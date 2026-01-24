বিধানসভা ভোটের আগেই কলকাতায় চালু হচ্ছে 16টি স্যাটেলাইট হেলথ সেন্টার

বিধানসভা ভোটের আগেই কলকাতায় চালু হচ্ছে 16টি স্যাটেলাইট হেলথ সেন্টার
হেলথ সেন্টার পিছু খরচ হবে 35 লাখ টাকা৷ অর্থবরাদ্দ হচ্ছে ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশন থেকে৷
কলকাতা, 24 জানুয়ারি: পাখির চোখ বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। ভোট ঘোষণার আগেই নাগরিকদের মনে দাগ কাটার পদক্ষেপ কলকাতা পুরনিগমের তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের। কলকাতার নানা প্রান্তে 16টি স্যাটেলাইট হেলথ সেন্টার চালু করতে চলছে পুর-স্বাস্থ্য বিভাগ।
উদ্বোধন হবে দিনকয়েকের মধ্যেই। সাধারণ মানুষের হাতের আরও নাগালে আসবে পুর-প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা। এক একটি হেলথ সেন্টার তৈরি করতে খরচ পড়ছে 35 লাখ টাকা, যা কেন্দ্রের প্রকল্প ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশনের থেকে পাওয়া।
কর্পোরেশন সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই 16টি স্যাটেলাইট হেলথ সেন্টার বা পুর-প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি। এর মধ্যে প্রথম ধাপে চলতি মাসেই পাঁচটি উদ্বোধন করে ফেলতে চাইছে কর্তৃপক্ষ। এখন কলকাতায় 24টি পুর-প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা স্যাটেলাইট সেন্টার চালু আছে। অর্থাৎ সেখান থেকে পরিষেবা প্রদান করা হয় নাগরিকদের। আর 16টি হলে শহরের স্যাটেলাইট সেন্টারের সংখ্যা পৌঁছে হবে 40টিতে।
বছর শেষে কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচন৷ সব ঠিকঠাক এগোলে তার আগে আরও 32টি এই স্যাটেলাইট হেলথ সেন্টার উদ্বোধন হতে পারে। কারণ, এই 32টি সেন্টার তৈরির কাজ নানাস্তরে আছে। এগুলি অবশ্য আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোনোভাবেই শেষ হবে না।
পাইপ লাইনে থাকবে আর আটটি সেন্টার তৈরির কাজ। এর জন্য অর্থ বরাদ্দ নিয়ে নানা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে৷ ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশনের (এনইউএইচআরএম) সঙ্গে কথা বার্তাও চলছে। ফলে এই কাজগুলি হলে চলতি বছর শেষে 80টি এমন পুর-প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হবে কলকাতা পুরনিগম এলাকায়। চলতি মাসে 81, 94, 1, 88 ও 58 নম্বর ওয়ার্ডে উদ্বোধন হতে পারে পুর-প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের৷
কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এনইউএইচআরএম প্রকল্পের টাকায় প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে 144টি আরবান প্রাইমারি হেলথ ইউনিট বা ইউপিএইচসি আছে। তবে একটি কেন্দ্রের উপর গোটা ওয়ার্ডের কয়েক হাজার নাগরিকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য দেখভালের চাপ পড়ে। পরিষেবা দিয়ে ওঠা সহজ হয় না। ফলে ওয়ার্ডে বিপরীত প্রান্তে থাকা নাগরিকদের পরিষেবা পেতে দেরি হয়, সময় খরচ হয়। ভোগান্তি হয়।
ওই আধিকারিক আরও জানান, সেই পরিষেবা আরও বৃদ্ধি করতে, নাগরিক ভোগান্তি মেটানোর লক্ষ্যেই যে সমস্ত ওয়ার্ড আয়তনে বড় ও জনসংখ্যা বেশি, সেই সমস্ত ওয়ার্ডগুলোতে পরিস্থিতি বুঝে এই ধরনের পুর-প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা স্যাটেলাইট হেলথ সেন্টার তৈরি হচ্ছে। এখানেও চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী থাকবেন। চলতি মাসে পাঁচটি উদ্বোধন হতে পারে। তার পরের মাসের শুরু দিকেই 11টি উদ্বোধন হবে। দ্রুত পরিষেবা শুরু হবে। লাখ লাখ নাগরিক উপকৃত হবেন।