মেদিনীপুরের যেখানে দাঁড়াবেন হারাব, মমতাকে খোলা চ্যালেঞ্জ শিশিরের
পূর্ব মেদিনীপুরে এদিন বিজেপির পরিবর্তন যাত্রায় ছিলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি । আর সেখান থেকেই মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন শিশির অধিকারী ৷
Published : March 11, 2026 at 8:21 AM IST
তমলুক, 11 মার্চ: রাজ্যে বিধানসভার ভোটের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি ৷ তবে জেলায় জেলায় ইতিমধ্যেই ভোট যুদ্ধে লেগে পড়েছে সকল রাজনৈতিক দল ৷ শাসক, বিরোধী দুই শিবিরই একে অপরের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করেছে ৷ শাসক-বিরোধী তরজায় রীতিমতো নির্বাচনের আগেই সরগরম পূর্ব মেদিনীপুরের রাজনীতি ৷ এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে হারানোর চ্যালেঞ্জ করলেন শিশির অধিকারী ৷ পাল্টা আক্রমণ করেছে তৃণমূলও ৷
কয়েকদিন ধরে চলছে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা । পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মঙ্গলবার পরিবর্তন যাত্রার শেষ দিনের কর্মসূচি ছিল তমলুকের হরিদাসপুর এলাকায় । এদিন বিজেপির স্লোগান ছিল, 'পাল্টানো দরকার, চাই বিজেপি সরকার ।' এই স্লোগানকে সামনে রেখেই মঙ্গলবার সভা হয় । উপস্থিত ছিলেন পড়শি রাজ্য ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি, বিজেপি নেতা জেপিএস রাঠোর, কাঁথির প্রাক্তন সাংসদ শিশির অধিকারী, তমলুকের প্রাক্তন সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী, বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল-সহ একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব । সেই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন শিশির অধিকারী ।
শিশির অধিকারী মঞ্চ থেকে হাতজড়ো করে বলেন, "আমি ওই দলে (তৃণমূল) থেকে ভুল করেছিলাম । তাই সকলের কাছে ক্ষমা চাইছি । মেদিনীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কত ক্ষমতা আছে আমি দেখব । নন্দীগ্রামে আমরা তাঁকে পরাজিত করেছি । এক সময় উনি কোলাঘাট থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন । ঘুরিয়ে আমি নিজে নিয়ে এসেছিলাম । পূর্ব মেদিনীপুর চিনতেন না । নন্দীগ্রাম চিনতেন না, এমনকি কাঁথিও চিনতেন না । মেদিনীপুরে যেখানেই দাঁড়াবেন সেখানেই তাঁকে হারাব ।"
যদিও এই বিষয়ে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অখিল গিরির পুত্র তৃণমূল নেতা সুপ্রকাশ গিরি বলেন, "শিশিরবাবুর বয়স হয়েছে । উনি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করছেন । বয়স হওয়ার কারণে শিশিরবাবু নিজের স্মৃতি ধরে রাখতে পারছেন না । তাই উনি ভুলভাল বলছেন । শিশিরবাবু ও তাঁর পরিবার কংগ্রেসে যতদিন ছিলেন, কোনওদিন তাদের অস্তিত্ব ছিল না । তৃণমূলে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দয়ায় বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রী, চেয়ারম্যান হয়েছেন । তাতে ওনার পরিবার লাভবান হয়েছে । আর শিশির অধিকারী অখিল গিরির হাত ধরে তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়েছিলেন । ওনার এগুলো মনে থাকছে না । কারণ বয়স হয়ে গিয়েছে, তাই স্মৃতিগুলো ধরে রাখতে পারছেন না । আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশের নেত্রী হিসেবে এখন উঠে এসেছেন ৷"