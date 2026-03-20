কবে বেরোবে সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট ? বাড়ছে ধোঁয়াশা, 60 লক্ষ ভোটারের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত
কমিশন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত প্রায় 24 লক্ষ 'বিচারাধীন' ভোটারের তথ্য যাচাই ও নিষ্পত্তি হয়েছে । বাকি বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম এখনও ঝুলে রয়েছে ।
Published : March 20, 2026 at 1:50 PM IST
কলকাতা, 20 মার্চ: আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের ঘোষণা হয়ে গিয়েছে রাজ্যে ৷ আগামী 23 ও 29 এপ্রিল দু’দফায় ভোটগ্রহণ এবং 4 মে ফল প্রকাশ । ইতিমধ্যে নির্বাচনী বিধিও চালু হয়েছে ৷ রাজনৈতিক দলগুলি ভোটের প্রচারেও নেমে পড়েছে ৷ কিন্তু ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে রাজ্যের প্রায় 60 লক্ষ ভোটারের গণতান্ত্রিক অধিকার এখনও 'বিচারাধিন' !
কমিশন সূত্রে আগেই ইঙ্গিত মিলেছিল, চলতি সপ্তাহেই প্রকাশ পেতে পারে তালিকা । সেই হিসেবে বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার তা প্রকাশিত হওয়ার কথা ছিল । কিন্তু বাস্তবে এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত কোনও ঘোষণা হয়নি । এমনকী এই সপ্তাহে আদৌ সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ হবে কিনা, তা নিয়েও স্পষ্ট কোনও বার্তা নেই ! ফলে ভোটের মুখে সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশ নিয়ে বাড়ছে জল্পনা, কাটছে না ধোঁয়াশা । কবে প্রকাশিত হবে প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট—এই প্রশ্নেই এখন তাকিয়ে রাজ্যের প্রায় 60 লক্ষ 'বিচারাধীন' ভোটার ।
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং বিশেষ রোল অবজারভার সুব্রত গুপ্ত আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন দ্রুত তালিকা প্রকাশের । কিন্তু বৃহস্পতিবার দিনভর একাধিক বৈঠকের পরেও নির্দিষ্ট সময়সীমা নিয়ে স্পষ্ট বার্তা মেলেনি । উলটে অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে ।
সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় । সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনার । বৈঠকের মূল আলোচ্য ছিল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ ঘিরে প্রস্তুতি । বিকেলেও ফের একটি বৈঠক ডাকা হয়, যেখানে যোগ দেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক-সহ অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা । তবে সেই বৈঠক থেকেও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সামনে আসেনি বলেই জানা গিয়েছে ।
হাইকোর্ট থেকে ফেরার পর মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়াল এবং ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তার উপস্থিতিতে সিইও অফিসের আধিকারিকরা ফের বৈঠকে বসেন । দফায় দফায় আলোচনা হয়, সেখানেও তালিকা প্রকাশের বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা জানা যায়নি ।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত প্রায় 24 লক্ষের কিছু বেশি 'বিচারাধীন' ভোটারের তথ্য যাচাই ও নিষ্পত্তি হয়েছে । বাকি বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম এখনও ঝুলে রয়েছে । ফলে তালিকা প্রকাশে দেরি হওয়ার অর্থ সংশ্লিষ্ট ভোটারদের ভোটাধিকার নিয়েও অনিশ্চয়তা অব্যাহত ।
প্রসঙ্গত, এসআইআর নিয়ে মামলা গড়িয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ৷ এমনকী এ ব্যাপারে কমিশনের বিরুদ্ধে 'স্বেচ্ছাচারিতা'র অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছে গিয়েছিলেন স্বয়ং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ অভিযোগ, পালটা অভিযোগের আবহে অসঙ্গতি দূর করার লক্ষেই এসআইআরের কাজ বিচার ব্যবস্থার হাতে তুলে দিয়েছিলেন সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিরা ৷ বিভিন্ন জেলা আদালতের বিচারকরা ইতিমধ্যে ওই 60 লক্ষ বিচারাধিন ভোটারের যাবতীয় তথ্য খতিয়ে দেখছেন ৷
কিন্তু এখনও সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ না হওয়ায় বিচারাধীন ভোটারদের ভবিষ্যত নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ৷ সব মহলে কৌতূহল একটাই, শুক্রবার কি প্রকাশিত হবে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা, না কি ঈদের পরেই প্রকাশ পাবে বহু প্রতীক্ষিত সেই সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট ? জনমানসে এও কৌতূহল, যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কি 60 লক্ষ বিচারাধীন ভোটারের মধ্যে সকলের তথ্যগত অসঙ্গতির নিষ্পত্তি আদৌ সম্ভব ? অপেক্ষায় গোটা রাজ্য ।