রোপওয়ে, হোমস্টে নথিভুক্তকরণ, কালিঝোরার বাংলো সংস্কার ! পাহাড়ের পর্যটনে 6 মাসের মাস্টারপ্ল্যান
Hill tourism masterplan: শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউসে পর্যটন দফতর ও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ।
Published : September 30, 2026 at 7:51 PM IST
শিলিগুড়ি, 30 সেপ্টেম্বর: উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি পর্যটনকে বিশ্বমঞ্চে নতুন রূপ দিতে এবং পর্যটকদের অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ করতে আগামী ছয় মাসের এক বলিষ্ঠ রূপরেখা তৈরি করল রাজ্য সরকার । বুধবার শিলিগুড়ি স্টেট গেস্ট হাউসে পর্যটন দফতর ও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক । পাহাড়ের সার্বিক পরিকাঠামো উন্নয়ন, যানজট মুক্তি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নতুন আকর্ষণ তৈরির বিষয়ে একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এই বৈঠকে ।
এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা, দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিকের, কালিম্পংয়ের জেলাশাসক কুহুক ভুষণ, জিটিএ'র প্রশাসক স্মৃতিরঞ্জন মোহান্তি, কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক সোনম লামা এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা ৷
পাহাড়ের অন্যতম প্রাচীন ও পরিচিত ঐতিহ্য কালিঝোরার পুরনো বাংলোটি, যা একদা কালজয়ী চলচ্চিত্র 'অনুসন্ধান'-এর শুটিং ক্ষেত্র হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছিল, সেটিকে নতুন করে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার । পাশাপাশি মহাকাল মন্দির, সেবকের কালীমন্দির এবং মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক স্থানগুলির পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
দার্জিলিংকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যের পাশাপাশি পাহাড়ি এলাকার চিরন্তন সমস্যা যানজট কমাতে একযোগে পাঁচটি নতুন রোপওয়ে প্রকল্প চালুর প্রাথমিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । পর্যটকদের টানতে আগামী দিনে টি ফেস্টিভ্যাল, ভিন্টেজ কার র্যালি, ওয়াকাথন, রিভার রাফটিং, প্যারাগ্লাইডিং এবং পাহাড়ের সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বড়মাপের ঐতিহ্যবাহী উৎসবের আয়োজন করা হবে বলে জানানো হয়েছে ।
শঙ্কর ঘোষ এদিন জানান, হোম-স্টে ব্যবস্থায় বড়সড় প্রশাসনিক ও নীতিগত পরিবর্তন আনতে চলেছে পর্যটন দফতর । দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে বহু হোম-স্টে এখনও অসংগঠিত ও অনথিভুক্ত থাকার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে পুলিশ প্রশাসনকে দ্রুত পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং পরিষেবা সহজতর করতে পুরো হোম-স্টে ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করা হচ্ছে । এখন থেকে রেজিস্ট্রেশন, রিনিউয়াল ও আবেদনের যাবতীয় কাজ নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে । খুব শীঘ্রই এই সংক্রান্ত নতুন নীতি এবং সংশোধনমূলক ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি পলিসি আনা হচ্ছে । দীর্ঘ সময় পর পর্যটন খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে প্রাপ্ত 57 কোটি টাকার বিশেষ বাজেট বরাদ্দকেও এই সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পে কাজে লাগানো হবে ।
আসন্ন দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করেও পাহাড়ে থাকছে বিশেষ আমেজ । দার্জিলিংয়ের চকবাজার ও ম্যাল রোড বর্ণিল আলোকসজ্জায় মুড়ে ফেলার পাশাপাশি নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পর্যটকদের কাছে পুজোকে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে তুলে ধরা হবে । সবমিলিয়ে, পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষা করে পরিচ্ছন্নতা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, রাজস্ব সংগ্রহ এবং সরকারি জমি ও সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে পাহাড়ের পর্যটনকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়াই এখন রাজ্য প্রশাসনের মূল লক্ষ্য বলে জানান পর্যটনমন্ত্রী ।