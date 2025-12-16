যাত্রা দেখে ফেরার পথে আদিবাসী নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেফতার 6
জঙ্গলের ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ ৷ ধৃতের 6 দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে রামপুরহাট মহকুমা আদালত ৷
Published : December 16, 2025 at 8:31 PM IST
মল্লারপুর, 16 ডিসেম্বর: যাত্রা দেখা বাড়ির ফেরার পথে আদিবাসী নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ ৷ বীরভূমের মল্লারপুরের ঘটনায় পুলিশ 6 জনকে গ্রেফতার করেছে ৷ মঙ্গলবার ধৃতদের রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷ সেখানে বিচারক ধৃতদের ছয় দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, রামপুরহাট থানা এলাকার বাসিন্দা ওই আদিবাসী নাবালিকা সোমবার পাশের গ্রামে আয়োজিত মেলায় যায় ৷ সেখানে মেলা ও যাত্রা দেখতে যায় সে ৷ অভিযোগ, মেলা থেকেই তার পিছু নিতে শুরু করে ছয় যুবক ৷ এরপর শিবপুরের কাছে ফাঁকা এলাকা দেখে ওই ছ’জন যুবক তাকে ঘিরে ধরে এবং নাবালিকাকে পাশের ঘাঘা জঙ্গলের ভিতরে তুলে নিয়ে যায় ৷ সেখানে ওই ছয় জন তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন ও গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ করেছে ওই নাবালিকা ৷
রাতেই নাবালিকা তার বাড়ির লোকজনকে সব ঘটনা জানালে, তাঁরা মল্লারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানান ৷ পরিবারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে দ্রুত নাবালিকাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ৷ সেখানে তাঁর মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয় ৷ পাশাপাশি, অভিযুক্তদের ধরতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ ৷ এই ঘটনায় রামপুরহাট মহকুমার পুলিশ আধিকারিক নিজে তদন্ত করছেন বলে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী ৷
ধৃত 6 জনকে এ দিন রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷ তবে, তার আগে আদালতের বাইরে একদল উত্তেজিত লোকজন আচমকাই অভিযুক্তদের উপর চড়াও হন ৷ ধৃতদের কিল-চড়-ঘুষি মারতে থাকে বলে অভিযোগ ৷ সেখানে উপস্থিত পুলিশ কর্মীরা দ্রুত অভিযুক্তের আদালতের ভিতরে নিয়ে যায় এবং পরিস্থিতি সামাল দেয় ৷
এই ঘটনায় পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে ৷ গণধর্ষণে অভিযুক্তদের আট দিনের হেফাজতে চেয়ে আবেদন করেছিল পুলিশ ৷ তবে, বিচারক ধৃতদের ছয় দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ এ নিয়ে বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং বলেন, "ঘটনায় পুলিশ 6 জনকে গ্রেফতার করেছে ৷ অভিযোগ পাওয়ার পর থেকেই পুলিশ তদন্ত শুরু করে দিয়েছিল ৷ ধৃতদের জেরা করা হবে ৷"
অন্যদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে মল্লারপুর থানায় এসে উপস্থিত হন বীরভূম সাংগঠনিক বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা-সহ বিজেপির নেতা-কর্মীরা ৷ তাঁরা নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং ন্যায়বিচারের আশ্বাস দেন ৷ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ধ্রুব সাহা বলেন, "যদি ঘটনার সঠিক ও দ্রুত তদন্ত না-হয়, তবে আগামী দিনে মল্লারপুর ও রামপুরহাট থানার সামনে বড় আন্দোলন করবে বিজেপি ৷"