দিঘার রথযাত্রায় লোকারণ্য মহা ধুমধাম, মমতার দেওয়া সোনার ঝাঁটায় পথ পরিষ্কার করে উৎসব-সূচনায় শিশির

দিঘার রথযাত্রায় লোকারণ্য মহা ধুমধাম, মমতার দেওয়া সোনার ঝাঁটায় পথ পরিষ্কার করে উৎসব-সূচনায় শিশির
প্রথমবার দিঘায় রথযাত্রা উপলক্ষে সোনার ঝাড়ু দান করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই ঝাড়ুতে ঝাঁট দিয়ে দ্বিতীয় বছর রথের সূচনায় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর বাবা ৷
Published : July 17, 2026 at 8:58 AM IST
দিঘা, 17 জুলাই: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া সোনার ঝাঁটায় পথ ঝাঁট দিয়ে রথের রশি টেনে দিঘা জগন্নাথ মন্দিরে রথযাত্রা উদ্বোধন করলেন কাঁথির প্রাক্তন সাংসদ ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারী ।
আধ্যাত্মিক আবহ, ভক্তদের উচ্ছ্বাস এবং কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার দিঘা জগন্নাথ মন্দিরে মহাসমারোহে শুরু হয় এবারের রথযাত্রা উৎসব । রীতি মেনে সোনার ঝাঁটায় রাস্তা ঝাঁট দিয়ে রথের রশি টেনে দ্বিতীয় বছরের রথযাত্রার শুভ সূচনা করেন শিশির । অনুষ্ঠান ঘিরে রাত পর্যন্ত ভক্তদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো ৷
বৃহস্পতিবার রথযাত্রার দিন সকাল থেকেই মন্দির চত্বরে ছিল হাজার হাজার ভক্তের সমাগম। জয় জগন্নাথ ধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি ও কীর্তনের সুরে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা । সুসজ্জিত রথে অধিষ্ঠিত হন মহাপ্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবী । নির্ধারিত আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর সোনার ঝাঁটা দিয়ে প্রতীকীভাবে পথ পরিষ্কার করে রথযাত্রার সূচনা করেন শিশির । গত বছর প্রথম রথযাত্রার শুভ সূচনা করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ছিল নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা । সম্ভাব্য বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে জগন্নাথ মন্দির থেকে ওল্ডদিঘা পর্যন্ত পুরো রথযাত্রার পথের দু'ধারে বিশেষ ব্যারিকেড ও রেলিং বসানো হয় । ফুটপাতের পাশে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে দর্শনার্থীদের রথ দর্শনের ব্যবস্থা করা হয় । পাশাপাশি মোতায়েন ছিল বিপুল সংখ্যক পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও স্বাস্থ্যকর্মী । ছিল সিসিটিভি নজরদারি, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ এবং জরুরি চিকিৎসা পরিষেবাও ।
মন্দিরের তিন নম্বর গেট থেকে শুরু হওয়া রথযাত্রা নির্ধারিত পথ অতিক্রম করে মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় । বিশ্বাস অনুযায়ী, এই সময়ে মহাপ্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবী মাসির বাড়িতে সাত দিন অবস্থান করবেন । সেই উপলক্ষে নানা ধর্মীয় আচার, ভজন-কীর্তন, প্রসাদ বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে ।
রথযাত্রা উপলক্ষে দিঘার বিভিন্ন রাস্তা, মন্দির চত্বর এবং পর্যটন এলাকা বর্ণিল আলোকসজ্জা ও ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয় । দেশ-বিদেশের পর্যটক এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ভক্তদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে সমুদ্র শহর । স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মুখেও ছিল খুশির হাঁসি, কারণ রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে পর্যটকের ভিড় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে ।
এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামনগরের বিধায়ক ড. চন্দ্রশেখর মণ্ডল, পটাশপুরের বিধায়ক তপন কুমার মাইতি-সহ জেলার একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রশাসনিক আধিকারিক, মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা । আধ্যাত্মিক ভাবগাম্ভীর্য, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং ভক্তদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে দিঘার এবারের রথযাত্রা উৎসব এক অনন্য মাত্রা লাভ করেছে । আগামী উল্টোরথ পর্যন্ত দিঘা ভক্তদের ভিড়ে মুখর থাকবে বলে আশা করছেন সকলে ৷