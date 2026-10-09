বাদ পড়া ও নতুন ভোটারদের নাম তুলতে রাতের আশ্রয়কেন্দ্র-শ্রমিক কলোনিতে বিশেষ শিবির

বাদ পড়া ও নতুন ভোটারদের নাম তুলতে রাতের আশ্রয়কেন্দ্র-শ্রমিক কলোনিতে বিশেষ শিবির
ECI On Left Out and First Time Voters: ভোটার তালিকায় সংশোধন ও নাম নথিভুক্তিকরণের কাজে গতি আনতে এই Special Drive শুরু বলে খবর ৷
Published : October 9, 2026 at 10:33 AM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: বাদ পড়া বা নতুন ভোটারদের তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে এবার নৈশ আশ্রয়স্থল থেকে শ্রমিক কলোনিগুলিতে পৌঁছে যাবে নির্বাচন কমিশন । বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এমনটাই জানানো হয়েছে ।
পশ্চিমবঙ্গে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের কাজের পর বহু নাম বাদ পড়া, ভোটার তালিকায় সংশোধন ও নাম নথিভুক্তিকরণের কাজে গতি আনতে এই Special Drive শুরু করল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর । নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুসরণে রাজ্যের বাদ পড়ে যাওয়া ভোটার, নতুন ও প্রথম ভোটারদের তালিকায় নাম তোলার সুযোগ দিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ।
বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যে সমস্ত ব্যক্তিদের নাম এখনও ভোটার তালিকায় ওঠেনি কিংবা যাদের নাম কোনও কারণে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে তারা যে কোনও সময় নাম নথিভুক্তিকরণের জন্য আবেদন করতে পারবেন । নাম তোলা বা বাদ দেওয়া নিয়ে কমিশন একেবারে প্রথম থেকেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছে যে, কোনও যোগ্য নাগরিক যাতে বাদ না পড়েন এবং কোনও অযোগ্য নাগরিক যাতে তালিকায় স্থান না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে ।
এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্যই হল বাদ পড়া ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা এবং তাদের আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করা । তাই গৃহহীন, নৈশ আশ্রয়স্থলের বাসিন্দা, শ্রমিক কলোনির কর্মী এবং প্রান্তিক বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার সুবিধার জন্য DEO ও ERO বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে ।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় স্তরের সংযোগ কর্মসূচি, SVEEP কার্যক্রম, নিয়মিত বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রচার এবং অন্যান্য মাধ্যমের সাহায্যে সচেতনতা অভিযান চালানো হবে ৷ যাতে প্রত্যেক যোগ্য নাগরিক তাদের নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ সম্পর্কে জানতে পারেন ।
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে সমস্ত যোগ্য নাগরিকদের এই সুযোগ গ্রহণ করে ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম নথিভুক্ত বা সংশোধন করে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে ।