোনও কাজ করা যাবে না ৷ আগামী শুখা মরশুমে সেই কাজ শুরু হবে ৷ সেটা ভালোই জানেন গঙ্গা তীরবর্তী মহানন্দটোলা, শ্রীকান্তটোলা, মুলিরামটোলা, খাকসাবোনা, খাসমহল, বিলাইমারির মতো বিপন্ন গ্রামের মানুষজন ৷ তাই তাঁদের নির্ঘুম রাত শুরু হয়ে গিয়েছে ৷
সময় যত গড়াবে, পরিস্থিতি আরও জটিল হবে বলেই জানাচ্ছেন তাঁরা ৷ এই পরিস্থিতিতে শনিবার সন্ধে নাগাদ বিপন্ন এলাকা পরিদর্শনে যায় রতুয়া থানার পুলিশ ও এনডিআরএফ ৷ আতঙ্কিত মানুষজনকে সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছেন পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের আধিকারিকরা ৷ কীভাবে দুর্যোগ মোকাবিলা করা যাবে, তা নিয়েও তাঁরা বিপন্ন মানুষজনকে সচেতন করেন ৷
মালদা জেলার রতুয়া-1 নম্বর ও মানিকচক ব্লক দীর্ঘ বছর ধরেই গঙ্গার নিশানায় ৷ প্রতি বছর নদী ভাঙনে বিপর্যয় নেমে আসে এই দুই ব্লকে ৷ তিন দশক আগেও যে নদী ছিল 13 কিলোমিটার দূরে ঝাড়খণ্ড লাগোয়া এলাকায়, এখন সেই নদীই পুরোপুরি মালদা জেলার মধ্যে দিয়ে বইছে ৷ সবচেয়ে মারাত্মক পরিস্থিতি রতুয়া-1 নম্বর ব্লকে ৷ এখানে গঙ্গা আর ফুলহরের দূরত্ব কমতে কমতে এখন 700 মিটারে এসে দাঁড়িয়েছে ৷ এই দুই নদী এক হয়ে গেলে মালদা জেলার জন্য এক ভয়াবহ ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে ৷
নদী বিশেষজ্ঞরা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, তেমন হলে গঙ্গা তার গতিপথ পরিবর্তন করে মালদা শহরের মধ্যে মহানন্দার খাত দিয়ে বইতে শুরু করবে ৷ সেই বিপুল জলরাশি বহন করার ক্ষমতা মহানন্দার নেই ৷ সেক্ষেত্রে মালদা শহর মানচিত্র থেকে মুছে যেতে পারে !
গঙ্গাপাড়ের বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরেই ভাঙন রোধের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছেন ৷ কিন্তু, তিন দশক ধরে তাঁদের সেই দাবি দরজায়-দরজায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছে ৷ প্রতি বছর বর্ষার সময় অস্থায়ীভাবে গঙ্গার ভাঙন রোধের চেষ্টা করা হয় ৷ কিন্তু, কাজের কাজ কিছু হয় না-বলে অভিযোগ ৷ এভাবেই নদীপাড়ে থাকা কয়েক হাজার বিঘা উর্বর কৃষিজমি, আম বাগান, বাঁশ ঝাড় থেকে শুরু করে মানুষের ঘরবাড়িও গঙ্গায় মিলিয়ে গিয়েছে ৷
এই নিয়ে আমিরচাঁদটোলার বাসিন্দা তপন ঘোষ বলেন, "প্রতি বছরই বর্ষার সময় পুলিশ ও প্রশাসনের লোকজন আসে, সব দেখে যায়, কিন্তু কোনও কাজ হয় না ৷ আজ আইসি সাহেব এসেছিলেন ৷ তিনি বললেন, 'উপরতলার লোকজন আসবেন ৷ ভাঙন রোধের অস্থায়ী কাজ শুরু হবে ৷ বাঁশ ফেলা হয়েছে ৷ নদীর জলও বাড়ছে ৷ আজই এক বিঘত জল বেড়েছে ৷ বাঁশ কিংবা বালির বস্তা দিয়ে ভাঙন থামবে না ৷ বোল্ডার দিয়ে পাড় বাঁধতে হবে ৷ আমরা চাই, প্রশাসন আমাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করুক ৷"
একই দাবি আমিরচাঁদটোলার আরেক বাসিন্দা ধনঞ্জয় মণ্ডলের ৷ তিনি বলছেন, "এখন ভাঙন রোধের স্থায়ী কাজ হবে না ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, মালদা জেলায় ভাঙন রোধের কাজের জন্য 110 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে ৷ কিন্তু 2027 সাল ছাড়া সেই কাজ হবে না ৷ তাই এখন সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, এ’বছর অন্তত অস্থায়ীভাবে ভাঙন রোধের কাজ হোক ৷ আমাদের বাড়িঘরটুকু যেন বাঁচে ৷ সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে আমরা নিজেদের দুর্দশা ও দাবির কথা অনেকদিন ধরে জানিয়ে যাচ্ছি ৷ কিন্তু, এখনও পর্যন্ত কোনও সুফল পাইনি ৷"
মুলিরামটোলার সীমা সরাফের বক্তব্য, "আমাদের বাড়ি একেবারে গঙ্গার কিনারায় ৷ নদী যেভাবে পাড় কাটে তাতে সরকার আমাদের না-বাঁচালে আমরা কোথায় যাব ? গঙ্গার জল বাড়তে শুরু করে দিয়েছে ৷ দু’দিন বাদেই বাড়ি পড়ে যাবে ৷ আজ আইসি সাহেব এসেছেন ৷ তিনি বলছেন, রবিবার তিনি এখানকার পরিস্থিতি জানাতে সদরে যাবেন ৷ নদী পাড় কাটা শুরু করলে আমাদের বাড়ি থেকে সরে যেতে বলেছেন ৷ কিন্তু আমরা যাব কোথায় ? তাঁকেও সেই কথা বলেছি ৷"
ওই গ্রামের আরেক বধূ মীরা মণ্ডলের বক্তব্যই যেন গঙ্গাপাড়ের বাসিন্দাদের কথা ৷ তিনি বলেন, "ভাঙন রোধের স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী কাজ নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই ৷ আমাদের একটাই কথা, আমরা বাঁচতে চাই ৷ আমাদের বাঁচাতে হবে ৷ আমরা সরকারের কাছে কিছু চাই না ৷ সরকারি ঘরও চাই না ৷ শুধু চাই, আমাদের বাড়িটা যেন বেঁচে যায় ৷ আইসি-কে সেই কথা বলেছি ৷"
রবিবার উত্তর মালদা মহকুমা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, "গতকাল রতুয়া থানার আইসি বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে নিয়ে রতুয়া-1 নম্বর ব্লকের গঙ্গার ভাঙন প্রবণ এলাকা পরিদর্শন করেছেন ৷ নদী তীরের বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে ৷ হঠাৎ করে জলস্তরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি কিংবা ভাঙন শুরু হলে, দ্রুত তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বলা হয়েছে ৷ প্রশাসন পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলেছে ৷ পরিস্থিতি মোকাবিলায় পুলিশ প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর পুরোপুরি তৈরি রয়েছে ৷"