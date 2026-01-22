SIR আতঙ্কে মৃত্য়ু! ইটাহারে প্রৌঢ়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, শুনানি শিবিরে ভাঙচুর

SIR আতঙ্কে মৃত্য়ু! ইটাহারে প্রৌঢ়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, শুনানি শিবিরে ভাঙচুর
পরিবারের দাবি, এসআইআর নিয়ে আতঙ্কের জেরে চান্দু সরকার নামে বছর একান্নর ওই প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়৷
Published : January 22, 2026 at 9:01 PM IST
রায়গঞ্জ (উত্তর দিনাজপুর), 22 জানুয়ারি: প্রৌঢ়ের অস্বাভাবিক মৃত্যু৷ বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার থানা এলাকায়৷ এসআইআর আতঙ্কেই এই ঘটনা বলে স্থানীয়দের দাবি৷ এই ঘটনার জেরে উত্তেজনা ছড়ায় ইটাহার হাইস্কলে৷ কারণ, সেখানেই এসআইআর-এর শুনানি শিবির বসেছিল৷ সেখানে ভাঙচুর চালায় ক্ষিপ্ত জনতা৷ অবরোধ করা হয় জাতীয় সড়কও৷ পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে৷
যাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, তাঁর নাম চান্দু সরকার৷ বয়স প্রায় 51 বছর৷ তিনি ইটাহারের পতিরাজপুর অঞ্চলের মুরালিপুকুর গ্রামের বাসিন্দা৷ দিনকয়েক আগে তাঁর স্ত্রীকে এসআইআর-এর শুনানির জন্য নোটিশ দেওয়া হয়৷ আজ, বৃহস্পতিবারই তাঁর স্ত্রী জিন্নাতুন বিবির হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল৷
মৃত চান্দু সরকারের দাদা মুকলেশ সরকারের দাবি, এই নোটিশ আসার পর থেকেই তাঁর ভাই আতঙ্কে ভুগছিলেন৷ বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান৷ অনেকক্ষণ ফেরেননি৷ তার পর তাঁকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়৷ সেই সময় বাড়ির কাছের একটি বাগানে ভাইয়ের দেহ ঝুলতে দেখা যায়৷
এই খবর সামনে আসতেই বাগানে ভিড় করেন পরিবারের সদস্য থেকে প্রতিবেশীরা৷ খবর দেওয়া হয় ইটাহার থানায়৷ পুলিশ যায় ঘটনাস্থলে৷ পরিবারের অভিযোগ, এসআইআর আতঙ্কের জেরেই চরম পদক্ষেপ করেছেন চান্দু সরকার৷ পুলিশ অবশ্য এই নিয়ে এখনই কোনও মন্তব্যে নারাজ৷ তারা শুধু জানিয়েছে যে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে৷
এদিন ঘটনাস্থলে যান ইটাহারের বিধায়ক তৃণমূলের মোশারফ হোসেন৷ তিনি এই ঘটনা নিয়ে সরাসরি তোপ দাগেন নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে৷ প্রশ্ন তোলেন, এসআইআর-এর জন্য আর কতজনের মৃত্যু হবে? মোশারফ হোসেনের এই প্রশ্ন ইটাহারের আরও অনেক মানুষের মুখে এদিন শোনা গিয়েছে৷ ফলে এই ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ ছড়াতে বেশি সময় লাগেনি৷ আর সেই ক্ষোভ গিয়ে আছড়ে পড়ে ইটাহার হাইস্কুলে৷
ক্ষিপ্ত জনতা সেখানে চলতে থাকা এসআইআর শুনানি শিবিরে ভাঙচুর চালায়৷ চেয়ার-টেবিল উল্টে দেয়৷ ফলে বন্ধ হয়ে যায় শুনানি৷ ইটাহারের চৌরাস্তায় 12 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন স্থানীয় মানুষ৷ চান্দু সরকারের মৃতদেহ রেখেই সেখানে বিক্ষোভ হয়৷ ফলে যানজটের সৃষ্টি হয় সেখানে৷ দু’দিকে সার দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে৷ বহু মানুষ ভোগান্তির মুখে পড়েন৷ পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে৷ অবরোধ ওঠে৷ শুরু হয় যান চলাচল৷ বেশ কিছুক্ষণ পর ইটাহার হাইস্কুলে এসআইআর-এর শুনানিও আবার শুরু হয়৷