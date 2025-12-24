'মেসি' ইভেন্টের তদন্তে এবার স্পনসরদের তলব সিটের
Published : December 24, 2025 at 2:18 PM IST
কলকাতা, 24 ডিসেম্বর: কলকাতায় লিওনেল মেসিকে ঘিরে আয়োজিত ইভেন্টের দিন বিশৃঙ্খলার ঘটনার তদন্তে এবার বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিটের নজরে স্পনসর সংস্থাগুলি ৷ ওই ইভেন্টের সঙ্গে যুক্ত থাকা ছ’টিরও বেশি স্পনসর সংস্থাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে । তদন্ত সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট স্পনসর সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের সিটের সামনে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই জিজ্ঞাসাবাদের মূল উদ্দেশ্য হল - ইভেন্টের আড়ালে কোনও আর্থিক অনিয়ম, দুর্নীতি কিংবা পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা । বিশেষ করে ইভেন্টের প্রধান উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত স্পনসরদের কাছ থেকে কত টাকা পেয়েছিলেন, সেই অর্থ কীভাবে লেনদেন হয়েছে এবং সেই টাকার ব্যবহার কোথায় হয়েছে - এই সমস্ত দিকেই নজর রয়েছে তদন্তকারীদের ।
তদন্তে আর্থিক অনিয়মের যোগসূত্রের সম্ভাবনা সামনে আসায় এবার স্পনসর সংস্থাগুলিকেও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে বলে সূত্রের দাবি । সিট সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই শতদ্রু দত্তের মোট তিনটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । তদন্তকারীদের অনুমান, এই মোবাইলগুলির মাধ্যমেই ইভেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন অনলাইন টিকিট সংস্থা, স্পনসরর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হত । এই ফোনগুলির কল ডিটেলস, চ্যাট ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল ।
তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এর আগেই মেসির ইভেন্ট সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার ঘটনায় অনলাইন টিকিট বিক্রির সংস্থার এক শীর্ষ আধিকারিককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিট । এই মামলায় অনলাইন টিকিট সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট আকুল নারুলাকে নোটিশ পাঠিয়ে দিল্লি থেকে কলকাতায় ডেকে এনে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে সিট । তদন্ত সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদের সময় আকুল নারুলাকে শতদ্রু দত্তের মুখোমুখি বসিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হয় । এই মুখোমুখি জেরায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
প্রসঙ্গত, শতদ্রু দত্ত গ্রেফতার হওয়ার সময় তাঁর কাছ থেকে প্রথমে একটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল । পরে জিজ্ঞাসাবাদের সময় আরও দুটি মোবাইল ব্যবহারের তথ্য সামনে আসে । এরপর তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে আরও দুটি মোবাইল উদ্ধার করা হয় । সব মিলিয়ে মোট তিনটি মোবাইল ফোন বর্তমানে সিট-এর হেফাজতে রয়েছে ।
তদন্তকারীদের আশা, স্পনসর সংস্থাগুলির জিজ্ঞাসাবাদ ও ডিজিটাল তথ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মেসির ইভেন্টের দিন বিশৃঙ্খলার প্রকৃত কারণ এবং এর নেপথ্যে থাকা আর্থিক ও সাংগঠনিক অনিয়মের চিত্র আরও স্পষ্ট হবে । সিট-এর এই তৎপরতায় নতুন মোড় নিতে চলেছে বহুচর্চিত মেসি ইভেন্ট মামলা ।