আগুন নয়, পরিকল্পিত খুন ! আট বছর পর বুধাখালির জোড়া হত্যাকাণ্ডে চার্জশিট

আগুন নয়, পরিকল্পিত খুন ! আট বছর পর বুধাখালির জোড়া হত্যাকাণ্ডে চার্জশিট
তদন্তকারীদের দাবি, ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে দেবপ্রসাদ দাস ও ঊষারানি দাসকে আঘাত করা হয় ৷ এরপর আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।
Published : September 17, 2026 at 5:42 PM IST
কাকদ্বীপ, 17 সেপ্টেম্বর: আট বছর আগে আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয়েছিল দম্পতির ৷ কিন্তু আগুন নিভে যাওয়ার পরও প্রশ্ন থামেনি—এটি কি নিছক অগ্নিকাণ্ড, নাকি পরিকল্পিত খুন ? দীর্ঘ অপেক্ষার পর এবার সেই প্রশ্নের তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে বিশেষ তদন্তকারীদল ৷ কাকদ্বীপের বুধাখালিতে সিপিএম কর্মী দেবপ্রসাদ দাস ও তাঁর স্ত্রী ঊষারানি দাসের মৃত্যুর ঘটনায় চার্জশিট জমা দিয়েছে সিট ৷ তদন্তকারী দলের দাবি, বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনা নয়, ওই দম্পতিকে পরিকল্পিতভাবেই পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ৷
ঘটনাটি 2018 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগের রাতের ৷ বুধাখালির বাসিন্দা দেবপ্রসাদ দাস ও ঊষারানি দাসের অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হয় ৷ ঘটনার পর থেকেই পরিবারের তরফে খুনের অভিযোগ তোলা হয়েছিল ৷ তাঁদের দাবি ছিল, বাড়িতে আগুন লাগার আড়ালে পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে ৷ অভিযোগের তির উঠেছিল তৃণমূলের দিকে ৷ তবে সেই সময় থেকেই ঘটনাটিকে ঘিরে নানা প্রশ্ন থাকলেও, দীর্ঘদিন পর তদন্তে নতুন গতি আসে ৷
মৃত দম্পতির ছেলে দীপঙ্কর দাস বলেন, "আমার বাবা-মাকে পরিকল্পনা করে খুন করেছিল তৎকালীন শাসকদলের কর্মীরা ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর গত জুন মাসে আমি সুবিচারের আশায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে বিষয়টি জানাই ৷ এরপর পুলিশকে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তারপর ফের নতুন কাকদ্বীপ থানায় 10 জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত এগিয়েছে এবং অভিযোগপত্রে নাম থাকা 10 জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা সকলেই তৃণমূল কর্মী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপর আমার ভরসা আছে ৷ আমার বাবা, মার খুনের ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে প্রশাসন।"
সিটের জমা দেওয়া চার্জশিটে উঠে এসেছে ঘটনার একটি নির্দিষ্ট বিবরণ ৷ তদন্তকারী দলের দাবি, প্রথমে ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে দেবপ্রসাদ দাস ও ঊষারানি দাসকে আঘাত করা হয়। এরপর তাঁদের বাড়িতে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। সেই আগুনেই দু’জনের মৃত্যু হয় বলে চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ আগুন লাগানোর ফলে ঘটনাস্থলের প্রমাণ নষ্ট হয়ে যায় বলেও তদন্তে দাবি করা হয়েছে ৷ চার্জশিটে নাম রয়েছে মোট 10 জনের ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বুধাখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন তৃণমূল সদস্য অমিত মণ্ডল ৷ এছাড়াও নাম রয়েছে অশোক মণ্ডল, চন্দন গিরি, মেঘনাথ ডাকুয়া, মাধব কাণ্ডার, নিকুঞ্জ নস্কর, শিবপ্রসাদ মণ্ডল, গোকুল জানা, নারায়ণচন্দ্র পতি এবং শেখ মণিরুলের ৷ তদন্তকারী দলের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতেই তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
এই মামলায় তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল মোবাইল ফোনের কল ডিটেলস রেকর্ড বা CDR বিশ্লেষণ। SIT-এর চার্জশিটে বলা হয়েছে, অমিত মণ্ডল ওরফে ঘোতা, নারায়ণ পতি এবং শেখ মণিরুলের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরের কল ডিটেলস খতিয়ে দেখা হয়েছে। সেখানে প্রচুর টেলিফোনিক কার্যকলাপ এবং অভিযুক্তদের মধ্যে ঘন ঘন যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে বলে তদন্তকারী দলের দাবি। এর পাশাপাশি টাওয়ার লোকেশনও তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে বলে চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে। SIT-এর বক্তব্য, অভিযুক্তদের কয়েকজন ঘটনাস্থলে ছিলেন না বলে যে দাবি করেছিলেন, টাওয়ার লোকেশনের তথ্য সেই দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পিকনিকের সময় তাঁরা একসঙ্গে ছিলেন এবং এরপর তাঁদের মধ্যে আর কোনও যোগাযোগ হয়নি—এমন দাবিও তদন্তে সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে বলে চার্জশিটে উল্লেখ রয়েছে।
তদন্তকারী দলের দাবি, কল ডিটেলস, টাওয়ার লোকেশন এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণ মিলিয়ে মামলাটির গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করা হয়েছে। যদিও চার্জশিটে তদন্তের বক্তব্য স্পষ্ট হলেও, অভিযোগগুলির চূড়ান্ত সত্যতা আদালতের বিচারপ্রক্রিয়াতেই নির্ধারিত হবে।