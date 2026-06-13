পুড়ে ছাই হাজার হাজার EVM-VVPAT, আলিপুরে জেলা পরিষদ ভবন অগ্নিকাণ্ডে সিট গঠন
সরকারি অফিসে অগ্নিকাণ্ডে শুক্রবার তদন্তের স্বার্থে সিট গঠন করা হয় । আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখবে তদন্তকারী দল ৷
Published : June 13, 2026 at 8:08 AM IST
কলকাতা, 13 জুন: আলিপুরের জেলা পরিষদ ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে ঘিরে ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য । আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে লালবাজার । গুরুত্ব বিবেচনা করে শুক্রবার ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল । আগুনের উৎস, বিস্তারের কারণ এবং এর পিছনে কোনও নাশকতার যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
আলিপুরের অগ্নিকাণ্ডের পিছনে কোনওরকম অন্তর্ঘাতের অবকাশ রয়েছে কি না সেই নিয়ে ইতিমধ্যেই সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে ৷ বৃহস্পতি এবং শুক্রবার ঘটনাস্থলে ফরেনসিক বিভাগের আধিকারিকরাও পরিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন । বুধবার ঘটনাস্থলে গিয়েও তাঁরা নমুনা সংগ্রহ করতে পারেননি কারণ মেঝে ও দেওয়াল অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল । তাই তাঁরা শুক্রবার আবারও নমুনা সংগ্রহ করতে ঘটনাস্থলে যান ।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই ভবনের একটি অংশে সংরক্ষিত ছিল প্রায় চার হাজার ইভিএম (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) ও ভিভিপ্যাট । আগুনে সেই ইভিএমগুলির একটি বড় অংশ পুড়ে গিয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে । এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার ঘটনাস্থলে যান মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী । ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং ভোটযন্ত্রগুলির বর্তমান অবস্থা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে ।
শুধু ইভিএমই নয়, জেলা পরিষদ ভবনের ওই অংশে বন দফতরের হেফাজতে থাকা চোরাশিকারিদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর দেহাংশও সংরক্ষিত ছিল । আগুনে সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নমুনাও সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে । ফলে বন দফতরের একাধিক তদন্ত এবং বিচারাধীন মামলার প্রমাণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ।
দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দীর্ঘ সময় ধরে একাধিক ইঞ্জিন কাজ করে । আগুনের তীব্রতায় ভবনের বেশ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তবে কী কারণে এত বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
ইভিএম এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি ও নমুনা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঘটনায় প্রশাসনিক মহলে উদ্বেগ ছড়িয়েছে । ইতিমধ্যেই সিট, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির আধিকারিকরা যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছেন । এই অগ্নিকাণ্ড নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে বড় কোনও ষড়যন্ত্র সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে । এছাড়াও বুধবার দমকলের প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে যান । তিনি সেই সময় জানিয়েছিলেন, যে ভবনের দশ তলে যেখানে আগুন লেগে যায় সেখানেই দক্ষিণ 24 পরগনার সমস্ত ইভিএম ও ভিভি প্যাট রাখা ছিল যেগুলি একেবারে জ্বলে গিয়েছে ।