প্রতিবেশীর সন্তান-পরিচয়ে নিয়মিত ভোটার, SIR ফর্ম ফিল-আপে 'ঝুলি থেকে বেরোল বেড়াল'

প্রতিবেশীর সন্তান-পরিচয়ে নিয়মিত ভোটার, SIR ফর্ম ফিল-আপে 'ঝুলি থেকে বেরোল বেড়াল'
প্রতিবেশী দম্পতির ভোটার ও আধার কার্ডের তথ্য কারচুপি করে তাঁদের অজান্তেই তিনি ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন বলে অভিযোগ ।
Published : December 3, 2025 at 6:03 PM IST
বসিরহাট, 3 ডিসেম্বর: বাবা-মা, এখনও জীবিত ! দু'জনেই বসবাস করছেন এদেশে । তা সত্ত্বেও অন্য এক দম্পতির সন্তান হিসেবে পরিচয় দিয়ে নিজের নাম ভোটার তালিকায় তুলে ফেলেছেন এক যুবক । যদিও এন্যুমারেশনের ফর্ম ফিল-আপ করতেই 'ঝুলি থেকে বেড়াল' বেরিয়ে এসেছে । ঘটনা ঘিরে তীব্র শোরগোল পড়ে গিয়েছে উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের সীমান্তবর্তী এলাকায় ।
অভিযুক্ত যুবকের নাম রাজু মণ্ডল । অভিযোগ, প্রতিবেশী দম্পতির ভোটার ও আধার কার্ডের তথ্য কারচুপি করে তাঁদের অজান্তেই তিনি নাম তুলেছেন ভোটার তালিকায় । শুধু তাই নয়, ভোটার কার্ডে বাবা-মা হিসেবে নিজেকে দম্পতির ছেলে বলেও পরিচয় দিয়েছেন অভিযুক্ত যুবক । তাঁর এই 'কীর্তি' প্রকাশ্যে আসতেই হতবাক হয়ে গিয়েছেন মহাদেব মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রী নীলিমা ।
ইতিমধ্যে তাঁরা রাজু মণ্ডলের নামে স্থানীয় বিএলও এবং বিডিও'র কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন । ভোটার তালিকা থেকে যুবকের নাম বাদ দেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন বৃদ্ধ দম্পতি । অভিযোগ পেয়ে বিএলও যথাযথ পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন । অভিযুক্ত যুবক অবশ্য তাঁর বাবা-মা'র জীবিত থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন । তবে, চুরি করে নয়, দম্পতি নিজের ইচ্ছাতেই তাঁদের পরিচয়পত্র তুলে দিয়েছিলেন বলে সাফাই দিয়েছেন রাজু ।
SIR প্রক্রিয়া শুরু হতেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একের পর এক অভিযোগ সামনে এসেছে । কখনও ভারতীয় শ্বশুরকে বাবা হিসেবে পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশি জামাইয়ের ভোটার তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ উঠেছে । আবার কখনও অভিযোগ উঠেছে নকল বাবা-মা সাজিয়ে তাঁদের পরিচয়পত্র ব্যবহার করে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন 'বহিরাগত'! SIR আবহে এমনই ভূড়ি ভূড়ি অভিযোগ ঘিরে রাজনীতির পারদও ক্রমশ চড়েছে । তারই মধ্যে এবার বসিরহাট সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে সামনে এল যুবকের এমন 'কীর্তি'।
জানা গিয়েছে, বসিরহাটের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সংগ্রামপুর-শিবাটী পঞ্চায়েত এলাকায় বহু বছর ধরে বসবাস করছেন মহাদেব মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রী নীলিমা । সেখানকার 8 নম্বর বুথে দীর্ঘদিন ধরেই ভোট দিয়ে আসছেন দম্পতি । তাঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছেন । তার পরেও তৃতীয় সন্তানের আচমকা আগমন ঘিরে হতভম্ব হয়ে পড়েন বৃদ্ধ দম্পতি । প্রথমে কিছুই তাঁরা বুঝে উঠতে পারছিলেন না । পরে, স্থানীয় বিএলও'র সঙ্গে যোগাযোগ করতেই সবটা পরিষ্কার হয়ে যায় তাঁদের কাছে । বুঝতে পারেন, তাঁদের দু'জনের অজান্তেই এই গর্হিত কাজ করেছেন রাজু নামে ওই যুবক ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, রাজু এলাকার আদি বাসিন্দা নন । বছর আঠারো আগে তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে বসিরহাটে এসে বসবাস করতে শুরু করেন । সেখানেই ভোট দিচ্ছেন । মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা রাজু কাজের সূত্রে বসিরহাটে এসেছিলেন । সেখানেই এক মহিলার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁর । বিয়েও করেন তাঁকে । তার পর থেকেই শ্বশুরবাড়ি হয়ে উঠেছে রাজুর 'অলিখিত' ঠিকানা । রাজুর শ্বশুর মধুসূদন মণ্ডল মারা গিয়েছেন । বাড়িতে রয়েছেন তাঁর শাশুড়ি ভারতী এবং স্ত্রী পাপিয়া ।
এদিকে, আজব এই কাণ্ড প্রকাশে আসতেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে । প্রশ্ন উঠেছে নিজের বাবা-মা বেঁচে থাকতেও কীভাবে ওই যুবক ভোটার তালিকায় অন্য এক দম্পতিকে নিজের বাবা-মা হিসেবে দেখালেন ? প্রশাসনই বা কী করছিল ? কেন তাদের নজরে এল না বিষয়টি ? এমনই সব প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে ।
এই বিষয়ে ভুক্তভোগী মহাদেব মণ্ডল বলেন, "কী করে ওই যুবক ভোটার ও আধার কার্ড তৈরি করল তা জানি না । তবে, আমাদের সন্দেহ কোনওভাবে রাজু কিংবা তাঁর পরিবারের লোকজন আমাদের পরিচয়পত্র কারচুপি করে এই কাজ করেছে । রাজুর সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই । গ্রামের জামাই হিসেবে ও'কে চেনে সকলে । ও (রাজু) ভোটার লিস্টে আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে বাবা-মা বলে পরিচয় দিয়েছে । অথচ আমার নিজেরই দুই সন্তান রয়েছে । ও (রাজু) যখন আমার ছেলেই নয়, তখন ওকে কেন আমার ছেলে হিসেবে মানব ? তাহলে আমার নিজের ছেলে-মেয়েকেই বঞ্চিত করা হবে । শুনেছি ও নাকি এসআইআরের ফর্ম-ও ফিল-আপ করেছে । আমি চাই, ভোটার তালিকা থেকে ও'র নাম বাদ দেওয়া হোক । এই মর্মে বিএলও এবং বিডিও'র কাছে দাবি জানিয়েছি ।"
স্থানীয় বিএলও বাপি মণ্ডল বলেন, "উনি (মহাদেব) অভিযোগ করেছেন, ওঁকে বাবা সাজিয়ে রাজু মণ্ডল নামে একজন ভোটার হয়েছেন । সেই অভিযোগ পেয়ে নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে যা যা করা দরকার তা আমরা সবটাই করেছি । অভিযুক্ত যুবক এন্যুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করে জমা দিয়েছেন । তদন্ত করে সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
অন্যদিকে, যার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সেই যুবক রাজু মণ্ডল বলেন, "আমার আসল বাড়ি মুর্শিদাবাদে হলেও আমি বসিরহাটে শ্বশুরবাড়িতেই 18 বছর ধরে বসবাস করছি । ভোটার লিস্টে আমার নাম রয়েছে সেটা গ্রামের সকলেই জানে । ভোটও দিচ্ছি নিয়মিত । ওঁরা নিজেরাই ওঁদের পরিচয়পত্র দিয়েছিল । যাতে এখানে আমার ভোটার লিস্টে নাম ওঠে । কেউ যদি স্বেচ্ছায় নথি না দেয় তাহলে কেউ কারও নথি চুরি করতে পারে ? আমার শাশুড়ি সবটা জানে । উনিই ভালো বলতে পারবেন । নিজের বাবা-মার সঙ্গে সেভাবে কোনও যোগাযোগ নেই । তাই, ডকুমেন্ট তৈরি করতে এটা করেছি ।এন্যুমারেশন ফর্ম হাতে পেয়ে তা ফিল-আপ করে জমা দিয়েছি । বাকিটা কাগজপত্র যেটা থাকবে সেটাই হবে ।"