নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে সিট গঠন, প্রাক্তন বিডিওর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের তোড়জোড়

নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে সিট গঠন, প্রাক্তন বিডিওর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের তোড়জোড়
নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ফাইল খুলল পুলিশ । নতুন করে প্রমাণ সংগ্রহে ফরেন্সিক দল ।
Published : July 9, 2026 at 2:57 PM IST
নিউটাউন, 9 জুলাই: নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুনের ঘটনার তদন্তে ফের বড়সড় পদক্ষেপ করল পুলিশ । এই অপহরণ ও হত্যা মামলায় পুনরায় ফাইলের জট খুলল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট এবং বুধবার রাতে পুলিশের একটি বিশেষ দল প্রশান্ত বর্মনের নিউটাউনের ফ্ল্যাটে গিয়ে নতুন করে তল্লাশি চালায় । এই মামলায় প্রধান অভিযুক্ত জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিডিও প্রশান্ত বর্মন ।
একইসঙ্গে মামলার তদন্তপ্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করা হয়েছে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধাননগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের নেতৃত্বে এই ছয় সদস্যের সিট গঠিত হয়েছে । এই দলে ডিসি ডিডি ছাড়াও রয়েছেন সহকারী কমিশনার, সাইবার ক্রাইম থানার পরিদর্শক এবং আরও তিনজন দক্ষ পুলিশ কর্মকর্তা ।
পুলিশ সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা এই মামলার রহস্য উদ্ঘাটন এবং আদালতের নির্দেশে দ্রুত চার্জশিট গোছানোর লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ করেছে পুলিশ । বুধবার রাতে নবগঠিত সিটের সদস্যরা বেঙ্গল এসটিএফ, বিধাননগর সাইবার ক্রাইম ও গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ কর্মী এবং রাজ্য ফরেন্সিক ল্যাবের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে নিয়ে নিউটাউনের সেই ফ্ল্যাটে পৌঁছন, যেখানে স্বপন কামিল্যাকে মারধর করে খুন করা হয়েছিল বলে অভিযোগ । ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ থাকায় পুলিশ আধিকারিকরা দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন । সেখানে টানা চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে তল্লাশি অভিযান ও নমুনা সংগ্রহের কাজ । ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ঘরগুলি থেকে একাধিক রাসায়নিক ও প্রযুক্তিগত প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন ।
পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনের বাসিন্দা স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা ৷ তিনি সল্টলেকের দত্তাবাদ এলাকায় ব্যবসা করতেন । গত বছরের 28 অক্টোবর তাঁর দোকান থেকে তাঁকে অপহরণ করার অভিযোগ ওঠে রাজগঞ্জের তৎকালীন বিডিও প্রশান্ত বর্মন ও তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে । অভিযোগ ছিল, বিডিও-র বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া সোনা স্বপন কিনেছিলেন, এই সন্দেহে তাঁকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়ে নিউটাউনের এবি ব্লকের একটি ফ্ল্যাটে আটকে রেখে বেল্ট ও লাঠি দিয়ে অকথ্য অত্যাচার করা হয় । 29 অক্টোবর বাগজোলা খালের পাশ থেকে তাঁর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ।
এই খুনের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্ট অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মনকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেও তিনি দীর্ঘ চার মাস ধরে পলাতক ছিলেন । তবে মে মাসে নিউটাউনে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটানোর পর সাধারণ মানুষের সহায়তায় ইকো পার্ক থানার পুলিশের হাতে আটক হন তিনি । পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷
ওই ট্রাফিক সংক্রান্ত মামলায় জামিন পেলেও স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে প্রশাসনের তরফ থেকে এবার কড়াকড়ি পদক্ষেপের তোড়জোড় শুরু হয়েছে । নতুন করে পুলিশি তৎপরতা শুরু হওয়ায় দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সুবিচার পাওয়ার আশায় বুক বাঁধছেন নিহত স্বর্ণ ব্যবসায়ীর পরিবার । অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যাতে দ্রুত কঠোরতম আইনি শাস্তি নিশ্চিত করা যায়, সেই লক্ষ্যেই পুলিশ কোমর বেঁধে নেমেছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে ।