যুবভারতীতে ভাঙচুর-বিশৃঙ্খলা: আরও এক অভিযুক্ত গ্রেফতার, তদন্তে নামল সিট
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যুবভারতীকাণ্ডের তদন্তে সিট গঠন করে দিয়েছেন ৷ বিশেষ তদন্তকারী দল ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করে রিপোর্ট জমা দেবে ৷
Published : December 17, 2025 at 11:08 AM IST
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় তদন্তের পরিধি ক্রমশই বাড়ছে । এই ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ । পাশাপাশি ঘটনার তদন্তে নেমেছে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (SIT) ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঠন করা ওই বিশেষ তদন্তকারী দলে রয়েছেন আইপিএস পীযূষ পাণ্ডে, জাভেদ শামিম, সুপ্রতিম সরকার এবং মুরলীধর শর্মা ।
পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার গভীর রাতে যুবভারতীর ঘটনায় আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় । ধৃতের নাম রূপক মণ্ডল । বুধবার ধৃতকে বিধাননগর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে । যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভাঙচুর, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্নিত করার অভিযোগে এই নিয়ে মোট ছ'জনকে গ্রেফতার করা হল ।
পুলিশ সূত্রে দাবি, ঘটনার দিন কীভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, কারা সরাসরি ভাঙচুরে অংশ নিয়েছিল এবং কারা নেপথ্যে থেকে উস্কানি দিয়েছিল-এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে । গ্রেফতার হওয়া প্রত্যেক অভিযুক্তের ভূমিকা আলাদা করে বিশ্লেষণ করছেন তদন্তকারীরা । পাশাপাশি এই ঘটনার গুরুত্ব এবং যুবভারতীর মতো রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়াঙ্গনে নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রশ্ন ওঠায় রাজ্য সরকারের তরফে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে । যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কীভাবে এই বিশৃঙ্খলা ছড়াল, নিরাপত্তায় কোথায় ত্রুটি ছিল, দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা বা আধিকারিকদের কোনও গাফিলতি ছিল কি না-এই সব দিকেই নজর দেবে সিট ।
প্রশাসনিক সূত্রে খবর, বুধবারই এই বিশেষ তদন্তকারী দল কাজ শুরু করেছে ৷ সিটের সদস্যরা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে গিয়েছেন । তাঁরা ঘটনাস্থল ঘুরে দেখছেন ৷ ভাঙচুরের মাত্রা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখছেন ৷ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ঘটনার দিন নিরাপত্তা ব্যবস্থার কী অবস্থা ছিল, তা নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করবেন তাঁরা । পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও কয়েক জনের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে । প্রয়োজন হলে তাঁদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে । তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে আগামিদিনে গ্রেফতারের সংখ্যা বাড়তে পারে বলেও ইঙ্গিত মিলেছে ।
এদিকে, এই ঘটনার পর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভবিষ্যতে বড় কোনও অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কড়া করার কথা ভাবছে প্রশাসন । পর্যাপ্ত পুলিশি নজরদারি, প্রবেশপথে বাড়তি তল্লাশি এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়টিও আলোচনায় রয়েছে । প্রশাসনের একাংশের মতে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।