উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম পর্বে মেধাতালিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের 55, বাকিরা কারা

উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম পর্বে মেধাতালিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের 55, বাকিরা কারা
উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম পর্বের প্রথম দশে 69 জন পরীক্ষার্থী ৷ মেধাতালিকায় মেয়েদের সংখ্যা তিন ৷ মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে দীপান্বিতা পাল ৷
Published : October 31, 2025 at 1:35 PM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম পর্বের ফলপ্রকাশে উল্লেখযোগ্য সাফল্য রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর এবং রামকৃষ্ণ মিশন পুরুলিয়ার ছাত্রদের ৷ মেধাতালিকায় থাকা 69 জনের মধ্যে 55 জন এই দুই স্কুল থেকে ৷ তাঁদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী হয়েছে দু’জন ৷ প্রীতম বল্লভ এবং আদিত্য নারায়ণ জানা ৷ দু’জনেই রামকৃষ্ণ মিশন পুরুলিয়ার ছাত্র ৷ তাঁদের প্রাপ্ত নম্বর 98.97 শতাংশ ৷ মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে দীপান্বিতা পাল ৷ সর্বমোট ব়্যাংকিংয়ে চতুর্থস্থানে রয়েছে সে ৷ তার প্রাপ্ত নম্বর 98.92 শতাংশ ৷
