উৎসবের মুখে আগুন বাজারদর ! জোড়া টাস্ক ফোর্সের নজরদারিতে দাম কমার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

উৎসবের মুখে আগুন বাজারদর ! জোড়া টাস্ক ফোর্সের নজরদারিতে দাম কমার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর
নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আশ্বাস দিয়েছেন, আগামী দু-তিন দিনের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।
Published : August 25, 2026 at 11:04 AM IST
কলকাতা, 25 অগস্ট: চাল, ডাল, ভোজ্য তেল থেকে শুরু করে শাকসবজি— বাজারে পা দিলেই ছ্যাঁকা খাচ্ছে মধ্যবিত্ত। হু হু করে বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম। বিশেষ করে গত কয়েকদিনে চিনির দামের লাফিয়ে বৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস উঠেছে সাধারণ ক্রেতাদের। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। সোমবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আশ্বাস দিয়েছেন, আগামী দু-তিন দিনের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।
মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, বেআইনিভাবে চাল ও চিনি মজুত করলে কাউকে রেয়াত করা হবে না। চিনির দাম বৃদ্ধি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, "চিনির দাম এই দু সপ্তাহ একটু গন্ডগোল করেছে। এটা 48 টাকা রেটেই ছিল ৷ কিন্তু আমরা অ্যাসেস করেছি দু সপ্তাহ আগে 58 আর এই দু-তিন দিন হলো 68 হয়েছে। তবে আমরা পেয়ে গিয়েছে লিকেজ কোথায় আছে। কন্ট্রোল হয়ে যাবে। দু-তিন দিনের মধ্যে আশা করছি সব আপনার ঠিকঠাক হয়ে যাবে।"
মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাজ্যজুড়ে নতুন করে টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 72টি মহকুমা স্তরে এবং 35টি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি স্তরে এই টাস্ক ফোর্সগুলি কাজ করবে। মহকুমা স্তরে এই ফোর্সের মাথায় থাকবেন সংশ্লিষ্ট এসডিও। কমিটিতে এসডিপিও-সহ অন্যান্য সরকারি আধিকারিকরা থাকবেন। অন্যদিকে, পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় টাস্ক ফোর্সের নেতৃত্ব দেবেন একজন ডিসি পদমর্যাদার আধিকারিক। তাঁর সঙ্গেও থাকবেন অন্যান্য দপ্তরের কর্তারা। পাশাপাশি, খাদ্যে ভেজাল রুখতে সোমবার ফুড ইন্সপেক্টরদের সঙ্গেও বিশেষ বৈঠক করেছে প্রশাসন। আগামী 1 থেকে 7 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে ক্রেতা সুরক্ষা সপ্তাহ পালন করা হবে বলেও নবান্ন থেকে জানানো হয়েছে।
সামনেই উৎসবের মরসুম। এই সময়ে যাতে চিনির অবৈধ মজুতদারি না হয়, তা নিশ্চিত করতে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে ইতিমধ্যেই চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রক। কেন্দ্রের নির্দেশিকা অনুযায়ী, 1 সেপ্টেম্বর থেকে 30 নভেম্বর পর্যন্ত বাজারে বিশেষ নজরদারি চালানো হবে। সেই নির্দেশিকা মেনেই এবার পথে নামছে প্রশাসন।
মঙ্গলবার থেকেই বাজার পরিদর্শনে নামছে কলকাতা পুলিশের এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ বা ইবি। লালবাজারের নির্দেশে ইবি-র দশটি বিশেষ দল তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি দলে চার-পাঁচজন করে আধিকারিক রয়েছেন। কলকাতা পুরসভা এবং খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে শহরের বিভিন্ন বাজারে যৌথ অভিযান চালাবেন তাঁরা।
পুলিশ সূত্রে খবর, মূলত পাইকারি বাজার থেকে হাত ঘুরে শহরের ছোট বাজারগুলিতে পৌঁছনোর কারণেই জিনিসপত্রের দাম এতটা বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বাজারে চালের দাম কেজিতে অন্তত তিন টাকা বেড়েছে। 48 টাকার পেঁয়াজ একধাক্কায় 57 টাকায় পৌঁছেছে। 190 টাকার রসুন বিকোচ্ছে 215 টাকায়। 200 টাকার গণ্ডি পেরিয়েছে মুরগির মাংস এবং সরষের তেলও। এই পরিস্থিতিতে চিনি, পেঁয়াজ-সহ অন্তত ছ’টি খাদ্যবস্তুর কালোবাজারি রুখতে বদ্ধপরিকর প্রশাসন। ইবি আধিকারিকরা সরাসরি বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের মজুত ভাণ্ডার খতিয়ে দেখবেন, যাতে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে কেউ অতিরিক্ত মুনাফা লুটতে না পারে।