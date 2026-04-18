ভোটের মুখে বিহার থেকে শহরে ঢুকছে আগ্নেয়াস্ত্র ! উদ্ধার 6টি দেশি বন্দুক, কার্তুজ ও নগদ

ভোটের মুখে বিহার থেকে শহরে ঢুকছে আগ্নেয়াস্ত্র ! উদ্ধার 6টি দেশি বন্দুক, কার্তুজ ও নগদ
কলকাতা পুলিশের এসটিএফ-এর তল্লাশিতে রাজাবাজার থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ ৷ বালিগঞ্জ এলাকায় মিলল 25 লক্ষ টাকা ৷
Published : April 18, 2026 at 4:53 PM IST
কলকাতা, 18 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার আগে কলকাতা শহর থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ ৷ কলকাতা পুলিশের এসটিএফ-এর অভিযানে রাজাবাজার এলাকা থেকে ছ’টি ওয়ান শটার ও 14টি এইট-এমএম কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে ৷ ঘটনায় এক অস্ত্রপাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ এ নিয়ে কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "বিহার থেকে আনা এই আগ্নেয়াস্ত্র কাদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, তা জানতে ধৃতকে জেরা করা হচ্ছে ৷"
অন্যদিকে, দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকায় নাকা তল্লাশিতে একটি গাড়ি থেকে নগদ 25 লক্ষ টাকা মিলেছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, এই বিপুল পরিমাণ নগদের উৎস বা বৈধ কোনও নথি পাওয়া যায়নি ৷ দু’টি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ ৷ উল্লেখ্য, ভোট ঘোষণার পর থেকেই কলকাতা পুলিশের তরফে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় নাকা তল্লাশি চালানো হচ্ছে ৷ আর সেই তল্লাশিতে একাধিক জায়গা থেকে নগদ বাজেয়াপ্ত হওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে ৷
উল্লেখ্য গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, কলকাতার রাজাবাজার এলাকায় অভিযান চালায় এসটিএফ ৷ সেই অভিযানে বিহার থেকে আসা এক অস্ত্রপাচারকারীকে আটক করেন তদন্তকারীরা ৷ এরপর তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে ছয়টি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র ও 14টি এইট এমএম কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয় ৷ পুলিশের অনুমান, নির্বাচনের আগে শহরে অশান্তি ছড়ানোর জন্যই এই অস্ত্র মজুত করা হয়ে হচ্ছিল ৷
ইতিমধ্যে ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন STF-এর আধিকারিকরা ৷ এই অস্ত্রগুলি কোথায় ও কার বা কাদের কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল, এর সঙ্গে কোনও বড় চক্র বা রাজনৈতিক যোগ রয়েছে কি না, সেই সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তদন্তকারীদের একাংশের মতে, আন্তঃরাজ্য স্তরে সংগঠিত এই পাচার চক্রের শিকড় আরও গভীরে প্রোথিত থাকতে পারে ৷
একই দিনে দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকাতেও নাকা তল্লাশিতে বড় সাফল্য পেয়েছে পুলিশ ৷ আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ ও গুরুসদয় দত্ত রোডের সংযোগস্থলে একটি গাড়িকে দেখে সন্দেহ হয় কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের ৷ সঙ্গে-সঙ্গে গাড়িটি আটক করে তল্লাশি চালানো হয় ৷ তল্লাশিতে উদ্ধার হয় প্রায় নগদ 25 লক্ষ টাকা ৷
গাড়িতে সওয়ার আরোহীরা ওই বিপুল পরিমাণ নগদের কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না-পারায়, টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয় ৷ টাকা কোথা থেকে আনা হচ্ছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে অনুমান, নির্বাচনের আগে এই অর্থ কোনও অবৈধ কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পাচার করা হয়ে থাকতে পারে ৷
উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনে কলকাতা ও হাওড়া মিলিয়ে পরপর একাধিক অভিযানে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধার হয়েছে ৷ ফলে প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যজুড়ে কি কোনও বড় আর্থিক পাচারচক্র সক্রিয় হয়েছে ? নাকি ভোটকে কেন্দ্র করে বেআইনি অর্থ লেনদেনের পরিমাণ বেড়েছে ? গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷
নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশে ইতিমধ্যেই রাজ্যজুড়ে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে ৷ শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, প্রবেশপথ এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে নাকা তল্লাশি জোরদার করেছে লালবাজার ৷ পাশাপাশি পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী যৌথভাবে টহলদারি চালাচ্ছে ৷
প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ভোটের আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কোনোরকম ঝুঁকি নেওয়া যাবে না ৷ অস্ত্র ও নগদ পাচার রুখতে আরও কড়া পদক্ষেপ করা হবে ৷ তবে, একের পর এক উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও নগদ অর্থের ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে প্রশাসনের ৷ নির্বাচনের আগে শহর ও রাজ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে প্রশাসনের সামনে যে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে এই ঘটনাগুলির মাধ্যমে ৷