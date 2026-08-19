দুর্নীতির তদন্তে হাইকোর্টের নির্দেশে তৈরি সিটের হানা মালবাজার পুরসভায়

দুর্নীতির তদন্তে হাইকোর্টের নির্দেশে তৈরি সিটের হানা মালবাজার পুরসভায়
বুধবার মালবাজার পুরসভায় গিয়ে একাধিক আধিকারিক ও চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলেন তদন্তকারীরা ৷ পুরসভার বিভিন্ন বিভাগ ঘুরেও দেখেন তাঁরা ৷
Published : August 19, 2026 at 9:20 PM IST
মালবাজার (জলপাইগুড়ি), 19 অগস্ট: দুর্নীতির তদন্তে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তৈরি হওয়া জলপাইগুড়ি পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) বুধবার হানা দিল মালবাজার পুরসভায় ৷ সিটের প্রতিনিধিরা এদিন পুরসভার বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন ৷ একাধিক আধিকারিকেরও সঙ্গে কথা বলেন ৷ কথা বলেন পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির সঙ্গেও ৷ পুরসভাকে প্রয়োজনীয় নথি সংরক্ষণের নির্দেশও সিটের তরফে দেওয়া হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে ৷
উল্লেখ্য, জলপাইগুড়ির মালবাজার পুরসভায় একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ৷ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তৃণমূল কংগ্রেসের স্বপন সাহা ইতিমধ্যে একটি দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার হয়েছেন ৷ এছাড়াও আরও অনেক দুর্নীতি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয় ৷ গত 23 জুলাই কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে এই দুর্নীতির মামলাগুলির শুনানি হয় ৷
সেদিন বিচারপতি সিনহা জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে দুর্নীতির তদন্তে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠনের নির্দেশ দেন ৷ 2020 সাল থেকে 2026 সাল পর্যন্ত মালবাজার পুরসভার সমস্ত কাজকর্ম খতিয়ে দেখে কোথায় কোথায় দুর্নীতি হয়েছে, তা বের করতেই সিট গঠনের নির্দেশ দেয় আদালত ৷ আদালতের নির্দেশ মেনে জলপাইগুড়ি পুলিশের তরফে পাঁচ সদস্য়ের এক সিট গঠন করা হয় ৷ সিটের দায়িত্বে রাখা হয় জলপাইগুড়ির অতিরিক্তি পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ সিটের বাকি চার সদস্য হলেন - মালবাজারের এসডিপিও সুদীপ্ত সরকার, মালবাজার থানার আইসি পেলজার ভুটিয়া, জলপাইগুড়ির সাইবার থানার আইসি দাওগে গাস্টো ভুটিয়া এবং মালবাজার থানার একজন সাব-ইনস্পেক্টর অভিষেক মিশ্রা (স্বপন সাহার বিরুদ্ধে চলা একটি মামলায় তিনি তদন্তকারী আধিকারিক) ৷
এদিন দুপুর 1টা নাগাদ মালবাজার থানায় অতিরিক্তি পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় ও সিটের আরও তিন সদস্য বৈঠক করেন ৷ তার পর মালবাজারের এসডিপিও, মালবাজার থানার আইসি ও সাব-ইনস্পেক্টর মালবাজার পুরসভায় পৌঁছান ৷ সিটের সদস্যরা পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির পাশাপাশি ফিনান্স অফিসার, এক্সিকিউটিভ অফিসার, ইঞ্জিনিয়রদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ ফিনান্স, স্টোর, ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন-সহ বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন । সূত্রের খবর, সিটের তরফে আগেই পুরসভাকে বেশ কিছু নির্দেশ দেওয়া হয়, সেই নির্দেশগুলো কতদূর পালিত হয়েছে, তাও খতিয়ে দেখেন সিটের সদস্যরা ।
সিটের তরফে আগেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পুরসভার সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ করতে হবে । সেই সঙ্গে অকেজো থাকা সিসিটিভিগুলো সারাই এবং সমস্ত সিসিটিভির ইলেকট্রিক ব্যাকআপ রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল । এই সমস্ত কাজ ইতিমধ্যেই পুরসভার তরফে সম্পন্ন করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর ।
তবে আর্থিক লেনদেন, টেন্ডার-সহ বিভিন্ন রিপোর্ট তৈরির কাজ এখনও চলছে । দ্রুত সেই সমস্ত ফিনান্সিয়াল রিপোর্ট তৈরি করার নির্দেশ দেন সিটের অন্যতম সদস্য মালবাজারের এসডিপিও সুদীপ্ত সরকার । তিনি বলেন, ‘‘হাইকোর্টের নির্দেশে এসপির নেতৃত্বে গোটা বিষয়ের তদন্ত চলছে । এর থেকে বেশি কিছু এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয় ।’’
অন্যদিকে মালবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, ‘‘পুলিশের তরফে যে সমস্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সমস্তটা পালন করার চেষ্টা করা হচ্ছে । টেন্ডার সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে প্রচুর ফটোকপি করতে হচ্ছে, তাই একটু সময় লাগছে । আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পুলিশের হাতে সমস্ত কাগজ তুলে দেব ।’’
এদিকে সিটের তদন্ত কী উঠে এল, তার প্রাথমিক রিপোর্ট আগামী 8 অক্টোবর আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৷ সেই রিপোর্টে পুরসভার কোন কোন দুর্নীতির প্রসঙ্গ উঠে আসে, সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে মালবাজারবাসী ।