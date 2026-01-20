ETV Bharat / state

SIR শুনানির সময়সীমা বাড়াতে পারে কমিশন, পিছোতে পারে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিন

এসআইআর শুনানির সময়সীমা বাড়াতে পারে নির্বাচন কমিশন৷ ফলে, পিছিয়ে যেতে পারে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিনটিও ৷

Hearing date likely to extend
SIR শুনানির সময়সীমা বাড়াতে পারে কমিশন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 20, 2026 at 10:49 PM IST

কলকাতা, 20 জানুয়ারি: রাজ্যের এসআইআর শুনানির প্রক্রিয়ায় চলছে। কিন্তু, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর এসআইআর (SIR in Bengal) শুনানির সময়সীমা বাড়াতে পারে নির্বাচন কমিশন৷ ফলে, পিছিয়ে যেতে পারে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিনটিও ৷

আগামী 7 ফেব্রুয়ারি রাজ্যের এসআইআর শুনানির শেষ দিন। ওই ফেব্রুয়ারির 14 তারিখ চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। তবে দেশের শীর্ষ আদালতের রায়ের পরেই এসআইআর-এর শুনানির শেষ দিন এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হওয়ার তারিখ পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে। তবে এখনও এই বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে । সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী বুধবার এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রকাশ করা হবে।

এসআইআর মামলা নিয়ে গতকালই সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে তার পরেই এবার ওলটপালট হতে পারে পূর্বনির্ধারিত তারিখগুলি। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশনকে তথ্যগত অসঙ্গতি বা ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি’ থাকা ভোটারদের তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। গ্রামের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত বা ব্লক অফিস এবং শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড অফিসে এই তালিকা টাঙিয়ে দিতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ তা সহজে দেখতে পান।

দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে বড় প্রাপ্তি হল, সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত ভোটাররা এখন থেকে নিজেদের অনুমোদিত প্রতিনিধি বা বুথ লেভেল এজেন্টদের (BLA) মাধ্যমে নথি জমা দিতে বা আপত্তি জানাতে পারবেন। তালিকায় নাম প্রকাশের পর থেকে আরও 10 দিন সময় দিতে হবে দাবি বা আপত্তি জমা দেওয়ার জন্য। এছাড়াও, জন্ম তারিখের প্রমাণ হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

এসআইআর কেন্দ্রগুলিতে যাতে আইনশৃঙ্খলার অবনতি না হয়, তার জন্য রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং জেলাশাসকদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে শুনানি প্রক্রিয়া সুষ্ঠু সচল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের জমা নেওয়া নথির প্রতিলিপিতে স্ট্যাম্প দিয়ে প্রাপ্তি স্বীকারের প্রমাণ দেওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে সুপ্রিম নির্দেশে।

যেহেতু পুরো প্রক্রিয়াটি আরও লম্বা এবং সময়সাপেক্ষ হয় দাঁড়াচ্ছে, তাই 7 ফেব্রুয়ারির মধ্যে শুনানি যে শেষ করা যাবে না, তা এক রকম বোঝাই যাচ্ছে। তাই 7 ফেব্রুয়ারির মধ্যে শুনানি শেষ না হলে আরও 10 দিন সময় মিলবে শুনানি শেষ করার। অর্থাৎ, এর ফলে পিছিয়ে যেতে পারে 14 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত এসআইআর তালিকা প্রকাশের দিনটিও।

