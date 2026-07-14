বারুইপুর-কাণ্ডে ফের পুনর্নির্মাণ ! 3 অভিযুক্তকে নিয়ে ঘটনাস্থলে সিট, কড়া নিরাপত্তায় CID
ঘটনার পুনর্নির্মাণকে ঘিরে ওই এলাকায় নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা । বারুইপুর পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ।
Published : July 14, 2026 at 4:49 PM IST
বারুইপুর, 14 জুলাই: দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ও খুনের মামলার তদন্তে ফের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । ধৃত তিন অভিযুক্ত আনন্দ সরদার, দিবাকর মণ্ডল এবং কবীর মোল্লাকে নিয়ে মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থলে গেল স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) । মামলার তদন্তে জরুরি সূত্র খুঁজে বের করা এবং অভিযুক্তদের বয়ানের সঙ্গে ঘটনাস্থলের বাস্তব পরিস্থিতি মিলিয়ে দেখতেই এদিন ফের ঘটনার পুনর্নির্মাণ বা ক্রাইম সিন রিকনস্ট্রাকশন করা হচ্ছে । একই সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে সিআইডির ফরেনসিক দলও ।
তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, পুনর্নির্মাণের সময় অভিযুক্তদের দিয়ে ঘটনার প্রতিটি ধাপ দেখানো হবে । কোথা থেকে নাবালিকাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল, এরপর কীভাবে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালায়-সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তকারীদের মতে, আদালতে চার্জশিটকে আরও শক্তিশালী করতে এবং ঘটনাক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতেই এই পুনর্নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
এদিন সকাল থেকেই বারুইপুরের ওই এলাকায় নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । বারুইপুর পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে ঘটনাস্থল এবং আশপাশের এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে । র্যাফ, সশস্ত্র পুলিশ এবং সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীরাও এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছেন । সাধারণ মানুষের প্রবেশও নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে যাতে তদন্তে কোনও বিঘ্ন না ঘটে ।
জানা গিয়েছে, রেলগেট থেকে প্রায় 400 থেকে 500 মিটার হেঁটে অভিযুক্তদের ঘটনাস্থলের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় । তাঁদের ঘিরে কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে । উপস্থিত রয়েছেন বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার অরবিন্দ কুমার আনন্দ-সহ একাধিক উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক । পাশাপাশি তদন্তে সহায়তার জন্য ঘটনাস্থলে পৌঁছন সিআইডির ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরাও । তাঁরা বিভিন্ন নমুনা, ঘটনাস্থলের অবস্থান এবং পুনর্নির্মাণের প্রতিটি ধাপ পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় নথিভুক্তিকরণ করছেন ।
পুলিশের দাবি, তদন্তের স্বার্থে এই পুনর্নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ অভিযুক্তদের বয়ান, ফরেনসিক রিপোর্ট, ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ এবং অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণের সঙ্গে ঘটনাস্থলের বাস্তব চিত্র মিলিয়ে দেখা হবে । তদন্তকারীদের আশা, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মামলার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর মিলতে পারে ।
এবারের পুনর্নির্মাণ ঘিরে পুলিশকে বিশেষ সতর্ক থাকতে দেখা গিয়েছে । কারণ, গত 7 জুলাই একই মামলার পুনর্নির্মাণ করতে গিয়েই এনকাউন্টারে মৃত্যু হয়েছিল অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলের । পুলিশের দাবি, ক্রাইম সিন রিকনস্ট্রাকশনের সময় প্রভাস মণ্ডল এসআইটি-র সদস্য রনি সরকারের সার্ভিস রিভলভার ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন । অভিযোগ, তিনি পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলিও চালান । এরপর আত্মরক্ষার্থে পুলিশ পালটা গুলি চালায় । গুলিবিদ্ধ অবস্থায় প্রভাসকে উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন । প্রভাস মণ্ডলের মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছিল । সেই ঘটনার তদন্তও বর্তমানে সিআইডির হাতে রয়েছে ।
সূত্রের খবর, এদিনের পুনর্নির্মাণের পাশাপাশি প্রভাস মণ্ডলের মৃত্যুর ঘটনাস্থল এবং পুলিশি গুলি চালানোর পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখছে সিআইডির প্রতিনিধি দল । কোন পরিস্থিতিতে গুলি চালানো হয়েছিল, সেই সময় উপস্থিত পুলিশকর্মীদের অবস্থান কী ছিল এবং ঘটনাস্থলের বাস্তব পরিস্থিতি কী ছিল-এসব বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পুলিশ আধিকারিকদের মতে, আগের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই এবার দিনের আলোয় পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি নিরাপত্তা ব্যবস্থাও আরও জোরদার করা হয়েছে, যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয় বা অভিযুক্তদের পালানোর সুযোগ না থাকে ।
উল্লেখ্য, বারুইপুরে নাবালিকা যৌন নির্যাতন ও খুনের অভিযোগ সামনে আসার পর রাজ্যজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় । ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বিক্ষোভ, রাজনৈতিক চাপানউতোর এবং প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয় । তদন্তের স্বার্থে গঠন করা হয় বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট । এখনও পর্যন্ত এই মামলায় একাধিক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তদন্তকারীদের দাবি, সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রমাণ, ফরেনসিক রিপোর্ট, প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান এবং ঘটনাস্থলের পুনর্নির্মাণের ভিত্তিতেই মামলাকে শক্তিশালী করা হচ্ছে । এদিনের পুনর্নির্মাণ শেষ হওয়ার পর তদন্তে নতুন কোনও তথ্য বা সূত্র মিলেছে কি না, সেদিকে নজর সকলের ।