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পুড়ে ছাই হাজার হাজার EVM-VVPAT, আলিপুরে জেলা পরিষদ ভবন অগ্নিকাণ্ডে সিট গঠন

সরকারি অফিসে অগ্নিকাণ্ডে শুক্রবার তদন্তের স্বার্থে সিট গঠন করা হয় । আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখবে তদন্তকারী দল ৷

ALIPORE GOVERNMENT BUILDING FIRE
আলিপুরে জেলা পরিষদ ভবনে আগুন (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 13, 2026 at 8:08 AM IST

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কলকাতা, 13 জুন: আলিপুরের জেলা পরিষদ ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে ঘিরে ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য । আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে লালবাজার । গুরুত্ব বিবেচনা করে শুক্রবার ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল । আগুনের উৎস, বিস্তারের কারণ এবং এর পিছনে কোনও নাশকতার যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

আলিপুরের অগ্নিকাণ্ডের পিছনে কোনওরকম অন্তর্ঘাতের অবকাশ রয়েছে কি না সেই নিয়ে ইতিমধ্যেই সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করেছে ৷ বৃহস্পতি এবং শুক্রবার ঘটনাস্থলে ফরেনসিক বিভাগের আধিকারিকরাও পরিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন । বুধবার ঘটনাস্থলে গিয়েও তাঁরা নমুনা সংগ্রহ করতে পারেননি কারণ মেঝে ও দেওয়াল অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল । তাই তাঁরা শুক্রবার আবারও নমুনা সংগ্রহ করতে ঘটনাস্থলে যান ।

ALIPORE GOVERNMENT BUILDING FIRE
একাধিক তদন্ত এবং বিচারাধীন মামলার প্রমাণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে (পিটিআই)

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই ভবনের একটি অংশে সংরক্ষিত ছিল প্রায় চার হাজার ইভিএম (ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন) ও ভিভিপ্যাট । আগুনে সেই ইভিএমগুলির একটি বড় অংশ পুড়ে গিয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে । এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার ঘটনাস্থলে যান মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অরিন্দম নিয়োগী । ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং ভোটযন্ত্রগুলির বর্তমান অবস্থা নিয়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকেও বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে ।

ALIPORE GOVERNMENT BUILDING FIRE
ভবনের একটি অংশে সংরক্ষিত ছিল প্রায় চার হাজার ইভিএম ও ভিভিপ্যাট (পিটিআই)

শুধু ইভিএমই নয়, জেলা পরিষদ ভবনের ওই অংশে বন দফতরের হেফাজতে থাকা চোরাশিকারিদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর দেহাংশও সংরক্ষিত ছিল । আগুনে সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নমুনাও সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে । ফলে বন দফতরের একাধিক তদন্ত এবং বিচারাধীন মামলার প্রমাণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ।

ALIPORE GOVERNMENT BUILDING FIRE
শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল, নাকি অন্য কোনও কারণ ? (পিটিআই)

দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দীর্ঘ সময় ধরে একাধিক ইঞ্জিন কাজ করে । আগুনের তীব্রতায় ভবনের বেশ কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তবে কী কারণে এত বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।

ALIPORE GOVERNMENT BUILDING FIRE
আলিপুর সরকারি অফিসে অগ্নিকাণ্ড (পিটিআই)

ইভিএম এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি ও নমুনা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঘটনায় প্রশাসনিক মহলে উদ্বেগ ছড়িয়েছে । ইতিমধ্যেই সিট, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির আধিকারিকরা যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছেন । এই অগ্নিকাণ্ড নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে বড় কোনও ষড়যন্ত্র সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে । এছাড়াও বুধবার দমকলের প্রতিমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে যান । তিনি সেই সময় জানিয়েছিলেন, যে ভবনের দশ তলে যেখানে আগুন লেগে যায় সেখানেই দক্ষিণ 24 পরগনার সমস্ত ইভিএম ও ভিভি প্যাট রাখা ছিল যেগুলি একেবারে জ্বলে গিয়েছে ।

TAGGED:

আলিপুর অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে SIT
পুড়ে ছাই ইভিএম ভিভিপ্যাট
EVMS AND VVPATS
EVM DAMAGED ON ALIPORE FIRE
ALIPORE GOVERNMENT BUILDING FIRE

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