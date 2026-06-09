দুর্নীতির অভিযোগে ধুলিয়ানে ক্ষোভের আগুন, কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে অবস্থান

দুর্নীতির অভিযোগে ধুলিয়ানে ক্ষোভের আগুন, কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে অবস্থান
আবাস যোজনায় ব্যাপক দুর্নীতি, চেকবুক-পাসবুক নিজেদের কাছে কুক্ষিগত করে রাখার অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে ৷
Published : June 9, 2026 at 5:01 PM IST
সামশেরগঞ্জ, 8 জুন: সামশেরগঞ্জ ব্লকের ধুলিয়ান পুরসভার একের পর এক কাউন্সিলরের বাড়ি ঘেরাও করে চলছে বিক্ষোভ । রবিবার কাউন্সিলর মেহবুব আলমের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় জনতা । রাতে তাঁকে এক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ । আর সোমবার ধুলিয়ান পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুষমা সরকার বাড়ি ঘেরাও করেন স্থানীয় বাসিন্দারা ।
আবাস যোজনায় ব্যাপক দুর্নীতি, চেকবুক-পাসবুক নিজেদের কাছে কুক্ষিগত করে রাখার অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে ৷ সেগুলি ফেরতের দাবিতে সোমবার সকাল থেকেই এলাকায় বিক্ষোভ ছড়ায় ৷ দফায় দফায় স্লোগান দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ । উঠছে চোর চোর স্লোগান ।
এদিন সকাল থেকে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষ কাউন্সিলর সুষমা সরকারের ও তাঁর স্বামী দিলীপ সরকারের বাড়ির সামনে জমায়েত হতে শুরু করেন । ক্ষুব্ধ মানুষজন কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন । বিক্ষোভ চলাকালীন দফায় দফায় চোর চোর স্লোগান তোলা হয় । বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, আবাস যোজনার বাড়ি দেওয়ার জন্য টাকা নিয়েও ঘর দেওয়া হয়নি, কারও আবার টাকা অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করলেও সেই টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ । বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে তাঁদের চেকবুক ও পাসবুক সব ফেরত দিতে হবে এবং আবাস যোজনার সমস্ত অনিয়মের তদন্ত করতে হবে । পাশাপাশি প্রকৃত উপভোক্তাদের তালিকা প্রকাশেরও দাবি জানানো হয়েছে ।
উল্লেখ্য, 2021 সাল থেকে 2022 সাল পর্যন্ত ধুলিয়ান পুরসভার প্রশাসকের দায়িত্বে ছিলেন মেহবুব আলম । দীর্ঘদিন ধরেই কাউন্সিলর ছিলেন তিনি । বর্তমানে তাঁর স্ত্রী রোশনারা বিবি তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর রয়েছেন । রবিবার ধুলিয়ান পুরসভার 16 নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলরের বাড়ি ঘিরে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান জনতা । উদ্ধার করা হয় প্রচুর পরিমাণে পাসবুক, চেকবুক, এটিএম-সহ বিভিন্ন সামগ্রী । রাতেই গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় মেহেবুব আলমকে ।
এরই মাঝে এবার ধুলিয়ান পুরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের বাড়ি ঘিরেও শুরু হল বিক্ষোভ । আর এই ঘটনায় সকাল থেকেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান । পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা উত্তেজনায় ফুঁসছেন । দাবি উঠেছে অনিয়মের তদন্ত ও দোষিদের গ্রেফতারির ।