এবার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়াল অনুব্রত'র, আদালতে রিপোর্ট পুলিশের

এবার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়াল অনুব্রত'র, আদালতে রিপোর্ট পুলিশের
আরও বিপাকে বীরভূমের কেষ্ট ৷ ইটভাটায় লুট মামলার পর এবার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়াল অনুব্রত মণ্ডলের ৷
Published : July 20, 2026 at 5:21 PM IST
সিউড়ি, 20 জুলাই: চাকরি দেওয়ার নামে টাকা নিয়ে প্রতারণা মামলায় এবার সরাসরি নাম জড়াল অনুব্রত মণ্ডলের। সিউড়ি জেলা আদালতের নির্দেশে সিউড়ি থানার পুলিশ অনুব্রত, জীবনকৃষ্ণ সাহা সহ-6 জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। সেই রিপোর্ট সোমবার আদালতে জমা দেয় পুলিশ।
কল্যাণ ঘোষ নামে এক ব্যক্তির দায়ের করা মামলার ভিত্তিতেই প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অর্থাৎ, ইটভাটায় লুট মামলার পর এবার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়ানোয় আরও বিপাকে বীরভূমের কেষ্ট ৷
মামলাকারী কল্যাণ ঘোষের আইনজীবী সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, "আমার মক্কেল আগেই অভিযোগ করেছিলেন, কিন্তু পুলিশ অভিযোগ নিচ্ছিল না ৷ তাই তিনি আদালতে মামলা করেন। আদালতের নির্দেশে নড়েচড়ে বসে পুলিশ। দু'টি জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, চাকরি হয়নি। রাজনৈতিক প্রভাব খাঁটিয়ে 2017 সাল থেকে সব চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল।"
বীরভূমের সদাইপুর থানার সাহাপুর গ্রামের বাসিন্দা কল্যাণ ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি দেওয়ার নামে তাঁর কাছ থেকে-সহ আত্মীয়দের কাছ থেকে কয়েক দফায় টাকা নেওয়া হয় ৷ 2017 সাল থেকে কারও কাছে 6 লক্ষ, কারও কাছে 3 লক্ষ, আবার কারও কাছে 2 লক্ষ করে দফায় দফায় টাকা নেওয়া হয় ৷ সেই মতa নিয়োগ পত্রও নাকি দেওয়া হয়েছিল ৷ ওই নিয়োগপত্র বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের ওয়েবসাইটেও দেখা গিয়েছিল ৷ পরবর্তীতে চাকরি মেলেনি ৷
এর নেপথ্যে ছিলেন, তৎকালীন দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল, প্রাক্তন বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা, তৎকালীন বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি তথা অনুব্রতর ভাগ্নে রাজা ঘোষ-সহ 6 জন ৷ 2017-তে তাঁদের বিরুদ্ধে কল্যাণ সিউড়ি থানায় প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু, পুলিশ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে।
রাজ্যে পালা বদলের পর গত 11 জুন সদাইপুরের বাসিন্দা কল্যাণ ঘোষ সিউড়ি জেলা আদালতে অনুব্রত-সহ 6 জনের নামে অভিযোগ করেন ৷ মামলা গ্রহণ করে তদন্তের নির্দেশ দেন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। এরপরেই নড়েচড়ে বসে বীরভূম পুলিশ। তারপরেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে 420 (প্রতারণা), 406 (বিশ্বাস ভঙ্গ) ও 34 (সংগঠিত অপরাধ) আইপিসি ধারায় মামলা রুজু করে সেই তদন্ত রিপোর্ট আদালতে জমা দিয়েছে সিউড়ি থানার পুলিশ।
তবে জানা গিয়েছে, স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষক প্রসেনজিৎ ঘোষ ও উত্তম ঘোষ সরাসরি কল্যাণ ঘোষ ও তাঁর আত্মীয়দের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তা অন্যদের দিয়েছেন। তাই সকলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অর্থাৎ, 2021 সালে ভোট পরবর্তী হিংসায় শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত আদিত্যপুরে ইট ভাটায় লুটের মামলার পর এবার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়াল ঋতব্রতপন্থী তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের ৷
ভাটায় 30 লক্ষ টাকার ইট লুটপাটের মামলায় সিউড়ি জেলা আদালতে অনুব্রতর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল ৷ তারপরেই কলকাতা হাইকোর্টের আগাম জামিনের আবেদন করেছেন কেষ্ট ৷ এই আবহে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আরও বিপাকে অনুব্রত মণ্ডল। যদিও, এই প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি অনুব্রত মণ্ডল।