জলের বদলে অ্যাসিডে রান্না ! খাবার খেতেই অসুস্থ তিন শিশু-সহ 6
জল নয়, ভুল করে অ্যাসিড দিয়ে রান্না করা খাবার খেয়ে বিপত্তি ৷ যার জেরে প্রাণ সংশয় পরিবারের 6 সদস্যের ৷ এদের মধ্যে তিন শিশু ৷
Published : November 25, 2025 at 2:54 PM IST
ঘাটাল, 25 নভেম্বর: অ্যাসিডকে জল ভেবে দিয়ে রান্না করে ফেলেন পরিবারের সদস্য ৷ আর সেই রান্না করা খাবার খেয়ে অসুস্থ শিশু-সহ পরিবারের 6 জন। তড়িঘড়ি তাঁদের আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পরবর্তীতে পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হওয়ায় মেদিনীপুর থেকে অসুস্থদের কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুরে ঘাটালের রত্নেশ্বরবাটি গ্রামে ৷
এই বিষয়ে ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মধাক্ষ পঞ্চানন মণ্ডল বলেন, "সন্ন্যাসীবাবুর এক আত্মীয় ভুল করে বাড়িতে থাকা অ্যাসিড দিয়ে ভাত, তরকারি রান্না করে খেতে দিয়েছিলেন। অসুস্থ হওয়ায় পর ঘটনা জানাজানি হয়। তারপরই তাঁদের ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে কলকাতার পিজি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অ্যাসিড দেওয়া রান্না করা খাবার খেয়ে অসুস্থদের মধ্যে 3 শিশু রয়েছে ৷ অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় তাঁদের চিকিৎসার জন্য ঘাটাল হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত করা হয় কলকাতায়। ঘটনাক্রমে জানা যায় রত্নেশ্বরবাটি গ্রামের বাসিন্দা সন্নু সন্ন্যাসী পেশায় তামা, রুপোর কারিগর। সেই কারণে বাড়িতে রাখা ছিল অ্যাসিড মেশানো জল। উল্লখ্য, তামা ও রুপোর কারিগরদের নাইট্রিক অ্যাসিড (Nitric Acid), হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (Hydrochloric Acid) এবং সালফিউরিক অ্যাসিড (Sulfuric Acid) প্রয়োজন হতে পারে। এই অ্যাসিডগুলি ধাতু পরিষ্কার করতে ব্যবহার করা হয়।
তবে এদিন সন্নুর বাড়িতে কোন অ্যাসিড মেশানো জল ছিল তা এখনও জানা যায়নি ৷ রবিবার দুপুরে বাড়ির এক মহিলা সদস্য রান্না করার সময় ভুলবশত পানীয় জল ভেবে অ্যাসিড মেশানো জলে রান্না করে ফেলে। তখন ঘুণাক্ষরেও কেউই টের পাননি। এরপর সেই খাবার পরিবেশন করা হয় বাড়ির সকল সদস্যদের মধ্যে। আর খাবার খেতেই ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়েন পরিবারের সকলে। ওই 3 শিশুর মধ্যে বাচ্চা ও তিন জন। তাদের বমি, পায়খানার উপসর্গ দেখা দেয়।
সন্ধ্যা নাগাদ তড়িঘড়ি তাদের ঘাটাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শিশুদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর হয় ৷ সঙ্কটজনক অবস্থায় 6 জনকেই রবিবার রাতে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। এখন সকলেই কলকাতার পিজিতে চিকিৎসাধীন।
অন্যদিকে, ঘটনায় নড়ে চড়ে বসেছে পুলিশ প্রশাসন। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এই বিষয়ে পরিবারের এক সদস্য বলেন, "দিদি নতুন এসেছে, সে বুঝতে পারেনি। তাই রান্না করার সময় কোনও কারণে জলের পরিবর্তে অ্যাসিড জল দিয়েই রান্না করে ফেলে ৷ আর তা খেয়ে এই ঘটনা ঘটেছে।"