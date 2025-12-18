'মেসি' কাণ্ডের নেপথ্যে কারা, প্রথমে কে ছুঁড়ল বোতল ? তদন্তের গভীরে সিট
কে বা কারা প্রথম বিশৃঙ্খলা শুরু করে, গ্যালারির কোন অংশ থেকে প্রথম জলের বোতল ছোড়া হয়, সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বিস্তৃত তদন্ত শুরু হয়েছে।
Published : December 18, 2025 at 5:01 PM IST
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: লিওনেল মেসির কলকাতা সফর ঘিরে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যে বিশৃঙ্খলার ছবি সামনে এসেছে, তার নেপথ্যের কারণ উদ্ঘাটনে এ বার আরও গভীরে তদন্তে নামল রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। কে বা কারা প্রথম বিশৃঙ্খলা শুরু করেছিল, গ্যালারির কোন অংশ থেকে প্রথম জলের বোতল ছোড়া হয়, কাদের হাতে ছিল গ্রাউন্ড অ্যাক্সেস কার্ড - এই সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই বিস্তৃত তদন্ত শুরু হয়েছে ।
রাজ্য পুলিশ সূত্রে খবর, গত 13 ডিসেম্বর মেসির অনুষ্ঠানের দিন স্টেডিয়ামে ঠিক কী ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখতে যুবভারতীর সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । সেই ফুটেজ খুঁটিয়ে দেখে বোঝার চেষ্টা চলছে, কত জন দর্শক ওই দিন স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন এবং কোন জায়গা থেকে প্রথম অশান্তির সূত্রপাত হয় । প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, স্টেডিয়ামের নীচের টিয়ার থেকেই প্রথম জলের বোতল ছোড়া শুরু হয় । তার পর ধীরে ধীরে অন্য ব্লক থেকেও বোতল ছোড়ার ঘটনা ঘটে ।
তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, যে ব্লক থেকে প্রথম বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছিল, সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে সেই নির্দিষ্ট ব্লক চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে । সিটের এক প্রধান সদস্য বলেন, “আমরা সিসিটিভি ফুটেজ হাতে পেয়েছি । সেগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্ত যত এগোবে, ততই বিস্তারিত তথ্য সামনে আসবে ।”
শুধু সিসিটিভি ফুটেজেই তদন্ত সীমাবদ্ধ নেই । যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ঘুরে দেখেছেন ফরেন্সিক দলের সদস্যরাও । স্টেডিয়ামের বিভিন্ন জায়গা থেকে পড়ে থাকা জলের বোতল-সহ একাধিক নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে । পাশাপাশি, স্টেডিয়ামের ভাঙা অংশ ও ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলির ছবি তুলে সেগুলিও ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে । এই সমস্ত নমুনা বিশ্লেষণ করে অশান্তির ধরন ও উৎস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার চেষ্টা চলছে ।
উল্লেখ্য, যুবভারতী-কাণ্ডে গঠিত অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ মেনেই মঙ্গলবার বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে রাজ্য পুলিশ । মেসির অনুষ্ঠানে কী কারণে এমন বিশৃঙ্খলা তৈরি হল এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোথায় ঘাটতি ছিল, তা খতিয়ে দেখাই এই দলের মূল উদ্দেশ্য । বর্তমানে সিটে রয়েছেন রাজ্যের নিরাপত্তা অধিকর্তা পীযূষ পাণ্ডে, এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম, এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার এবং ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা ।
পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তের গুরুত্ব ও ব্যাপ্তি বিবেচনা করে সিটের সদস্যসংখ্যা চার থেকে বাড়িয়ে আট করার কথাও ভাবা হচ্ছে । ডিএসপি পদমর্যাদার এক আধিকারিককে সিটে অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনাও রয়েছে । সবমিলিয়ে, যুবভারতীতে মেসির অনুষ্ঠানে ঘটে যাওয়া বিশৃঙ্খলার পূর্ণ চিত্র সামনে আনতে তদন্তে কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না রাজ্য পুলিশ ।