চা বাগান লাগোয়া জঙ্গলে উদ্ধার মুণ্ডহীন কঙ্কাল, অদূরে পড়ে খুলি ! চাঞ্চল্য পোখরিয়াবংয়ে
Skeleton rescued: গত রবিবার পোখরিয়াবং এলাকার অন্তর্গত সাংমা চা বাগানে কাজের সময় খুলি থেকে আলাদা হওয়া কঙ্কালটি প্রথমে দেখতে পান চা বাগানের কর্মীরা ।
Published : November 23, 2026 at 3:42 PM IST
দার্জিলিং, 23 নভেম্বর: জামাকাপড় অনেকটাই অক্ষত ৷ কিন্তু শরীর বলতে কিছুই নেই ৷ জঙ্গলের নির্জন জায়গায় পড়ে রয়েছে শুধু মুণ্ডহীন কঙ্কাল ! কিছুটা দূরত্বে পড়ে রয়েছে একটি খুলি ৷ গত রবিবার চা বাগানে কাজের সময় কঙ্কাল আর ছিন্ন সেই খুলি দেখে চোখ কপালে ওঠার জোগাড় চা বাগানের কর্মীদের ।
পোখরিয়াবং এলাকার অন্তর্গত সাংমা চা বাগানের 18 নম্বর ডিভিশনের জঙ্গল থেকে কঙ্কাল উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় গোটা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গলের ভেতরে কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখে তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেওয়া হয় । খবর পেয়ে সুখিয়াপোখরি থানার পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং কঙ্কাল ও আলাদা হয়ে যাওয়া খুলি উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয় ।
মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে এবং কঙ্কালের পরিচয় শনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে সেটি ময়নাতদন্তের জন্য দার্জিলিং সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । জানা গিয়েছে, গত রবিবার চা বাগানে কাজের সময় প্রথমে মুণ্ডহীন কঙ্কালটি দেখতে পান চা বাগানের কর্মীরা । অদূরেই পড়ে ছিল খুলি ৷ সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় চা বাগানের মালিক পক্ষকে । এরপরই শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায় । খবর দেওয়া হয় পুলিশে ।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি অনুযায়ী, কঙ্কালটি প্রাথমিকভাবে দেখে স্পষ্ট মনে হচ্ছে সেটি দীর্ঘদিন ধরে ওই নির্জন জঙ্গলে পড়ে ছিল । যেহেতু কঙ্কাল থেকে খুলি আলাদা হয়ে পড়ে ছিল, তা দেখে স্থানীয়দের একাংশের মধ্যে চিতাবাঘের আক্রমণের আশঙ্কা প্রবলভাবে দানা বেঁধেছে ।
এলাকাবাসীর অনুমান, বন্যপ্রাণী বিশেষ করে চিতাবাঘের আক্রমণে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে থাকতে পারে । চা বাগান সংলগ্ন এই বনাঞ্চলে প্রায়শই বন্যপ্রাণীর আনাগোনা দেখা যায়, ফলে এই ঘটনার পর থেকে বাগানের শ্রমিক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে ।
তবে এটি নিছকই বন্যপ্রাণীর হামলা, নাকি এর পেছনে অন্য কোনও গভীর রহস্য বা অপরাধমূলক ঘটনা লুকিয়ে রয়েছে, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি । এই কঙ্কাল উদ্ধারের বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে এখনও পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি ।
ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ এবং কঙ্কালটি কার, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার এ জগন্নাথ রাও । ইতিমধ্যেই পার্শ্ববর্তী থানাগুলিতে নিখোঁজ ডায়েরির তথ্য খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সব দিক থেকে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সুখিয়াপোখরি থানার পুলিশ ।