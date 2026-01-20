বেলডাঙার পর শীতলকুচির পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ উদ্ধার অসমে

বেলডাঙার পর শীতলকুচির পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ উদ্ধার অসমে
পরিবারের দাবি, অসমে অভিযোগে জানাতে গেলে তা নেওয়া হয়নি ৷ খুন করা হয়েছে 35 বছরের ওই যুবককে ৷
Published : January 20, 2026 at 5:10 PM IST
কোচবিহার, 20 জানুয়ারি: বেলডাঙার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর রেশ এখনও কাটেনি ৷ এরই মাঝে ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে এবার কোচবিহারের এক পরিযায়ী শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু ঘটল ৷ ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে শীতলকুচিতে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম হিমঙ্কর পাল (35) । তাঁর বাড়ি শীতলকুচি ব্লকের কুরষামারি গ্রামে । পরিবারের অভিযোগ, খুন করে তাঁর দেহ অসমের গুহপুর সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনের ধারে ফেলে রাখা হয়েছে । গোটা ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে । পাশাপাশি ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এলাকাবাসীদের মধ্যে ।
মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আগে দীর্ঘদিন অরুণাচল প্রদেশে শ্রমিকের কাজ করেছেন শীতলকুচির বাসিন্দা হিমঙ্কর পাল । তবে এবারে সেখানে উপযুক্ত কাজ না-পাওয়ায় তিনি বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নেন । বাড়িতেও ফোন করে ফেরার কথা জানান । এরপর বাসে চেপে কোচবিহারের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন তিনি । অভিযোগ, ফেরার পথে বাসের চালকের সঙ্গে হিমঙ্করের কোনও বিষয় নিয়ে বচসা হয় । এরপর পরিকল্পিতভাবে তাঁকে মারধর করে রেললাইনের ধারে ফেলে দেওয়া হয় বলে পরিবারের দাবি । সোমবার রাতে হিমঙ্করের দেহ তাঁদের বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হয় ।
হিমঙ্করের দাদা মানিক পালের বক্তব্য, "হিমঙ্করের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে এবং গোটা ঘটনাটি সন্দেহজনক । ভাইয়ের দেহ যেখানে উদ্ধার হয়েছে, অসমের স্থানীয় ওই থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়েছিলাম । অভিযোগ নেয়নি ।"
খবর পেয়ে মৃতের বাড়িতে যান প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ তথা বর্তমানে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় । তিনি বলেন, "অরুণাচল প্রদেশ থেকে বাসে করে ফিরছিলেন বছর 35-এর ওই পরিযায়ী শ্রমিক । অসমের গোয়ালপাড়ায় তাঁর দেহ পাওয়া যায় । পরিবারের দাবি, তাঁকে খুন করা হয়েছে । যে গাড়িতে তিনি ফিরছিলেন, সেই চালকের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল, এমনকি টাকা-পয়সার লেনদেনও হয় । পরে পরিবারের লোকজন জানতে পারে, তাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে ।"
পার্থপ্রতিম রায় আরও বলেন, "বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর বারবার হামলার ঘটনা সামনে আসছে । বেলডাঙার যুবকের ঘটনার পর শীতলকুচির যুবকের মৃত্যু অত্যন্ত উদ্বেগজনক । বিষয়টি আমরা দলীয়ভাবে শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়েছি ।"
যদিও হিমঙ্কর পালের পরিবারের তরফে এখানকার থানায় কোনও অভিযোগ জানানো হয়নি ৷ তবে কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বিজেপির কোচবিহার জেলা সম্পাদক বিরাজ বোস বলেন, "কীভাবে মৃত্যু হয়েছে সেটা না জেনেই বিজেপির নামে এধরনের অভিযোগ করা ঠিক নয় ।"
প্রসঙ্গত, ঝাড়খণ্ডে মুর্শিদাবাদ জেলার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে ঘিরে কয়েকদিন আগেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বেলডাঙা ৷ জাতীয় সড়কের উপর টায়ার জ্বেলে চলে বিক্ষোভ ৷ প্রতিবাদে রেললাইন অবরুদ্ধ করা হয় ৷ অবাধে চলে ভাঙচুর । পরপর দু'দিন দুই সাংবাদিক ও দুই চিত্র সাংবাদিককে মারধর ও হেনস্তা করার অভিযোগ ওঠে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী । ঘটনায় জড়িত বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয় ৷