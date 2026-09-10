কাঁকসায় উদ্ধার কঙ্কাল কি একই পরিবারের চার জনের ! 2 মাস আগের নিখোঁজ রহস্যে নজর পুলিশের

কাঁকসায় উদ্ধার কঙ্কাল কি একই পরিবারের চার জনের ! 2 মাস আগের নিখোঁজ রহস্যে নজর পুলিশের
Skeleton Recovery Case: কাঁকসার জঙ্গলে উদ্ধার কঙ্কালগুলি কি দু’মাস আগে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া একই পরিবারের চারজনের ? সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : September 10, 2026 at 8:20 PM IST
দুর্গাপুর, 10 সেপ্টেম্বর: চারটি নরকঙ্কাল বুধবার সন্ধ্যায় উদ্ধার হয় পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার মলানদিঘির জঙ্গল থেকে ৷ সেই ঘটনার তদন্তে নেমে মাসদুয়েক আগের একটি নিখোঁজের অভিযোগে নজর পড়েছে তদন্তকারীদের ৷ পুলিশের প্রশ্ন, সেই সময় একই পরিবারের যে চার জন নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন, এই কঙ্কালগুলি তাঁদের নয় তো ! আপাতত ডিএনএ টেস্ট ছাড়া কোনও উপায় নেই ৷ সেই লক্ষ্যেই পদক্ষেপের পথে তদন্তকারীরা ৷
বুধবার কাঁকসার মলানদিঘির জঙ্গল থেকে চারটি নরকঙ্কাল উদ্ধার হয় ৷ জঙ্গলে ডালপালা-পাতা কুড়োতে গিয়ে কয়েকজনের নজরে পড়ে কঙ্কালগুলি ৷ তাঁরাই পুলিশকে খবর দেন৷ প্রথমে পুলিশ যায় ঘটনাস্থলে ৷ তার পর ফরেনসিক বিভাগের আধিকারিকরা গিয়ে কঙ্কালগুলি উদ্ধার করেন ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, যে কঙ্কালগুলি পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে একটি শিশুর ৷ বাকি তিনটির মধ্যে দু’টি মহিলা এবং একটি পুরুষের ৷ মহিলা ও পুরুষ কঙ্কালগুলি প্রাপ্তবয়স্কদের ৷
এর থেকে পুলিশের মনে একই পরিবারের চারজন নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় নজর পড়েছে তদন্তকারীদের ৷ তাই এই নরকঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনার সঙ্গে ওই নিখোঁজের কোনও যোগাযোগ রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷
একই পরিবারের চারজন নিখোঁজ
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দু’মাস আগে একই পরিবারের চারজন নিখোঁজ হয়ে যায় ৷ তাঁরা পশ্চিম বর্ধমানের বুদবুদ থানা এলাকার দেবসালা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পদুমা গ্রামের বাসিন্দা ৷ যাঁরা নিখোঁজ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু’জনের নাম সুনীল হেমব্রম ও মামনি হেমব্রম৷ বাকি দু’জনেরই নাম লক্ষ্মী হেমব্রম ৷ বছর 40-এর সুনীলের স্ত্রী মামনি ৷ তাঁর বয়স 32 বছর৷ বছর তিপান্নর লক্ষ্মী হেমব্রম সুনীলের শাশুড়ি ৷ সুনীল-মামনির মেয়ের নামও লক্ষ্মী হেমব্রম ৷ তার বয়স আনুমানিক তিন বছর ৷
পুলিশের অনুমান, এই কঙ্কালগুলি হেমব্রম পরিবারের ওই চার সদস্যের হতে পারে ৷ সেটি নিশ্চিত করতে ডিএনএ টেস্ট করাতে চান তদন্তকারীরা ৷ আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাসপ্রীত সিং ইটিভি ভারত-কে ফোনে বলেন, ‘‘প্রাথমিকভাবে আমাদের সন্দেহ যে এই চারজন যাঁরা নিখোঁজ, এগুলি তাঁদের দেহাবশেষ কি না ! তবে ডিএনএ পরীক্ষার আগে এই বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয় । আপাতত আমরা তাই তাকিয়ে আছি ডিএনএ পরীক্ষার দিকে ।’’
ডিএনএ পরীক্ষা করাতে গেলে সাধারণত পরিবারের অন্য সদস্যদের প্রয়োজন হয় ৷ কিন্তু বৃহস্পতিবার সুনীল হেমব্রমের বাড়িতে গিয়ে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷ ফলে তাঁদের নিখোঁজ হয়ে যাওয়া নিয়ে বিস্তারিত তথ্য মেলেনি ৷
নিখোঁজ রহস্য়ের নেপথ্য়ে পুরনো শত্রুতা!
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সুনীল হেমব্রমের এক বন্ধু রয়েছেন ৷ তাঁর নাম মোংলা হেমব্রম ৷ সুনীলের বর্তমান স্ত্রী মামনি আগে মোংলার স্ত্রী ছিলেন ৷ পরে সুনীল তাঁকে বিয়ে করেন ৷ অন্যদিকে সুনীলের প্রাক্তন স্ত্রীকে বিয়ে করে নেন মোংলা ৷ সুনীল-মামনিদের নিখোঁজ রহস্যের নেপথ্যে পুরনো এই ঘটনার কোনও যোগ নেই তো ! পুলিশ আপাতত এই বিষয়গুলি খোঁজ করছে ৷
পুলিশ জানতে চাইছে, মামনি ও মোংলার সম্পর্ক কেন ভেঙে গেল ? সুনীলের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর বিচ্ছেদ কেন হয়েছিল ? কেনই বা তাঁরা পরে একে অপরের স্ত্রীকে বিয়ে করলেন ? এই ঘটনার জেরে কি সুনীল ও মোংলার বন্ধুত্বে কি কোনও ছেদ পড়েছিল ? হেমব্রম পরিবারের নিখোঁজ হওয়ার নেপথ্যে কি মোংলার কোনও যোগ রয়েছে ?
এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা মেলেনি মোংলারও ৷ তিনিও বেশ কিছুদিন ধরে বাড়িতে নেই বলেই জানা গিয়েছে ৷ তাঁর পরিবারের সদস্যদেরও দেখা মেলেনি ৷
কঙ্কাল উদ্ধারের তদন্ত
এদিকে কঙ্কাল উদ্ধারের তদন্ত আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ ৷ তদন্তকারীরা জানতে চাইছে, কীভাবে তাঁদের মৃত্যু হল ? কেনই বা তাঁদের দেহাবশেষ জঙ্গলের গভীরে পড়ে রইল ? এটি কি পরিকল্পিত অপরাধ ? নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য ? ঘটনাস্থল ইতিমধ্যেই নমুনা সংগ্রহ করেছে ফরেনসিক দল ৷ জঙ্গলের নির্দিষ্ট অংশ কর্ডন করে রাখা হয়েছে ।
কঙ্কাল উদ্ধারে আতঙ্ক
তবে এই ঘটনার পর শুধু রহস্যই বাড়েনি, বাড়ছে এলাকাবাসীর আতঙ্কও । কারণ, কাঁকসার এই জঙ্গল থেকেই বারবার দেহ ও নরকঙ্কাল উদ্ধারের ঘটনা সামনে আসছে । একের পর এক এমন ঘটনায় জঙ্গলের আশপাশের গ্রামগুলিতে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । বিশেষ করে সন্ধ্যার পর জঙ্গলের রাস্তাঘাট এবং প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে সাধারণ মানুষের চলাচল নিয়ে তৈরি হচ্ছে ভয় ।
বারবার দেহ উদ্ধার, তাহলে নজরদারি কোথায় ? এলাকাবাসীর একাংশের প্রশ্ন, একই এলাকায় যদি বারবার দেহ ও নরকঙ্কাল উদ্ধার হয়, তাহলে জঙ্গলের ভিতরে পুলিশের নিয়মিত নজরদারি কতটা রয়েছে ? জঙ্গলের বিশাল এলাকা, দুর্গম রাস্তা এবং নির্জনতার সুযোগ নিয়ে অপরাধীরা সেখানে কোনও অপরাধমূলক কাজ করছে কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে ।
স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় বহিরাগতদের আনাগোনা আগের তুলনায় বেড়েছে । যদিও কারও বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ বা অপরাধের প্রমাণ এখনও সামনে আসেনি ৷ তবুও অপরিচিত লোকজনের আনাগোনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন বাসিন্দাদের একাংশ । তাঁদের দাবি, শুধু ঘটনা ঘটার পর পুলিশি তৎপরতা নয়, ঘটনা যাতে ঘটতেই না পারে তার জন্য জঙ্গলের ভিতরে নিয়মিত পুলিশি নজরদারি ও টহল বাড়াতে হবে ।
এলাকার যুবক অভিজিৎ ভাণ্ডারী বলেন, ‘‘জঙ্গলের মধ্যে অপরাধ বাড়ছে । তাই আমরা চাইছি পুলিশের নজরদারি আরও বাড়ানো হোক । কারণ, একই ঘটনা বারবার ঘটছে । আমরা জঙ্গলের মাঝের গ্রামে থাকি । ফলে এই ধরনের ঘটনা আমাদের মধ্যেও আতঙ্ক তৈরি করছে । প্রশাসনের কাছে আমাদের আবেদন, জঙ্গলের ভিতরে নিয়মিত পুলিশি টহল এবং নজরদারি বাড়ানো হোক ।’’
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