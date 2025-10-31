ETV Bharat / state

উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম পর্বে মেধাতালিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের 55, বাকিরা কারা

উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম পর্বের প্রথম দশে 69 জন পরীক্ষার্থী ৷ মেধাতালিকায় মেয়েদের সংখ্যা তিন ৷ মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে দীপান্বিতা পাল ৷

HS SEMESTER 3 RESULTS 2026
প্রতীকী ছবি ৷ (ফাইল)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 31, 2025 at 1:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 31 অক্টোবর: উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম পর্বের ফলপ্রকাশে উল্লেখযোগ্য সাফল্য রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর এবং রামকৃষ্ণ মিশন পুরুলিয়ার ছাত্রদের ৷ মেধাতালিকায় থাকা 69 জনের মধ্যে 55 জন এই দুই স্কুল থেকে ৷ তাঁদের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী হয়েছে দু’জন ৷ প্রীতম বল্লভ এবং আদিত্য নারায়ণ জানা ৷ দু’জনেই রামকৃষ্ণ মিশন পুরুলিয়ার ছাত্র ৷ তাঁদের প্রাপ্ত নম্বর 98.97 শতাংশ ৷ মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে দীপান্বিতা পাল ৷ সর্বমোট ব়্যাংকিংয়ে চতুর্থস্থানে রয়েছে সে ৷ তার প্রাপ্ত নম্বর 98.92 শতাংশ ৷

বিস্তারিত আসছে...

TAGGED:

HIGHER SECONDARY RESULTS
HS MERIT LIST
উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকা
HS SEMESTER 3 RESULTS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.