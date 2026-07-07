বারুইপুর-কাণ্ডের ক্রাইম সিন কি পুকুরের পাশের ঝুপড়ি? চিহ্নিতকরণে জোর সিটের

বারুইপুর-কাণ্ডের ক্রাইম সিন কি পুকুরের পাশের ঝুপড়ি? চিহ্নিতকরণে জোর সিটের
যে পুকুর থেকে নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়েছিল, তার অদূরেই থাকা ঝুপড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁর উপর নৃশংস শারীরিক নির্যাতন চালানো হয় বলে মনে করা হচ্ছে।
Published : July 7, 2026 at 12:54 PM IST
কলকাতা, 7 জুলাই: বারুইপুরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই সামনে আসছে শিউরে ওঠার মতো তথ্য । তদন্তে উঠে এসেছে, যে পুকুর থেকে নাবালিকার দেহ উদ্ধার হয়েছিল, তার অদূরেই থাকা একটি ঝুপড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁর উপর নৃশংস শারীরিক নির্যাতন চালানো হয় । এমনটাই দাবি বিশেষ তদন্তকারী দলের । পুলিশ সূত্রের দাবি, ওই ঝুপড়িতেই নিয়মিত মদ ও গাঁজার আসর বসত । সেখানেই অভিযুক্তেরা মাদক সেবনের পর নাবালিকার উপর পৈশাচিক অত্যাচার চালায় ।
এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন মূল অভিযুক্ত আনন্দ সর্দার, প্রভাস মণ্ডল এবং দিবাকর সর্দার । তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, মামলার অন্যতম অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলই নাবালিকাকে ভুল বুঝিয়ে ওই ঝুপড়িতে নিয়ে যান । তখন সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন আনন্দ ও দিবাকর । অভিযোগ, তিনজন একসঙ্গে মাদক সেবনের পর নাবালিকার উপর শারীরিক নির্যাতন চালায় ।
তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হয়ে উঠেছে নাবালিকার ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট । সোমবার সেই রিপোর্ট হাতে পান তদন্তকারীরা । রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, নাবালিকাকে যখন পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, তখনও সে জীবিত ছিল । পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে আরও উঠে এসেছে যে, নির্যাতনের পর নাবালিকার গলায় পা দিয়ে চাপ দেওয়া হয়েছিল । গুরুতর আহত অবস্থায় কিছু সময় তাকে ওই ঝুপড়ির মধ্যেই ফেলে রাখা হয় বলে অভিযোগ ।
তদন্তকারীদের অনুমান, গভীর রাতে অভিযুক্তেরা প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে দেহ সরিয়ে ফেলার পরিকল্পনা করে । প্রথমে একটি প্লাস্টিকের বস্তায় নাবালিকাকে ভরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় । কিন্তু সেই বস্তা ছিঁড়ে যাওয়ায় পরিকল্পনা বদলে যায় । এরপর ঘটনাস্থলের কাছেই থাকা পুকুরে নাবালিকাকে ফেলে দেওয়া হয় বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
তবে ধৃতদের মুখোমুখি জেরার প্রয়োজন রয়েছে । ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে পুলিশের ধারণা, নির্মম নির্যাতন এবং একাধিক আঘাতের জেরে নাবালিকা অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল । সেই অবস্থাতেই তাকে পুকুরে ফেলে দেওয়া হয় । তদন্তকারীদের মতে, গুরুতর আঘাত এবং জলে ডুবে যাওয়ার ফলেই তার মৃত্যু হয়েছে । যদিও মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট এবং ফরেনসিক পরীক্ষার ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছেন তদন্তকারীরা ।
সিটের দাবি, পুকুরে ফেলে দেওয়ার পর তিন অভিযুক্তই আলাদা আলাদা পথে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যান । পরে তদন্তে একে একে তাঁদের গ্রেফতার করা হয় । ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তের স্বার্থে এখনই বিস্তারিত কিছু বলতে নারাজ পুলিশ । তবে তদন্তকারীদের দাবি, ঘটনার প্রতিটি মুহূর্তের পুনর্নির্মাণ করে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের কাজ চলছে । ইতিমধ্যেই ধৃত প্রভাস মণ্ডল ও দিবাকর সর্দারকে 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত । মূল অভিযুক্ত আনন্দ সর্দারকে মঙ্গলবার আদালতে তোলা হবে ।
এদিকে, এই নৃশংস ঘটনার জেরে রাজ্যজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে । মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বারুইপুরে যাওয়ার কথা রয়েছে । তিনি নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করবেন । ঘটনার তদন্ত দ্রুত শেষ করে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে বিভিন্ন মহল ।